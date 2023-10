Sawirka Dahsoon Ee Hawada Sare Oo Mar Kale Qabtay Saynis yahanada

By

Sawir cajiib ah oo uu qaaday howlgalka NASA ee Juno ayaa soo jiitay dareenka saynis yahanada adduunka oo dhan. Sebtembar 7, 2023, Juno ayaa sawir ka qaaday aag ku taal gobolka Jupiter ee waqooyiga oo loo yaqaan Jet N7. Sawirku waxa uu soo bandhigay muuqaal xamaasad leh oo daruuro iyo duufaano ah, taas oo ku kalliftay saynisyahannadu in ay si qoto dheer u baadho daraasaddooda astaamaha.

Saynis yahanka muwaadinka ah ee Vladimir Tarasov ayaa mas'uul ka ahaa abuurista sawirka qalabka Juno, isaga oo isticmaalaya xogta la helay markii dayax-gacmeedku uu qiyaastii 4,800 mayl ka sarreeyay daruuraha Jupiter. Inkasta oo sawirka samadu uu u ekaado weji leh indho, san, iyo af, NASA waxa ay aragtidan u nisbisay dhacdo loo yaqaan pareidolia. Pareidolia waa u janjeera in aadanuhu ku gartaan qaababka la aqoonsan karo, sida wejiyada, ee kicinta aragga ee aan tooska ahayn.

In kasta oo sawirkan dhawaanahanba uu buuq ka dhex abuuray bahda cilmiga sayniska, haddana sinaba maaha markii ugu horreysay ee NASA ay qabato muuqaal u eg weji meeraha. Sannadkii 1976-kii, dayax-gacmeedkii NASA ee Viking 1 ayaa si caan ah u sawiray "Face on Mars." Markii hore, sawirida indhaha, sanka, iyo afka meeraha waxa ay dhalinaysay khiyaamo, laakiin falanqaynta ka dib waxa ay daaha ka qaaday in ay tahay dhalanteed kaliya oo ay sababtay qaababka dabiiciga ah ee dabiiciga ah.

In kasta oo ay jiraan sharraxaadyadan, soo jiidashada aan la dafiri karin ee qaababkan wejiga u eg ayaa sii wada inay soo jiitaan saynisyahannada iyo dadweynaha labadaba. Sawirradan oo kale waxay ina xusuusinayaan kakanaanta iyo quruxda koonkeenna, iyaga oo dhiirigelinaya sahaminta iyo ka fiirsashada dheeraadka ah.

FAQ

Waa maxay pareidolia?

Pareidolia waa dhacdo nafsi ah oo bini'aadanku ay ku gartaan qaababka la yaqaan, sida wejiyada, kiciyayaal aan xidhiidh la lahayn ama random.

Maxay ahayd "Wajiga Mars"?

"Wajiga Mars" waxaa loola jeedaa sawir uu qaaday NASA's Viking 1 1976. Si kastaba ha ahaatee, falanqayn dheeraad ah ayaa go'aamisay in ay tahay dhalanteed ay abuureen sifooyinka juqraafiga dabiiciga ah.

Saynis yahanadu miyay aamminsan yihiin sawirka dhawaan ku yaal Jupiter inuu yahay weji dhab ah?

Maya, saynisyahannadu waxay u nisbeeyaan muuqaalka u eg wejiga sawirka Jupiter ee dhowaantan inuu yahay pareidolia. Waa dabeecad dabiici ah in bini'aadamku ay u fasiraan qaababka iyo qaababka la yaqaan xitaa marka aysan jirin.