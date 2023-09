Mustaqbalka Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare: NASA waxay soo jeedinaysaa Baabuurka Deorbit ee Maraykanka

By

NASA ayaa ku dhawaaqday qorshayaal ay kaga fadhiisanayso Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare (ISS) dhamaadka tobanka sano. Iyada oo qayb ka ah hawlgabka qorshaysan ee saldhiga, NASA waxa ay soo jeedisay samaynta US Deorbit Vehicle (USDV), dayax gacmeed loogu talagalay in si badbaado leh looga saaro ISS-ta. ISS, oo ay iska kaashadeen shan wakaaladood oo hawada sare ah, ayaa shaqaynaysay tan iyo 1998-kii, waxaana lagu wadaa inay sii socoto ilaa 2030, iyadoo Ruushku uu ballanqaaday ugu yaraan 2028.

Badbaadinta badbaadada ee ISS waa mas'uuliyad la wadaago dhammaan shanta wakaaladood ee hawada sare, iyada oo ujeedadu tahay in laga fogaado meelaha dadku ku badan yihiin. Isu diyaarinta hawlgabnimada ISS, NASA waxa ay raadinaysaa in ay u beddesho hawlaheedii dhulka hoose ee orbit-ka una gudbiso goobo ganacsi leh oo laga maamulo. Isbedelkaani wuxuu ujeedadiisu tahay in la hubiyo helitaanka joogtada ah iyo joogitaanka booska cilmi baarista, horumarinta tignoolajiyada, iyo iskaashiga caalamiga ah.

Xeelado hore oo lagu baabi'inayo ISS waxay ku lug lahayd adeegsiga dayax gacmeedyo badan oo Roscosmos Progress ah. Si kastaba ha ahaatee, qiimayntii dhawaa ayaa keentay in NASA ay soo jeediso samaynta dayax gacmeed cusub, USDV, kaas oo bixin doona awoodo aad u adag oo masuul ka ah deorbit. USDV waxay diiradda saari doontaa dhaqdhaqaaqa deorbit ee ugu dambeeya waxaana laga yaabaa inay noqoto naqshad cusub ama wax ka beddelka dayax gacmeedka jira. Waxaa loo qaabayn doonaa inay ku shaqeyso duulimaadkeedii ugu horreeyay oo ay yeelato dib-u-dhis ku filan iyo awood soo kabasho aan caadi ahayn si ay u fuliso gubashada muhiimka ah ee deorbit.

Horumarinta USDV waxay noqon doontaa dadaal adag oo waqti badan qaata, una baahan sanado horumarineed, imtixaan, iyo shahaado. Si kastaba ha ahaatee, dayax gacmeedkan la soo jeediyay waxa uu ka dhigan yahay isbeddel weyn oo ku yimid habka NASA ee ah in laga saaro ISS-ta oo ay hubiso in si badbaado leh oo la xakameeyey loo gooyey xarunta hawada sare.

