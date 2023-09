Cirbixiyeenka Frank Rubio Ayaa Dejiyay Inuu Ku Soo Laabto Dhulka Kadib Hawlgalka Hawada Sare ee Diiwangelinta

Cirbixiyeenka NASA Frank Rubio, oo haysta rikoodhka Maraykanka ee wakhtiga ugu dheer ee isdaba jooga ah ee uu ku qaatay hawada sare, ayaa lagu wadaa in uu dib ugu soo laabto dhulka Sebtembar 27, isagoo soo gabagabeynaya hawlgal socday muddo sannad ka badan Saldhigga Caalamiga ah (ISS). Rubio, oo ay weheliyaan laba cosmonauts Ruush ah, Sergey Prokopyev iyo Dmitri Petelin, ayaa markii hore ku xayiran wareegga dhulka hoose sababtoo ah qaboojiye ka soo daatay gurigoodii qorshaysnaa, kaabsal Soyuz ah ayaa ku xirtay saldhigga hawada sare, Disembar 2022.

Si arrintan wax looga qabto, NASA iyo wakaaladda hawada sare ee Ruushka Roscosmos labaduba waxay kordhiyeen duullaanka shaqaalaha lix bilood oo dheeraad ah. Waxay go'aamiyeen in kaabsulka da'aya aanu ku habboonayn inuu shaqaaluhu guriga keeno, sababtoo ah waxay keenaysaa khatarta kulaylka inta lagu jiro dib-u-eegista jawiga dhulka. Natiijadu waxay tahay, shaqaaluhu waxay ku soo laaban doonaan Dhulka iyagoo wata kaabsal Soyuz oo beddelaya oo madhan la diray.

Intii uu ku guda jiray hawshiisii ​​ballaadhnayd ee uu ku jiray, Rubio waxa uu xidhiidh joogto ah la lahaa qoyskiisa oo waxa uu ku tiirsanaa shaqaalihiisa si ay u taageeraan. Waxa uu carabka ku adkeeyay muhiimada ay leedahay in la helo isku dheelitirnaanta shaqada iyo nasashada si loo ilaaliyo caafimaadkiisa maskaxeed. Hawlgalka Rubio, oo guud ahaan 371 maalmood oo xiriir ah hawada sare ku jiray, ayaa jabiyay rikoorkii hore ee Mareykanka uu dhigay cirbixiyeenkii Mark Vande Hei sanadkii 2021-kii.

In kasta oo uu socdo dagaalka Ruushka iyo Ukraine iyo xiisadaha juqraafiyeed, NASA iyo Roscosmos waxay sii wadeen dadaalkooda iskaashi ee ISS. Shaqaaluhu waxay si wanaagsan u qaateen warka ku saabsan hawlgalkooda la dheereeyey, maamulaha barnaamijka saldhigga hawada sare ee NASA, Joel Montalbano, ayaa si kaftan ah u xusay suurtagalnimada duulista jalaatada oo abaal-gud ahaan loo siinayo.

Rubio, oo ah dhakhtar caafimaad, ayaa muujiyay in uusan aqbali lahayn howlgalka haddii uu ogaan lahaa in ay ka fogaan doonto qoyskiisa in ka badan hal sano. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu ka faa’iidaystay waqtigiisa hawada sare isaga oo sameeyay cilmi-baadhis gubasho ah, kana qayb qaatay daraasaadka caafimaadka bini’aadamka, iyo in uu beero tamaandhada hawada sare ku jiro, taas oo qayb ka ah tijaabada sayniska ee uu ugu jecel yahay.

Si loo marag furo ka tegitaanka Rubio ee xarunta hawada sare, daawadayaashu waxay la socon karaan TV-ga NASA ee shabakada wakaalada ee Sebtembar 27. Markabku waxa loo qorsheeyay inuu ka tago goobtiisa hawada sare 3:51 subaxnimo ET, iyada oo daboolka soo degaya uu bilaabanayo 6 subaxnimo ET .

