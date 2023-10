Isgaadhsiinta Laser-ka ee NASA ee Ka Beddelka Gudbinta Xogta Hawada

By

NASA waxa ay ka baddalaysaa awoodaha gudbinta xogta ee meel bannaan iyada oo adeegsanaysa tignoolajiyadeeda isgaarsiineed ee laser-ka ah. Iyada oo la bilaabayo soo socda ee ILLUMA-T lacag bixinta Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada (ISS) bisha Nofembar, suurtagalnimada isgaadhsiinta degdegga ah iyo waxtarka badan ee u dhexeeya ISS iyo Earth waa mid la gaari karo.

Dhaqan ahaan, ISS waxay ku tiirsanayd satalaytka gudbinta inta jeer ee raadiyaha xogta gudbinta. Si kastaba ha ahaatee, soo bandhigida isgaadhsiinta laysarka iyada oo loo marayo hawlgallada sida ILLUMA-T (Isku-xidhka Isku-xidhka Isku-xirka Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem iyo Amplifier Terminal) ayaa loo dejiyay si loo beddelo habka xogta looga gudbiyo meel bannaan.

Isgaarsiinta Laser waxay isticmaashaa iftiinka infrared-ka ee aan la arki karin si ay awood ugu siiso heerka xogta sare, taasoo u oggolaanaysa dayax gacmeedka inuu u gudbiyo xog badan oo dib ugu soo celisa Earth hal gudbin. Farsamadan cusub waxay faa'iido u leedahay cilmi-baarayaasha ISS-ta, maadaama ay si dhaqso ah u gudbiso xogta oo ay xoojiso awoodda lagu diri karo xog badan.

Waxaa maamula NASA's Space Communications and Navigation program, ILLUMA-T waxay muujin doontaa gudbinta isgaadhsiinta laysarka ee laba-geesoodka ah marka lagu rakibo ISS-ta. Ku qalabaysan telescope iyo gimbal, moduleka indhaha ee ILLUMA-T waxa uu la socdaa Bandhiga Isgaadhsiinta Laser Communications (LCRD) ee orbit-ka geosynchronous. In kasta oo uu le'eg yahay microwave-ka, culayskan is haysta waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa kor u qaadista awoodaha isgaarsiineed ee meel bannaan.

Marka lagu rakibo ISS-ka, ILLUMA-T waxay u gudbin doontaa xogta heer cajiib ah oo ah 1.2 gigabits-ilbiriqsi kasta LCRD. Halkaa, xogta waxaa loo gudbin doonaa saldhigyada dhulka indhaha ee California ama Hawaii. Saldhigyada dhulka ayaa markaa xogta u gudbin doona Xarunta Hawlgallada Hawlgalka ee LCRD ka dibna waxay u gudbin doonaan kooxaha hawlgallada dhulka ee ILLUMA-T ee NASA's Goddard Space Flight Center ee Maryland si loo qiimeeyo tayada.

Wada shaqaynta ka dhaxaysa ILLUMA-T iyo LCRD waxay awood u leedahay inay wax ka beddesho awoodaha isgaadhsiinta hawada sare. NASA waxa ay maanka ku haysaa in ay isku xidho isgaadhsiinta laysarka ee shabakadaha isgaadhsiinta hawada si ay uga faa'iidaysato sahaminta dhulka u dhow iyo midka qoto dheer. Tignoolajiyadan, cilmi-baarayaasha iyo dadka xiiseeya booska waxay sugi karaan si dhakhso leh, hufan, oo xog dhammaystiran oo u dhexeeya ISS iyo Earth.

FAQs

1. Waa maxay ILLUMA-T?

ILLUMA-T waxay u taagan tahay Isku-xidhka Isgaadhsiinta Laser-ka ee Isku-gudbinta Muujinta Isticmaalaha Dhulka Hooseeya ee Wareegga Isticmaalaha iyo Terminalka Amplifier. Waa culays ay samaysay NASA si ay u soo bandhigto awoodda isgaadhsiinta laysarka si kor loogu qaado awoodaha gudbinta xogta ee meel bannaan.

2. Sidee bay tignoolajiyada isgaarsiinta laysarka u shaqeysaa?

Isgaarsiinta Laser waxay isticmaashaa iftiinka infrared-ka aan la arki karin si ay awood ugu siiso heerarka xogta sare, taas oo u oggolaanaysa gudbinta mugga weyn ee xogta dib ugu noqoshada Earth hal gudbin. Farsamadani waxa ay bixisa isgaarsiin degdeg ah oo hufan oo ka dhexeeya hawlgallada hawada sare, sida Saldhigga Hawada Sare (ISS), iyo Dhulka.

3. Waa maxay faa'iidooyinka isgaarsiinta laysarka?

Isgaarsiinta Laser-ku waxay bixisa wareejinta xogta dhaqsaha badan iyo awooda in xog badan dib loogu soo celiyo Dhulka. Tani waxay faa'iido u leedahay cilmi-baarayaasha iyo hawlgallada sahaminta hawada iyadoo kor u qaadeysa awoodaha gudbinta xogta iyo awood u siinaysa falanqaynta dhamaystiran ee xogta lagu ururiyey meel bannaan.

4. Sidee bay ILLUMA-T u wanaajinaysaa awoodaha isgaarsiineed?

Marka lagu rakibo ISS-ka, ILLUMA-T waxay muujin doontaa gudbinta isgaadhsiinta laysarka ee laba-geesoodka ah. Waxay u gudbin doontaa xogta xadiga cajiibka ah ee 1.2 gigabits-ilbiriqsikiiba Mudaaharaadka Gudbinta Isgaarsiinta Laser (LCRD) ee orbit-ka geosynchronous. Wadashaqeyntan waxay ujeedadeedu tahay in ay wax ka beddesho awoodaha isgaarsiineed ee bannaan oo ay u gogol xaarto isku dhafka isgaarsiinta laysarka gudaha shabakadaha isgaarsiinta hawada ee NASA.