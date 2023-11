Xaqiiqooyinka Safarka Hawada: Ka baxsan riyooyinka Jupiter

Barta bulshada ee NASA ee dhowaan soo dhigtay su'aal laga keenay suurtagalnimada in la booqdo Jupiter ayaa buuq badan ka dhex dhalisay dadka xiiseeya hawada sare. Iyadoo wakaalada hawada sare ay si degdeg ah uga cudur daaratay dareen kasta oo dhaawacma, waxaa muhiim ah in la aqoonsado caqabadaha iyo xaddidaadaha safarka hawada ee hoosta ka xariiqaya bayaankooda.

Sahanka hawada sare waxa had iyo jeer ka dhashay rabitaanka bini'aadamka ee ah in la balaadhiyo himilooyinkayaga oo aan u galno dhulal aan la garanayn. Si kastaba ha ahaatee, riyooyinkan waa in lagu caddeeyaa fahamka sayniska iyo qiimeynta dhabta ah ee awooddeena tignoolajiyada. La yaab maaha in Elon Musk's SpaceX, oo leh hammigiisa ah inuu gumeysto meerayaasha kale, uu ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee dhaleeceeya faallooyinka NASA.

Run ahaantii, aadanuhu weli cag uma dhigin dusha meeraha kale. Halka NASA ay hayso qorshayaal ay cirbixiyeennada ugu diri lahayd Mars 2030-meeyadii, Jupiter waa sheeko ka duwan gebi ahaanba. Waxay ku taallaa qiyaastii 385 milyan mayl (611 milyan kiiloomitir) dhulka, Jupiter waxay keeneysaa caqabado adag. Shucaaca aadka u daran waxa uu khatar ku noqon lahaa bini’aadamka, jawigiisa dhumucdiisuna waxa aanu lahayn meel adag oo aanu ku dul degno.

Si kastaba ha ahaatee, dayaxa Jupiter Europa wuxuu bixiyaa rajo rajo ah. Saynis yahanadu waxa ay rumaysan yihiin in Europe laga yaabo in ay xafidi karto nolosha microbial-ka oo ay mustaqbalka u noqon karto goob sahamineed. Hase yeeshee, tani waxay u baahan tahay horumar la taaban karo oo laga gaaray tignoolajiyada safarka hawada sare, taasoo laga yaabo inay qaadato dhowr iyo toban sano si ay u hirgasho.

Dhanka kale, NASA waxa ay isu diyaarinaysaa howlgalka Europe Clipper, oo lagu wado in la bilaabo 2024. Hawshan waxa ay ujeedadeedu tahay in ay daraaseyso oogada barafka ee Europe iyo in ay baarto awooddeeda astrobiological iyada oo loo marayo ku dhawaad ​​50 duullimaadyo dhow.

In kasta oo ay dabiici tahay in lagu riyoodo sahaminta meelaha fog ee galaxyadayada, waxaa muhiim ah in la qaddariyo xaqiiqooyinka sayniska iyo xaddidnaanta qaabeeya dadaallada sahaminta hawada sare. Raali-gelinta NASA waxa ay ahayd xasuusin in in kasta oo aynaan weligii joojin riyada, riyadeennu waa in ay ku salaysnaadaan fahamka miyir-qabka ah ee waxa hadda la gaadhi karo.

FAQ

Dadku ma booqan karaan Jupiter?

Maya, booqashada Jupiter maaha mid hadda suurtogal ah sababtoo ah fogaanta fog ee ay u jirto Dhulka, shucaaca daran, iyo la'aanta dusha adag ee soo degista.

Waa maxay hadafka Europe Clipper?

Hawlgalka Europe Clipper, oo la qorsheeyay in la bilaabo Oktoobar 2024, ayaa ujeedadiisu tahay in lagu barto Jupiter's moon Europa. Waxay sameyn doontaa duullimaadyo dhow oo dayaxa barafka leh si ay si wanaagsan u fahamto kartideeda martigelinta nolosha.

Goorma ayay dadku ku soo degi doonaan Mars?

NASA waxay qorsheyneysaa inay cirbixiyeennada ku soo degto Mars 2030-meeyada. Mars, oo u dhow dhulka oo leh cabbir la mid ah meereheena, waxay bixisaa shuruudo badan oo suurtagal ah oo sahaminta aadanaha marka loo eego Jupiter.