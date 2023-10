Saynis yahanadu waxay ogaadeen sida Biraha Qaaliga ah ee Dhulku ay ugu Dhawyihiin Dusha sare

Saynis yahanadu waxay daaha ka qaadeen sababta biraha qaaliga ah sida dahabka, platinum, iyo palladium laga helay meel u dhow dhulka dushiisa, inkasta oo cufnaanta ay muujinayaan in ay ahayd in ay gunta hoose galaan. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in birahan ay noqdeen kuwo ku xayiran dhagax nus dhalaalay ka dib markii dhagaxyo waaweyn oo hawada sare ah ay isku dhaceen Dhulka. Joogitaanka birahan qaaliga ah ee u dhow dusha sare ayaa muddo dheer ka yaabisay saynisyahannada, laakiin waxaa la rumeysan yahay in ay ku soo degeen dhulka xilliyada ay saameeyeen dhagaxyada bannaan ee waaweyn wax yar ka dib sameynta meeraha. Si kastaba ha ahaatee, halkii ay ka quusin lahaayeen xudunta, birahani waxay ku daateen marada oo waxay noqdeen kuwo ku xayiran dhagax adag, taas oo u oggolaanaysa inay ku sii dhowaadaan dusha sare.

Daraasad dhowaan la sameeyay, saynisyahannadu waxay ku ekaayeen saamaynta qadiimiga ah ee Dunida hore si ay u fahmaan sababta birahan qaaliga ah aysan u daadinin gunta hoose. Waxay ogaadeen in markii dhagax weyn oo hawada sare, oo laga yaabo in uu le'eg yahay dayaxa, uu ku dhacay dhulka, uu abuuray badweyn magma ah oo dhalaalaysa oo gudaha u gashay dharka. Badweyntan magma hoosteeda waxa ahayd gobol badh-dhagax ah oo nus adag ah. Biraha ka soo baxa raadiyaha ayaa si tartiib tartiib ah ugu qulqulay gobolkan nuska ah ee dhalaalay, iyaga oo ku daraya gogosha. Halkii ay si toos ah ugu quusi ​​lahayd xudunta, gogosha birta lagu shubay ayaa adkeysay, oo dabinaysa jajabkii birta ee jidka.

In ka badan balaayiin sano, qallafsanaanta iyo isku-soo-ururinta marada ayaa birahan u soo dhoweeyay qolofka, taas oo ka dhigaysa mid la heli karo hawlaha macdanta. Daahfurkan ayaa iftiiminaya asalka iyo badnaanta biraha qaaliga ah ee dhulka, isaga oo sharaxaya sida ay ugu dambeeyaan dusha sare. Intaa waxaa dheer, waxaa suurtogal ah in gobolladan qani ku ah biraha ee ku jira gogosha laga yaabo inay maanta ka muuqdaan sawirada seismic ee gudaha dhulka.

Cilmi-baaris dheeraad ah waxay ku lug yeelan kartaa in la isku ekaysiiyo meerayaasha kale ee dhulka sida Mars ama Venus si loo fahmo sida habkani uga shaqeynayo adduunyo kala duwan. Daraasadani waxay bixinaysaa aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan hababka juqraafiyeed ee qaabeeyay meereheena iyo qaybinta biraha qaaliga ah.

