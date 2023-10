Digniinta Duufaanta Qorraxda: Suuragalnimada Dhacdada Dabaylaha Qorraxda ee Daran

By

Dhacdadii duufaanta qorraxda ee dhawaan dhacday Oktoobar 18 waxay na siisay aragti ku saabsan auroras yaabka leh oo la arki karo marka Dhulka uu saameeyo kororka mass ejection (CME). Si kastaba ha ahaatee, waxaa hadda jirta suurtogalnimada in CME aad uga sii daran uu si toos ah ugu socdo Earth, taasoo dhalin karta dhacdo duufaan xoog leh oo qorraxda ah maanta ama berrito.

Xogtan waxa ay ka timid NASA's Solar and Heliospheric Observatory, waxaana falanqeeyay fiisigiska hawada sare Dr. Tamitha Skov. Skov waxa uu la wadaagay saadaasha tifaftiran ee 5-maalmood ah ee duufaanada qoraxda todobaadkan, taas oo muujinaysa suurtagalnimada duufaanada gadaal-ka-laaban.

Sida laga soo xigtay Dr. Skov, waxaa jira boqolkiiba 65 fursada duufaan weyn oo qorraxda maanta, iyada oo suurtogalnimada xooggan ee duufaan yar oo soo saari karta auroras. Berrito, waxaa jirta fursad boqolkiiba 50 ah duufaan ba'an oo qoraxda ah, taasoo gaari karta heerka G2 oo ay suurtagal tahay inay saameyn ku yeelato satalaytka yaryar, shabakadaha mobilada, iyo aaladaha elegtarooniga ah ee xasaasiga ah ee dhulka.

Waxaa muhiim ah in la ogaado in khatarta loolka-dhexe ay aad u hooseyso, iyadoo boqolkiiba 30 ay jirto fursad duufaanno yaryar maanta iyo 15 boqolkiiba fursad berri. Si kastaba ha ahaatee, taxaddarrada waa in weli la sameeyaa si loo hubiyo badbaadada aaladaha elektiroonigga ah.

NASA's Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) waa dayax-gacmeed lagu daraaseeyo qoraxda iyo saamaynta ay ku leedahay nidaamka qoraxda. SOHO oo ku qalabaysan 12 qalab oo saynis ah, waxa ay soo qaadaa sawirada korona-ga qoraxda, waxa ay cabbirtaa goobaheeda birlabeedkeeda iyo xawaaraheeda, waxaanay eegtaa korona daciifka ah ee ku wareegsan.

Marka aan sii wadno la socoshada duufaanadan qoraxda, waxaa muhiim ah in aan la socono saadaasha ugu dambeysay oo aad qaado taxadarka lagama maarmaanka ah haddii aad ku nooshahay aag ay saameyn karto dhaq-dhaqaaqa qoraxda ee xoogan.

Ilo:

- NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)

– Dr. Tamitha Skov, physicist cimilada hawada sare