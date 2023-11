Aragtiyo Cusub oo ku saabsan Nidaamka Planetary Kepler 385 ayaa lagu muujiyey liiska la cusboonaysiiyay

By

Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa daaha ka qaaday tafaasiil cusub oo soo jiidasho leh oo ku saabsan nidaamka meeraha Kepler 385, kaas oo ay heshay NASA's Kepler mission intii lagu jiray ku dhawaad ​​​​toban sano oo hawl-ugaarsi meere ah oo ku dhammaaday 2018. Nidaamka, oo ku yaal qiyaastii 4,670 iftiin-sanno ka fog Dunida. wuxuu ka kooban yahay todobo meere oo u dhow xiddigooda. Iyadoo meerayaasha qaar la xaqiijiyay horraantii 2014, buug-gacmeedka la cusboonaysiiyay wuxuu xaqiijinayaa jiritaanka dhammaan meerayaasha nidaamka wuxuuna bixiyaa fikrado cusub oo ku saabsan hantidooda.

Waxaa hogaaminaya Jack Lissauer, saynis yahan cilmi baadhis ah oo ka tirsan xarunta cilmi baadhista ee NASA ee Ames, kooxda saynisyahanada exoplanet waxay soo ururiyeen liiska ugu saxsan ee musharaxiinta meeraha Kepler ilaa maanta. Natiijooyinkooda waxaa lagu daabici doonaa Joornaalka Sayniska Planetary ee hoos yimaada ciwaanka "Catalog La Cusbooneysiiyay ee Musharixiinta Meeraha Kepler: Diirada Saarida Saxnaanta iyo Xilliyada Orbital." Buug-yarahan oo dhammaystiran waxa uu u sahlayaa cirbixiyayaashu in ay si dheeraad ah u daraaseeyaan sifada exoplanets-kan, iyaga oo balaadhinaya aqoontayada adduunyadan fogfog.

Mid ka mid ah dhinacyada ugu xiisaha badan ee nidaamka Kepler 385 waa in dhammaan toddobada meere ay ka weyn yihiin dhulka laakiin ka yar Neptune. Labada meere ee gudaha ugu hooseeya ayaa la aaminsan yahay inay yihiin dhagax weyn oo laga yaabo inay yeeshaan jawi khafiif ah. Shanta meere ee soo hartay waxay qiyaas ahaan le'eg yihiin cabbirka dhulka laba jeer waxayna u badan tahay inay leeyihiin jawi qaro weyn. Nidaamkan gaarka ah wuxuu u soo bandhigayaa xogta dahabiga ah ee saynisyahannada si ay u sii qoto dheereeyaan fahamkooda nidaamyada meeraha oo waxay siinayaa fursad ay ku barbar dhigaan adduunyadan fog iyo Nidaamka Qorraxda noo gaar ah.

Buug-yaraha la cusboonaysiiyay kaliya kuma iftiiminayo nidaamka Kepler 385 laakiin waxa kale oo ku jira macluumaadka ku dhawaad ​​4,400 musharrax ee meeraha ah iyo 700 oo hababka meeraha badan leh. Iyaga oo hagaajinaya cabbirada xiddigaha martida loo yahay iyadoo la adeegsanayo xogta ESA's Gaia spacecraft, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay falanqeeyaan qaybinta muddada safarka, taas oo ka caawisay daah-furka fikrado cusub oo ku saabsan dabeecadda wareegyada meeraha ee nidaamyada meeraha badan.

Waxa xiiso leh, daraasaddu waxay ogaatay in nidaamyada leh meerayaal badan oo transiting ah ay u muuqdaan inay leeyihiin wareegyo wareeg ah oo badan. Helitaankan, oo lagu taageerayo hab toos ah iyo qaab madax-bannaan oo ku-dheelli-tiran, ayaa caqabad ku ah fikraddii hore ee ahayd in meerayaasha yaryar ee leh meereyaal badan oo ku-meel-gaar ah ay leeyihiin muuqaalo yaryar oo orbital ah.

In kasta oo nidaamka Kepler 385 aanu ahayn mid la degi karo shucaaca daran awgeed, buug-yarahaan la cusboonaysiiyay waxa uu kobciyaa fahamkayaga nidaamyada ka-baxsan waxana uu waddada u xaaraa baadhitaanno iyo aragtiyo dheeraad ah. Marka la wanaajiyo xogta iyo falanqaynta, xiddigiyeyaasha iyo cilmi-baarayaashu waxay sii wadi karaan inay sahamiyaan mucjisooyinka galaxyadayada oo ay daaha ka rogaan sirta nidaamyada exoplanetary.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

Waa maxay nidaamka meeraha Kepler 385?

Nidaamka meeraha Kepler 385 waa nidaam xiddigeed oo ku yaal qiyaastii 4,670-sanno iftiin ah oo ka fog dhulka. Waxa uu ka kooban yahay todobo meere, kuwaas oo dhamaantood ka weyn dhulka laakiin ka yar Neptune, iyaga oo ku wareegaya meel u dhow xiddigooda.

Waa maxay muhiimada buuga la cusboonaysiiyay?

Buug-yaraha la cusboonaysiiyay wuxuu bixiyaa liiska ugu saxsan ee murashaxiinta meeraha Kepler ilaa maanta. Waxay u ogolaataa cirbixiyayaashu inay wax badan ka bartaan sifooyinka exoplanets oo ay barbar dhigaan habkayaga Qorraxda. Buug-yaraha waxa kale oo ka mid ah macluumaadka kumannaan kun oo musharraxiinta meeraha kale ah iyo nidaamyada meeraha badan.

Waa maxay fikradaha cusub ee laga muujiyey nidaamka Kepler 385?

Sifeynta xogta iyo hababka, cilmi-baarayaashu waxay xaqiijiyeen jiritaanka dhammaan toddobada meere ee nidaamka Kepler 385 waxayna bixiyeen faahfaahin cusub oo ku saabsan hantidooda. Buug-yaraha ayaa soo jeedinaya in meerayaasha qaarkood ay yihiin kuwo dhagax ah oo ay suurtogal tahay in ay leeyihiin jawi khafiif ah, halka kuwa kalena ay leeyihiin jawi qaro weyn. Waxa kale oo ay muujinaysaa naadirnimada xiddig leh in ka badan lix meere ama meere musharaxiin ah oo ku wareegaya.

Maxay daraasaddu ka heshay dabeecadda meeraha meeraha ee hababka meeraha badan?

Si ka soo horjeeda malo-awaal hore, cilmi-baaristu waxay ogaatay in nidaamyada leh meerayaasha transiting badan ay u muuqdaan inay leeyihiin wareegyo wareeg ah oo badan. Gabagabadani waxay ku salaysan tahay hab toos ah iyo qaab madax-banaan oo model ah, oo caqabad ku ah moodooyinka hore ee adag.

Nidaamka Kepler 385 ma la degi karaa?

Maya, nidaamka Kepler 385 ma aha mid la degi karo. Dhammaan toddobada meere ee nidaamkan ku jira waxay si fiican ugu dhex jiraan aagga la deggan yahay, laakiin waxay helayaan shucaac xooggan oo ka imanaya xiddigooda. Waxay helayaan kuleyl ka badan aag kasta oo meeraha ku yaal Nidaamka Qorraxda.