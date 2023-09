Cirbixiyeenka Frank Rubio Dejiyay Rikoor Cusub oo Adkeysiga Maraykanka oo leh 371 Maalmood oo Hawada Sare

By

Cirbixiyeenka Frank Rubio ayaa jabiyay rikoorka adkeysiga hal duulimaad ee Mareykanka isagoo 371 maalmood ku qaatay saldhiga hawada sare ee caalamiga ah (ISS). Tani waxay dhaaftay rikoorkii hore ee 355 maalmood ee uu haystay Mark Vande Hei. Rubio, oo ay weheliyaan cosmonouts Sergey Prokopyev iyo Dmitri Petelin, ayaa lagu wadaa inay ku soo laabtaan dhulka Sebtembar 27 ka dib joogitaankooda hawada sare.

Markii hore la qorsheeyay inuu soo laabto bishii Maarso, Rubio iyo asxaabtiisa waxay ku qasbanaadeen inay ku sii jiraan ISS sababtoo ah qaboojiye qulqulaya markabkooda Soyuz MS-22. Diidashada, oo la rumaysan yahay in ay sababtay saamaynta micrometeoroid, ayaa ku khasabtay shaqaalihii in ay kordhiyaan joogitaankooda lix bilood. Bishii Febraayo, Soyuz oo aan duuliye lahayn ayaa la bilaabay si guul leh si loo hubiyo in jadwalka wareegtada shaqaalaha Ruushku uu ku sii socdo jidka.

Rubio waxa uu muujiyay caqabadaha ay kala kulmaan ka fogaanshaha qoyskiisa inta lagu guda jiro taariikhdooda, sida maalmaha dhalashada iyo wiilkiisa oo aadaya kulliyadda, laakiin wuxuu ku ammaanay xaaskiisa iyo carruurtiisa inay si wanaagsan ula tacaaleen xaaladda. Inkasta oo ay jiraan dhibaatooyin shakhsi ahaaneed, Rubio wuxuu diiradda saaray shaqadiisa wuxuuna sameeyay sida ugu wanaagsan ee xaaladda.

Guusha Rubio ee jabinta rikoorka ayaa ka dhigeysa inuu ku soo dhawaado rikoorka adduunka ee uu dhigay cosmonaut Valery Polyakov, kaasoo 437 maalmood iyo 18 saacadood ku qaatay saldhigga hawada sare ee Ruushka Mir. Shaqaalaha soo socda ee lagu wado inay beddelaan Rubio iyo asxaabtiisa waxaa ka mid noqon doona Oleg Kononenko, Nikolai Chub, iyo cirbixiyeentii NASA Loral O'Hara, iyadoo Kononenko iyo Chub ay qorsheynayaan inay hal sano ku qaataan ISS.

