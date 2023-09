Daah-furka Cusub Waxa Uu Soo Jeedinayaa Badweynta Biyaha Macquulka Ah Ee Meeraha Fog

Soo koobid:

Saynis yahanadu waxa ay sameeyeen daahfur cusub oo xiiso leh kaas oo tilmaamaya jiritaanka bad-biyoodka K2-18 b, oo ah meere aad u wayn oo exoplanet ah oo ku yaala meelo badan oo iftiin ah oo dhulka ka fog. In kasta oo aan la hubin in badweyntani ay taageeri karto nolosha, natiijadu waxay u furtay fursado xiiso leh adduunyada la degi karo ee ka baxsan nidaamkayaga qorraxda. Daahfurka ayaa waxaa sameeyay cirbixiyeenada jaamacadda Cambridge kuwaas oo falanqeeyay xogta NASA ee James Webb Space Telescope. Waxay ogaadeen joogitaanka methane iyo carbon dioxide ee ku jira jawiga meeraha, taas oo muujinaysa suurtogalnimada dusha sare ee baddu daboolan tahay oo ka hooseeya jawi qani ah oo hydrogen ah. Cilmi-baadhayaashu waxay sidoo kale arkeen calaamad daciif ah oo soo jeedin karta joogitaanka dimethyl sulfide, molecule ay soo saarto nolosha Dunida. Si kastaba ha ahaatee, indho-indhayn dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo natiijadan. Kooxdu waxay caddeeyeen in cabbirka weyn ee K2-18 iyo heerkulka laga yaabo inuu ka dhigo mid la degi karo, oo leh gogosha baraf cadaadiska sarreeya iyo badweynta aad u kulul. Iyadoo ay jiraan digniinahaas, daah-furku waxa uu xooga saarayaa muhiimada ay leedahay in la tixgeliyo jawiga kala duwan ee lagu noolaan karo raadinta nolol ka baxsan dhulka.

Qeexitaanno:

– Exoplanet: Meere ku wareegaya xiddig ka baxsan nidaamkayaga qoraxda.

– Methane: Waa kiimiko ka kooban hal atamka carbon iyo afar atamka hydrogen.

– Kaarboon laba ogsaydh: Gaas aan midab lahayn oo ka kooban hal atamka kaarboon iyo laba atamka oksijiinta.

– Dimethyl sulfide: Molecule ay ka soo saarto phytoplankton ee deegaanka badda, oo suurtogal ah in lala xiriiriyo dhaqdhaqaaqa noolaha.

Ilaha: Jaamacadda Cambridge, NASA

Saynis yahanadu waxa ay sameeyeen daah-fur cusub oo tilmaamaya in ay suurtogal tahay in bad biyood laga yaabo in ay dul marto xayndaab aad u weyn oo loo yaqaan K2-18 b, kaas oo ku yaala sanado badan oo iftiin ah oo ka fog dhulka. Natiijooyinkan ayaa la sameeyay ka dib markii la baaray xogta NASA's James Webb Space Telescope, kaas oo ku arkay meeraha Leo. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen joogitaanka methane iyo carbon dioxide ee ku jira jawiga K2-18 b, taas oo soo jeedinaysa jiritaanka dusha sare ee daboolan oo ka hooseeya jawi qani ah oo hydrogen ah. Si kastaba ha ahaatee, daahfurku ma dammaanad qaadayo joogitaanka meeraha.

Cilmi-baarayaashu waxay sidoo kale ogaadeen calaamad daciif ah oo laga yaabo inay tilmaamto joogitaanka dimethyl sulfide, molecule kaas oo ay soo saarto kaliya nolosha Dunida. Si kastaba ha ahaatee, natiijadan weli lama xaqiijin, waxaana indho-indheyn dheeraad ah lagu samayn doonaa iyadoo la isticmaalayo telescope Webb. Baaxadda weyn ee meeraha iyo heer kulka sare ee meeraha ayaa ka dhigaya mid aan la degi karin, iyadoo gudaha gudaha uu ka kooban yahay gogol baraf ah oo cadaadis badan leh iyo dusha sare ee badda oo aad u kulul.

Iyadoo caddayn hore oo uumiga biyaha ah laga helay exoplanets kale, daahfurkani wuxuu bixiyaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan meerayaasha ka baxsan nidaamkayaga qorraxda. Cirbixiyayaashu waxay aaminsan yihiin in K2-18 b ay suurtogal tahay inay noqoto "Hycean" exoplanet, adduun badweyn oo ilaalin kara nolosha. Natiijooyinkani waxay muujinayaan baahida loo qabo in la tixgeliyo degaanno kala duwan oo lagu noolaan karo raadinta nolol ka baxsan dhulka.

Ilo:

– Jaamacadda Cambridge

– NASA