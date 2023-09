Dahsoon Isha Tamarta Sare ee aadka u saraysa ee ay baadheen cirbixiyayaashu

By

Koox xiddigiyeyaal ah oo ka socda Jaamacadda Maryland iyo Jaamacadda Tignoolajiyada ee Michigan ayaa sameeyay daraasad ay ku baarayaan isha gamma-ray ee tamarta aadka u saraysa ee dahsoon ee loo yaqaan LHAASO J2108+5157. Ilahan gamma-rays ee leh tamarta photon ee ka sarraysa 0.1 PeV waxa loo kala saaray inay yihiin tamar aad u saraysa (UHE) ilaha gamma-rays. Dabeecadda dhabta ah ee ilahan si fiican looma fahmin, sidaa darteed cirbixiyayaashu waxay si joogto ah u raadinayaan walxo cusub oo noocan oo kale ah si ay wax badan uga bartaan.

Kooxda uu hogaaminayey Sajan Kumar oo ka tirsan Jaamacadda Maryland waxay diiradda saareen daraasaddooda LHAASO J2108+5157, taas oo ah isha dhibic u eeg ee la xiriirta daruur molecular oo ku taal meel u jirta 10,700 oo iftiin sano ah. Indho-indhayntii hore may aqoonsanin wax raajo la mid ah ishan, taas oo adkaynaysa in la go'aamiyo asalka qiiqa gamma-rayskeeda. Kooxda Kumar waxay adeegsadeen Nidaamka Array ee Shucaaca Shucaaca Aad u Tamarta leh (VERITAS) iyo Heer Sare ee Biyaha Cherenkov Observatory (HAWC) si ay u eegaan LHAASO J2108+5157 oo ay u ururiyaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qiiqa gamma-ray ee UHE.

U fiirsashadu kama helin wax qiiq ah oo u dhow booska LHAASO J2108+5157. Falanqaynta Spectral ee gobolka ku wareegsan isha ayaa muujisay in qiiqa sii daaya uu la socdo daraasadihii hore oo ay u badan tahay inuu asal ahaan ka soo jeedo leptonic. Si kastaba ha ahaatee, helitaanka daruur cusub oo unugyo ah oo ku taal agagaarka LHAASO J2108+5157 waxay siinaysaa aragti dheeraad ah oo ku saabsan asalka qiiqa gamma-ray-ga ee la arkay. Cirbixiyayaashu waxay soo gabagabeeyeen in ay aad ugu dhowdahay in fallaadhaha gamma laga soo saaro kanaalka hadronic, iyadoo daruurta kelliyadu tahay bartilmaameedka ugu weyn ee qaybaha shucaaca cosmic ee ay dardar geliyeen PeVatrons aan la aqoonsan.

Indho-indhayn iyo falanqayn dheeraad ah ayaa lagama maarmaan u ah in si buuxda loo fahmo dabeecadda LHAASO J2108+5157. Cilmi-baadhayaashu waxay soo jeedinayaan in indha-indheynta mustaqbalka ee Cherenkov Telescope Array (CTA) iyo falanqaynta x-ray-ga loo baahan yahay si loo bixiyo fikrado dheeraad ah oo ku saabsan isha tamarta aadka u saraysa ee dahsoon.

Isha: Sajan Kumar et al, VERITAS iyo HAWC indho-indheynta isha aan la aqoonsan LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

Macluumaad dheeraad ah:

- Sajan Kumar et al, VERITAS iyo HAWC indho-indheynta isha aan la aqoonsan LHAASO J2108 + 5157, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.00089

– Macluumaadka joornaalka: arXiv

Sharax:

- isha tamarta aadka u saraysa ee dahsoon ee ay baadheen cirbixiyayaashu (2023, Sebtembar 11). Laga soo celiyay Sebtembar 11, 2023, laga bilaabo https://phys.org/news/2023-09-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomers.html