A 'Globster' wuxuu ku dhaqdaa xeebta Papua New Guinea: Ma Abuurka Mermaid u eg baa?

Daah-fur dahsoon oo xiiso leh ayaa adduunka soo jiitay sidii noole u eg oo lagu maydhay xeebta Papua New Guinea Sebtembar 20, 2023. Khubaradu waxay baadhayaan makhluuqa oo ay u aqoonsanayaan 'Globster', erey loo isticmaalo in lagu qeexo tirada badan ee hilibka badda waxaa marmar laga helaa xeebaha gobollo kala duwan oo qudhun ah.

Saynisyahanka deegaanka Helene Marsh ayaa aaminsan in buro aan naf lahayn ay tahay hadhaagii cetacean-ka qudhuntay. Sascha Hooker, oo ah khabiir ku takhasusay naasleyda badda, ayaa ku raacsan qiimeyntan. Intaa waxaa dheer, Erich Hoyt, oo ah cilmi-baare ka tirsan Ilaalinta Whale iyo Dolphin ee UK, ayaa soo jeedinaya in globster ay suurtogal tahay inuu noqdo dugong, oo sidoo kale loo yaqaano lo'da badda. Hoyt wuxuu aaminsan yahay in makhluuqa uu dhintay dhowr toddobaad.

Helitaanka makhluuqan soo jiidashada leh ayaa dhaliyay xiiso iyo dood baahsan. Iyadoo qaar laga yaabo inay si degdeg ah ula xiriiriyaan mermaids halyeeyada ah, saynisyahannadu waxay diiradda saarayaan fahamka dabeecadda dhabta ah ee muunada. Baadhitaan iyo falanqayn dheeraad ah ayaa iftiimin doona nooca saxda ah iyo duruufaha keenaya muuqaalka xeebta.

Bulshada saynisku waxay si hagar la'aan ah u odorosaa xog cusub iyo natiijooyin cilmi baadhiseed oo daaha ka qaadi kara sirta ku xeeran abuurkan soo jiidashada leh. Fahamka makhluuqa ku nool baddeenna waxay muhiim u tahay ilaalinta iyo ilaalinta nolosha badda, daah-furka noocan oo kale ah wuxuu gacan ka geystaa ballaarinta aqoonteena iyo kobcinta qaddarinta qoto dheer ee cajiibka ah ee adduunka dabiiciga ah.

Qeexitaanno:

– Globster: Hilib baddan oo aad u tiro badan ayaa laga helay xeebaha gobollo kala duwan oo qudhun ah.

- Cetacean: Koox naaslay badda ah oo ay ku jiraan nibiriga, dolphins, iyo porpoises.

– Dugong: Waa naasley weyn oo badda ah, oo inta badan lagu tilmaamo lo'da badda, taasoo degta biyaha xeebaha ee badweynta Hindiya iyo Baasifigga.

Ilo:

- Saynisyahanka deegaanka Helene Marsh

- Khabiir ku takhasusay naasleyda badda Sascha Hooker

– Cilmi baadhe Erich Hoyt oo ka tirsan ilaalinta Whale iyo Dolphin ee UK

