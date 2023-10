Qarsoodi Qarsoon iyo Tooshka Iftiinka Bilaabashada Deganeyaasha Melbourne: Meteor wuxuu galaa jawiga dhulka

By

Dadka deggan Melbourne ee waqooyi-bari ayaa la yaabay habeenimadii Arbacada markii jug weyn iyo iftiin aad u iftiimaya ay iftiimiyeen cirka. Khubarada ayaa rumeysan in dhacdadan ay ka dhalatay meteor oo galay jawiga dhulka, taasoo soo jiidatay dadka deegaanka ee Doreen, Mernda, Balwyn, iyo Doncaster.

Male-awaal ku saabsan isha qaylada waxay u dhexeysay shaqo-waddo iyo rashka ilaa onkod ama xitaa UFO. Si kastaba ha ahaatee, Dr. Brad Tucker, oo ah cirbixiyeen ka tirsan Jaamacadda Qaranka ee Australia, ayaa sharaxay in sharraxaadda ugu macquulsan ay tahay meteor. Waxa uu ku tilmaamay saadaasha hawada inay yihiin qaybo ka mid ah asteroids-ka oo jaba oo hawada sare mara.

Saadaasha hawada mas'uulka ka ahayd muqaalka ayaa lagu qiyaasay inuu le'eg yahay kubbadda koleyga, qiyaastii inta u dhaxaysa 10cm iyo 40cm balac ah. Waxa ay ku socotay xawli la yaab leh oo ku dhawaad ​​20km ilbiriqsikii ama 72,000km saacadiiba,waxana ay soo daysay xaddi badan oo tamar ah markii ay gashay jawiga dhulka. Dr. Tucker waxa uu la barbar dhigay sii daynta tamarta iyo tan bamka nuklearka yar.

Inkasta oo saadaasha hawada ee dabeecadani aanay ahayn wax aan caadi ahayn, waxay ku adag tahay in la ogaado oo la saadaaliyo. Saynis yahanadu waxay si joogto ah uga shaqaynayaan sidii ay u hagaajin lahaayeen hababkooda aqoonsiga iyo dabagalka walxahan, gaar ahaan kuwa waaweyn oo khatar ku keeni kara dhulka. Dr. Tucker wuxuu carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo feejignaanta iyo daraasadda dhacdooyinkan si kor loogu qaado fahamkayaga asalka iyo horumarka nidaamka qoraxda.

Nasiib wanaag, looma baahna argagax ku saabsan saameynta saadaasha hawada. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim in la soo sheego wixii aragti ah ama waayo-aragnimada dhacdooyinkan oo kale ururada sida International Meteor Organisation ama Fireballs in the Sky. Warbixinnadani waxay gacan ka geystaan ​​cilmi-baarista sayniska waxayna bixiyaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan dabeecadda iyo dabeecadda saadaasha hawada.

Dhacdadan dhawaan ka dhacday Melbourne ma aha mid go’doon ah, maadaama dhacdooyin la mid ah ay ka dhaceen meelo kale oo Australia ka mid ah. Bishii Agoosto, Fiktooriya waxay goob joog u ahayd iftiin dahsoon oo iftiin ah oo cirka ku socda oo dhan, aakhirkiina ku dhammaaday dhawaaq kor u kacaya. Wakaaladda hawada sare ee Australia ayaa xaqiijisay in ay taasi ka dhalatay gubashada qashinka hawada sare. Sidoo kale, dadka deggan Sydney waxay soo sheegeen qarax aan la macnayn karin sanadka 2021, iyadoo mas'uuliyiintu aysan helin wax caddayn ah.

Gebogebadii, dhacdada meteorsada ma aha mid aan caadi ahayn. In kasta oo laga yaabo inay u muuqdaan inay yihiin dhacdooyin la yaab leh, waxay saynisyahannada siinayaan fursado qiimo leh oo ay si qoto dheer ugu baaraan siraha koonkeenna. Feejignaanta, daraasadda, iyo warbixintu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan daah-furka siraha dadkan jannada soo booqday.

