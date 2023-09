Elektroonada Tamarta Sarreya ee ka yimaada Magnetotail Dhulka waxa laga yaabaa inay Biyo ku Abuuraan Dayaxa

By

Saynis yahanadu waxa ay ogaadeen in electron-ka tamarta sare leh ee ku yaala balasmaha ku hareeraysan dhulka ay biyo ku abuurayaan dayaxa. Helitaankan cusubi waxa uu bixin karaa aragti qiimo leh oo ku saabsan qaybinta biyaha ee dusha dayaxa, gaar ahaan gobollada hadhsan ee aan weligood helin iftiinka qorraxda. Fahamka qaybinta biyaha dayaxa ayaa muhiim u ah barashada horumarkiisa iyo qorsheynta hawlgalada mustaqbalka. Biyaha waxaa goosan kara cirbixiyeenada si ay u quudiyaan waxaana sidoo kale loo rogi karaa shidaal sahamin dheeri ah.

Cilmi-baadhistan, oo uu hoggaaminayo saynisyahan Shuai Li oo ka tirsan jaamacadda Hawaii ee Mānoa, ayaa ku xidhaysa samaynta biyaha dayaxa iyo xumbo magnetic Earth ee loo yaqaan magnetosphere. magnetosphere-ku wuxuu u shaqeeyaa sidii gaashaan, isagoo dhulka ka ilaalinaya walxaha tamarta sare leh ee dabaysha qorraxda. Marka dabaysha qorraxdu ay la falgasho magnetosphere, waxay abuurtaa dabo dheer oo birlab ah oo ku taal habeenkii dhulka, oo loo yaqaan magnetotail. Magnetotail-kan dhexdiisa, elektaroonnada tamarta sare leh iyo ions waxay sameeyaan xaashi balasma ah.

Inta uu dayaxu dhulka ku wareegayo, waxa uu dhex maraa magnetotail-kan, kaas oo ka ilaalinaya walxaha la dallacay isaga oo weli u oggolaanaya iftiinku inuu gaadho dusha dayaxa. Cilmi-baaris hore ayaa muujisay in marka dayaxu ka baxsan yahay magnetotail, ay ku dhufato dabaysha qorraxda oo tiro yar oo biyo ah ay abuurmaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la filayay in samaynta biyuhu ay si weyn hoos ugu dhacaan gudaha magnetotail sababtoo ah maqnaanshaha borotoonnada dabaysha.

Isticmaalka xogta uu ururiyay Moon Minerology Mapper ee dayax gacmeedka Chandrayaan 1, Li iyo kooxdiisu waxay ogaadeen in samaynta biyaha ee magnetotail Earth ay la mid tahay marka dayaxu ka baxsan yahay magnetotail. Waxay soo jeedinaysaa in ay jiraan habab dheeraad ah ama ilo biyo ah oo ku dhex jira magnetotail kuwaas oo aan si toos ah ula xiriirin abuurka dabaysha. Kooxdu waxay ogaadeen in elektaroonnada tamarta sare leh ee magnetotail ay soo saaraan saameyn la mid ah ions ee dabaysha qorraxda.

Natiijooyinkani waxay taageerayaan cilmi-baaris hore oo uu sameeyay Li taas oo muujisay ogsijiinta ku jirta birta birta ee magnetotail ee gobollada polar ee dayaxa. Waxay xooga saaraysaa xidhiidhka qoto dheer ee ka dhexeeya Dhulka iyo dayaxa. Kooxdu waxay sii wadi doontaa baadhista deegaanka balaasmaha ee ku wareegsan dayaxa iyo inay barato nuxurka biyaha ee tiirarka dayaxa inta lagu jiro marxaladaha kala duwan ee marinka dayaxu marayo magnetotail.

Cilmi-baaristan ayaa ah mid lama huraan ah iyadoo qayb ka ah barnaamijka Artemis, kaas oo ujeedkiisu yahay in bini'aadamka dib loogu celiyo dayaxa 2026. Daah-furka la sameeyay ayaa gacan ka geysan doona qorsheyn wanaagsan iyo u diyaargarowga howlgallada dheer ee dusha dayaxa iyo wixii ka dambeeya.

