Raadinta Barafka Martian: Daaha ka qaadida Degaannada iyo Khayraadka suurtagalka ah ee Meeraha Cas

Saynis yahanada ayaa in badan aad ula dhacsanaa suurtagalnimada in biyo laga helo Mars, horumaradii u dambeeyay ee mashruuca Mashruuca Barafka Biyaha ee Subsurface Water Mapping (SWIM) ayaa noo soo dhawaaday in aan waligeen daaha ka qaadin siraha ku qarsoon dusha sare ee Mars. Khariidadaha cusub ee laga sii daayay SWIM, oo ay maalgelisay NASA, ayaa bixisa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan meelaha ugu macquulsan ee laga heli karo baraf dhulka hoostiisa ah oo ay geli karaan hawlgallada mustaqbalka.

Muhiimadda ay leedahay in baraf laga helo Mars ayaa ka baxsan awooddeeda sida ilaha muhiimka ah ee cirbixiyeennada mustaqbalka. Xudunta barafka, oo la mid ah kuwa saynisyahano ah ee ka qodaya Dhulka, waxay ku siin karaan fikrado qiimo leh taariikhda cimilada Mars waxayna gacan ka geysan karaan in la aqoonsado meelaha suurtagalka ah ee nolosha microbial. Raadinta barafka dhulka hoose waa lagama maarmaan sababtoo ah biyaha dareeraha ah kuma degana dusha Mariyaanka. Jawiga khafiifka ah awgeed, biyo kasta isla markiiba wuu uumi. Si kastaba ha ahaatee, tiirarka Mars waxay ka kooban yihiin xaddi badan oo baraf ah, oo ay ku jiraan biyo iyo barafka qalalan (kaarbon dioxide).

Mashruuca SWIM, oo uu hogaaminayo Machadka Sayniska Planetary oo ay maamusho NASA's Jet Propulsion Laboratory, ayaa xogta isku dhafan ee hawlgallo badan oo NASA ah, oo ay ku jiraan Mars Reconnaissance Orbiter iyo Mars Global Surveyor, si loo ogaado meelaha ugu rajo-gelinta badan ee barafka Martian. Qalabka dayax gacmeedkan ayaa horeba u ogaaday calaamado muujinaya biyaha barafaysan ee dhulka hoose ee latitude-dhexe ee Mars, iyadoo latitude-dhexe ee waqooyi ay si gaar ah u soo jiidanayaan sababtoo ah jawigooda oo dhumuc weyn iyo suurtagalnimada kulaylka.

Khariidaddii SWIM ee ugu dambeysay waxay ku daraysaa xogta kamaradaha xallinta sare ee saaran Mars Reconnaissance Orbiter, taasoo bixisa aragti faahfaahsan oo ku saabsan xariiqda xadka barafka. Khariidadda waxa kale oo ka mid ah aragtida dhul geeso badan oo ay sababtay balaadhinta iyo foosha barafka dushiisa hoose. Indho-indhayntani waxay sii iftiiminaysaa joogitaanka baraf ku qarsoon dusha sare ee hoose.

Iyadoo hadafka koowaad ee SWIM uu yahay in la helo barafka Martian iyo meelaha laga soo degi karo ee howlgallada mustaqbalka, waxay sidoo kale furaysaa waddooyin cusub oo cilmi baaris ah. Kala duwanaanshaha xaddiga barafka biyaha ee gobollada kala duwan ee Mars waxay kor u qaadaan su'aalo xiiso leh, khariidaddu waxay keeni kartaa fikrado cusub oo ku saabsan kala duwanaanshahan. Intaa waxa dheer, mashruucu waxa uu u adeegaa sidii aasaaska hammiga la soo jeediyay ee Maaraynta Barafka ee Mars, kaas oo sahamin doona barafka dushiisa dhow iyada oo la isticmaalayo nidaam radar gaar ah.

Baadigoobka barafka Martian wuxuu sii wadaa inuu si isku mid ah u soo jiito saynisyahannada iyo dadka xiiseeya hawada sare, marka aan sahamino awoodda meeraha cas ee taageerada nolosha aadanaha iyo daah-furka siraha taariikhdeeda.

FAQ

Maxay tahay sababta baraf laga helo Mars?

Helitaanka baraf Mars waxay muhiim u tahay taageeridda sahaminta aadanaha iyo gumeysiga suurtagalka ah. Barafku wuxuu u adeegi karaa kheyraadka muhiimka ah ee biyaha la cabbo, iyo sidoo kale walaxda muhiimka ah ee soo saarista shidaalka gantaallada. Intaa waxaa dheer, barashada barafka Martian iyada oo loo marayo xudunta barafka waxay ku siin kartaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan taariikhda cimilada meeraha iyo suurtagalnimada nolosha microbial hore ama hadda.

Waa maxay sababta raadinta barafka dushiisa hoose loogu baahan yahay?

Biyaha dareeraha ah kuma degana oogada Martian sababtoo ah jawiga caatada ah ee meeraha. Biyo kasta isla markiiba wuu uumi. Sidaa darteed, raadinta barafka dhulka hoose waa lagama maarmaan si loo helo ilo biyood oo deggan. Tiirarka Mars ayaa la og yahay inay ku jiraan xaddi badan oo baraf ah, laakiin gobolladan kuma habboona sahaminta bini'aadamka sababtoo ah heerkulka aadka u qabow.

Waa maxay muhiimada mashruuca SWIM?

Mashruuca Khariidaynta Barafka Biyaha ee Subsurface Water (SWIM) wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah aqoonsiga meelaha suurtagalka ah ee soo degista ee hawlgallada Mars mustaqbalka. Isku dhafka xogta hawlgallada kala duwan ee NASA, SWIM waxay abuurtay khariidado tifaftiran oo muujinaya meelaha ugu yabooha badan ee gelitaanka barafka Martian. Khariidadahani waxay gacan ka geystaan ​​fahamka taariikhda cimilada Mars iyo kaalmaynta raadinta deegaan la degi karo.

Waa maxay rajada mustaqbalka ee mashruuca SWIM?

Mashruuca SWIM wuxuu u adeegaa sidii aasaaska hamiga la soo jeediyay ee Mapper Barafka. Haddii la ansixiyo, hawshan waxay ku lug yeelan doontaa orbiter ku qalabaysan radar khaas ah oo loogu talagalay in lagu raadiyo barafka u dhow ee ka baxsan aagagga ay xaqiijiyeen hawlgaladii hore. Hadafka Khariidadda Barafka ee Mars wuxuu higsanayaa inuu sii sahamiyo joogitaanka barafka Martian iyo kor u qaadida aqoontayada kheyraadka meeraha Cas.