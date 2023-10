Qeybta Difaaca Planetary ee NASA ayaa mas'uul ka ah la socodka iyo ogaanshaha asteroids-ka oo laga yaabo inay garaacdo Dhulka oo ay keento burbur baahsan. In kasta oo hawshu ay u muuqato mid adag, horumarradii ugu dambeeyay ee tignoolajiyada ayaa suurtageliyay in la raad raaco oo la aqoonsado walxahan dhulka u dhow.

Xogtii u dambaysay ee ay soo saartay NASA waxay iftiiminaysaa dadka hadda jira ee asteroids-ka dhulka u dhow. Laga bilaabo Agoosto 2023, waxaa jira ku dhawaad ​​32,000 asteroids oo loo yaqaan meel u dhow meereheena. Ogaanshaha asteroids-kan waa mid adag, maadaama aysan sii dayn iftiinkooda. Taa beddelkeeda, telescopes-yadu waxay ku tiirsan yihiin iftiinka qorraxda ee ka tarjumaya korkooda si ay u arkaan.

Dadaalka lagu raadinayo iyo dabagalka asteroids-kan ayaa ahaa mid cajiib ah, iyadoo in ka badan 405 milyan oo indho-indhayn ah ay u gudbiyeen hiwaayadda iyo cirbixiyeennada xirfadleyda ah ee Xarunta Minor Planet Center, oo ah xudunta dhexe ee istiraatiijiyadda difaaca meeraha ee NASA. Si kastaba ha ahaatee, xog-ururintu waxay daaha ka qaadaysaa xaqiiqo dhib badan: 32,000 ee asteroids-ka dhulka u dhow, in ka badan 10,000 waxay ka weyn yihiin 140 mitir dhexroor. Haddii mid ka mid ah kuwan ay ku dhacaan Earth, waxay suurtogal u tahay inay tirtiraan dhammaan magaalooyinka.

Si loo eego baaxadda burburka, saadaasha hawada Chelyabinsk ee ku dhufatay Ruushka 2013 ayaa lagu qiyaasay inuu ahaa ugu badnaan 20 mitir dhexroorka. Asteroid toddobo jeer oo cabbirkaas le'eg ayaa ka sii xumaanaya, waxayna u badan tahay inuu dhulka gaaro oo uu keeno burbur baahsan. Iyada oo ku xidhan meesha ay saamaynta ku leedahay, asteroid-ka noocan oo kale ah waxa uu galaafsan karaa malaayiin qof.

Inkasta oo ay jirto la'aanta asteroids-ka la yaqaan ee koorsada isku dhaca ee Earth, tirakoobka ugu naxdinta badan ee infographic ayaa ah in khubarada NASA ay aaminsan yihiin in aan helnay kaliya wax ka yar kala badh asteroids-ka dhulka u dhow ee cabbirkan. Waxa lagu qiyaasaa in ay jiraan in ka badan 14,000 140 mitir oo ballac ah asteroids oo aan weli la aqoonsan, oo ay la socdaan ku dhawaad ​​50-kilomitir oo ballac asteroids ah.

Bulshada difaaca meeraha, oo ka kooban ururo kala duwan, waxaa ka go'an in ay horumariyaan fahamkayaga khatarahaan iman kara. Infographic-ku waxa uu u adeegaa xasuusin degdeg ah si loo sii wado raadinta iyo dabagalka asteroids-ka Dhulka u dhow. Dadaal kasta, oo ay ku jiraan faafinta macluumaadka iyada oo loo marayo xog-ururin, ayaa kaa caawin karta dhiirigelinta shakhsiyaadka inay ku biiraan ugaarsiga walxahan khatarta ah ee samada.

Xigasho: Universe Today