Taariikhda Isku-dhafan ee Neanderthal iyo Homo sapiens: Aragtida Falanqaynta DNA

By

Daraasad dhowaan ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka tirsan Jaamacadda Geneva (UNIGE) ayaa bixisa fikrado cusub oo ku saabsan qaybinta Neanderthal DNA ee Homo sapiens-ka maanta. Daraasadan oo lagu daabacay joornaalka Science Advances, ayaa sahaminaysa sida DNA-da laga helo Neanderthals loogu qaybiyay genome-ka Homo sapiens muddada 40,000 ee sano ee la soo dhaafay.

Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa kala duwanaansho qarsoodi ah oo ku jirta joogitaanka DNA-da Neanderthal ee wakhtiyada kala duwan iyo gobollada juqraafiyeed, taas oo iftiiminaysa taariikhda isku dhafan ee labadan nooc. Waxaa muddo dheer la ogaa in Neanderthals iyo Homo sapiens ay isweydaarsadeen, taasoo keentay qiyaastii laba boqolkiiba DNA-da Neanderthal-ka asalka ah ee hiddo-wadaha Eurasia-ka maanta.

Si kastaba ha ahaatee, daraasaddu waxay muujinaysaa in boqolkiiba tani aysan ahayn mid joogto ah Eurasia oo dhan. DNA-da Neanderthal ayaa waxyar ka badan genome-yada Aasiya marka loo eego kuwa Yurub. Mid ka mid ah sharraxaadda ayaa ah in saamaynta kala duwan ee xulashada dabiiciga ah ee hiddo-wadaha Neanderthal-asalka ah ay sababi karaan kala duwanaanshahan u dhexeeya dadka Aasiya iyo Yurub.

Aragti kale oo ay soo jeediyeen saynisyahannada UNIGE waxay soo jeedinaysaa in socodka socdaalka laga yaabo inuu yahay arrin muhiim ah qaybinta Neanderthal DNA. Marka dadka guuray ay ku daraan dadka deegaanka, DNA-da dadka deegaanka waxay u egtahay in ay korodho marka loo eego masaafada u jirta meesha ay asal ahaan ka soo jeedaan kooxda socdaalka.

Si loo tijaabiyo aragtidan, cilmi-baarayaashu waxay adeegsadeen xog-ururin ka kooban in ka badan 4,000 genome oo shakhsiyaadka Eurasia ah oo soo taxnaa 40,000 sano. Natiijooyinkooda tirakoobka ayaa tilmaamaya in ugaadhsadayaasha Paleolithic ee Yurub ay leeyihiin qayb wax yar ka sarreeya DNA-da Neanderthal marka la barbardhigo dhiggooda Aasiya. Si kastaba ha noqotee, intii lagu jiray kala-guurka Neolithic (10,000 ilaa 5,000 sano ka hor), waxaa jiray hoos u dhac ku yimid saamiga Neanderthal DNA ee genome-yada Yurub, taasoo keentay in boqolkiiba wax yar ka hooseeya marka loo eego dadka Aasiya.

Imaatinkii beeralaydii ugu horreeyay ee ka yimid Anatolia iyo gobolka Aegean muddadan, kuwaas oo qaaday DNA Neanderthal ka yar, waxay sii kordhisay xoojinta DNA-da Neanderthal ee Yurub. Natiijooyinkani waxay bixinayaan aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan socdaalka kobcinta iyo habka isku-dhafka labadan nooc.

Gebagebadii, is-dhexgalka cilmi-baarista genome-ka qadiimiga ah iyo xogta qadiimiga ah waxay noo ogolaanaysaa inaan daahfurno taariikhda adag ee Neanderthals iyo Homo sapiens. Daraasadani waxay tixraac u tahay daraasadaha mustaqbalka waxaana laga yaabaa inay gacan ka geysato aqoonsiga astaamaha hidde-sideyaasha ee ka leexday celceliska, suurtogalka ah inay daaha ka qaaddo faa'iidada ama faa'iido darrada.

Ilo:

– Maqaalkii asalka ahaa: Horumarka Sayniska

- Jaamacadda Geneva: www.unige.ch/en/about/more-about-unige/