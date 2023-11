Sawirka NASA's Imaging X-ray Polarimetry Explorer wuxuu helay 'Ghostly Cosmic Hand'

By

Qarsoodiyada meerku wali way nagu sii yaabayaan, xataa marka aynu daaha ka qaadno siro badan oo badan. Wakaaladaha hawada sare sida NASA waxa ay u heellan yihiin sahaminta waxa aan la garanayn, 2021-kii, waxa ay bilaabeen Sawirka X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), oo ah goob-jooge bannaan oo loogu talagalay in lagu cabbiro polarization of cosmic X-rays. Iyada oo qayb ka ah himiladeeda, IXPE waxay dhawaan samaysay sahan xiiso leh - nebula dabayl pulsar ah oo yaab leh oo sita muuqaal la yaab leh oo u eeg gacanta lafaha bini'aadamka.

Waxaa loogu magac daray MSH 15-52, NASA waxay si ku habboon ugu magacawday 'gacanta cirfiidka ah'. Qaab dhismeedkan ethereal waxa markii ugu horaysay arkay NASA's Chandra X-ray Observatory sanadkii 2001, kaas oo daaha ka qaaday in nebula dabaysha pulsar ee la socota pulsar PSR B1509-58 ay u egtahay gacan bini'aadam. Hadda, IXPE waxay si dhow u eegtay MSH 15-52, iyagoo ku qaatay rikoodh jabin 17 maalmood ah ilaalintiisa, taasoo ka dhigaysa daawashada ugu dheer ee hal shay tan iyo markii la bilaabay.

Xogta ay soo aruurisay IXPE waxay siisay cilmi-baarayaasha khariidaddii ugu horreysay abid ee goobta magnetic ee 'gacanta'. Marka walxaha la dallacay ay ku socdaan goobta magnetic, waxay go'aamiyaan qaabka nebula, si la mid ah lafaha gacanta bini'aadamka. "Xogta IXPE waxay na siinaysaa khariidadda ugu horreysa ee goobta magnetic ee gacanta," ayuu yiri Roger Romani oo ka tirsan Jaamacadda Stanford, oo hoggaaminayay daraasadda.

Mid ka mid ah natiijooyinka cajiibka ah ee laga helay indha-indheynta ayaa ah heerka sare ee joogtada ah ee polarization ee gobollada waaweyn ee MSH 15-52. Xaddiga polarization-ku wuxuu gaadhay heerka ugu sarreeya ee laga filayo xisaabinta aragtida, taasoo muujinaysa joogitaanka goob birlabeed oo toosan oo isku mid ah. Gobolladan nebula dabaysha pulsar waxay muujinayaan qalalaase yar, sifo soo jiidasho leh oo kor u qaadaysa su'aalo cusub oo ku saabsan hababka shaqada.

Daah-furkaani waxa uu muujinayaa dabeecadaha badan ee sahaminta raajada. Iyadoo raajadu ay caan ku yihiin codsiyadooda caafimaad, isticmaalkooda sahaminta hawada sare waxay daaha ka qaadaysaa dhinacyada qarsoon ee koonka, taasoo horseedaysa faham qoto dheer oo ku saabsan ifafaalaha cosmic.

FAQ:

S: Muxuu helay Sawirka X-ray Polarimetry Explorer (IXPE)?

J: IXPE waxay heshay nebula dabaysha pulsar oo u eg gacan lafo bini'aadmi ah, oo lagu magacaabo MSH 15-52, inta lagu guda jiro kormeerkeeda 17 maalmood ah.

S: Waa maxay muhiimada magnetic field gudaha nebula?

J: Goobta magnetic ayaa go'aamisa qaabka nebula, si la mid ah lafaha gacanta bini'aadamka.

S: Waa maxay dabeecadda polaized ee raajada ee nebula?

J: Polarization-ka sare wuxuu soo jeedinayaa joogitaanka goob birlab ah oo toosan oo isku mid ah, oo leh qulqulo yar.

S: Sidee bay u adeegsiga raajada sahaminta hawada kaga duwan tahay codsiyadooda caafimaad?

J: Raajooyinka sahaminta hawada sare waxay daaha ka qaadayaan macluumaadka qarsoon ee ku saabsan caalamka oo aan si kale loo arkin.