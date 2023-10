Daraasada Nanocarriers waxay daaha ka qaadaysaa Baahsanaanta Sare ee Kahortagayaasha Ka Hortagga Polyethylene Glycol (PEG) ee dadka Jarmalka

Daraasad dhowaan ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka socda Machadka Max Planck ee Cilmi-baarista Polymer-ka ayaa iftiimiyay baahsanaanta unugyada difaaca jirka ee ka dhanka ah polyetylen glycol (PEG) ee dadweynaha Jarmalka. PEG waa walax caadi ah oo loo isticmaalo qurxinta, cuntada, iyo daawada. Joogitaanka unugyada difaaca jirka ee ka soo horjeeda PEG waxay si weyn u saameyn kartaa waxtarka daaweynta daaweynta iyadoo la adeegsanayo nanocarriers.

Cilmi-baadhayaashu waxay rabeen inay baaraan ilaa xadka unugyada difaaca jirka ee PEG ay horey ugu jiraan bulshada Jarmalka iyo sida ay u saameyn karaan isticmaalka nanocarriers ee daaweynta. Difaaca jirka waxaa caadi ahaan soo saara habka difaaca si uu ula dagaallamo caabuqyada fayraska. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la ogaaday in unugyada difaaca jirka ay sidoo kale ka soo bixi karaan PEG, molecule leh qaab dhismeed fudud.

PEG waxaa loo isticmaalaa dawada si ay u noqoto dahaar ka hortag ah sidayaasha daawada nanosized, taasoo kor u qaadeysa waqtigooda wareegga dhiigga. Tani waxay si gaar ah u khusaysaa horumarinta nanocarriers ee daaweynta kansarka. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaristu waxay ogaatay in unugyada difaaca jirka ee PEG ay isku dhejiyaan nanocarriers dahaarka leh, taas oo ka dhigaysa mid muuqata nidaamka difaaca oo xannibaya saameyntooda daweynta.

Kooxda cilmi-baadhista ayaa baadhay in ka badan 500 oo muunado dhiig ah oo laga soo qaaday bukaanada sanadka 2019. Waxay ogaadeen in unugyada difaaca jirka ee PEG lagu ogaan karo 83% shaybaarada. Waxa xiisaha lihi leh, xooga saarista unugyada difaacayaashan ayaa la ogaaday in ay ka duwan tahay da'da shakhsiyaadka la tijaabiyey, taas oo soo jeedinaysa in faafitaanka unugyada difaaca jirka ay saameyn ku yeelan karto kororka dhowaan ee isticmaalka PEG iyo kala duwanaanshaha habka difaaca ee da'da.

Natiijooyinka daraasaddan ayaa saameyn weyn ku leh daaweynta mustaqbalka ee daaweynta iyadoo la adeegsanayo nanocarriers. Cilmi-baadhayaashu waxay rumaysan yihiin in daawaynta loo baahan karo in la hagaajiyo si loogu xisaabtamo habka difaaca jirka ee difaaca PEG. Wax ka beddelka suurtogalka ah waxaa ka mid noqon kara in PEG lagu beddelo walxo kale ama la shakhsiyeeyo qaddarka maaddooyinka firfircoon iyadoo loo eegayo feejignaanta antibody-ka ee dhiigga bukaanka.

Cilmi baaris dheeraad ah ayaa la qorsheeyay si loo sahamiyo sida daaweynta nanocarrier loo waafajin karo si looga gudbo caqabadaha ay keenaan unugyada difaaca jirka ee ka dhanka ah PEG. Hadafka ayaa ah in la horumariyo habab cusub oo hubinaya bixinta dawooyinka waxtarka leh ee daawaynta.

Guud ahaan, daraasaddan ayaa muujineysa muhiimadda ay leedahay fahamka baahsanaanta iyo saameynta unugyada difaaca jirka ee ka hortagga PEG ee horumarinta nanocarriers ee daaweynta caafimaadka. Iyadoo wax laga qabanayo caqabadahan, cilmi-baarayaashu waxay hagaajin karaan waxtarka iyo badbaadada daaweynta nanocarrier-ku-saleysan oo ay suurtogal tahay inay wax ka beddelaan natiijooyinka daryeelka caafimaadka.

