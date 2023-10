Makhluuqa Dahsoon Ayaa Lagu Maydhay Xeebta Papua New Guinea

Soo koobid: Khubarada ayaa la yaabay hadhaagii qudhuntay ee makhluuqa ku soo maydhay xeebta Papua New Guinea. Iyadoo aan weli la garanayn cidda ay tahay, khubaradu waxay qiyaasayaan inay noqon karto nibiri nibiri, dolphin, lo'da badda, ama xataa shark.

Daah-fur jahawareer leh ayaa soo dhaweeyay dadka xeebta Papua New Guinea, iyadoo hadhaaga qalloocan iyo qudhunka ah ee noole aan la garanayn uu ka soo muuqday xeebta. Khubaradu waxa ay hadda baadhayaan noolaha si ay u ogaadaan noocyadiisa iyo sababta dhimashada.

In kasta oo aqoonsiga saxda ah ee makhluuqa uu yahay mid qarsoon, haddana bayoolajiyada baddu waxay soo jeediyeen dhowr fursadood. Waxay noqon kartaa nibiriyada duuliye, oo loo yaqaan madax wareegsan oo kala duwan iyo jirkooda nalalka leh. Dolphins sidoo kale waxay leeyihiin astaamo jireed oo isku mid ah, taas oo ka dhigaysa musharax suurtagal ah.

Lo'da badda, ama manatees, waa suurtagal kale oo ay soo bandhigeen khabiiro. Naasleydan badda ee waaweyn, jilicsan ayaa inta badan laga helaa meelaha xeebaha ah waxayna caan ku yihiin cunnooyinka geedaha leh. Muuqaalkooda gaarka ah, oo leh boodboodo-u eg iyo jidh wareegsan, waxay la wadaagaan wax la mid ah makhluuqa dahsoon.

Waxa xiiso leh, in khubarada qaar ay soo jeediyeen in hadhaaga makhluuqa uu ka tirsan yahay libaax badeedka. Marka la eego xaaladda qudhunka, way adag tahay in la go'aamiyo astaamaha saxda ah ee xaqiijin kara mala-awaalkan. Si kastaba ha ahaatee, sharkku waxay ku badan yihiin biyaha agagaarka Papua New Guinea waxayna leeyihiin noocyo kala duwan oo noocyo ah oo ku nool gobolka.

Falanqaynta dheeraadka ah iyo baadhista hadhaaga ayaa la samayn doonaa si loo iftiimiyo aqoonsiga makhluuqa. Baaritaanka DNA-da iyo falanqaynta lafaha ayaa laga yaabaa inay ku caawiyaan bixinta jawaabo badan oo la taaban karo. Ilaa wakhtigaas, daahfurkan dahsoon wuxuu sii wadaa inuu soo jiito saynisyahannada iyo dadka xeebta u socdaba, taasoo ka dhigeysa inay ka fikiraan siraha badda.

Qeexitaanno:

- Pilot Wale: Waa nooc ka mid ah nibiriga oo loo yaqaan madaxyada wareegsan iyo jirkooda nalalka leh.

- Dolphin: Naaslay biyood oo leh astaamo jireed oo la mid ah nibiriyada.

- Lo'da badda: Waxa kale oo loo yaqaan manatee, naasley badeed weyn, dhir beero leh oo leh boodbood-u eg iyo jidh wareegsan.

– Shark: Kalluun ugaadha ah oo leh qalfoofka cartilaginous.

Ilo:

– URLs lama bixin