Iftiishka dahsoon ee daruuraha Venus ayaa laga yaabaa inay noqdaan Meteor gubanaya

Cilmi-baadhayaashu waxay muddo dheer la yaabban yihiin iftiinka dahsoon ee iftiinka ee marmar iftiimiya daruuraha Venus. Markii hore loo maleynayay inay tahay hillaac, daraasad cusub oo lagu daabacay Joornaalka Cilmi-baarista Geophysical: Planets waxay soo jeedinaysaa sharraxaad kale. Daraasadu waxay soo jeedinaysaa in nalalkan hal-abuurka leh ay yihiin, dhab ahaantii, meteorso gubanaya jawiga Venus.

Inkasta oo NASA ay hore u soo jeedisay in Venus laga yaabo inay leedahay hillaac ka badan dhulka, daraasaddu waxay xustay in joogitaanka hillaaca Venus uu weli yahay mawduuc doodeed. Hillaaca Dhulka waxa lagula socdaa in la ogaado mowjadaha raadiyaha ee dabiiciga ah, iyo hawlgaladii hore ee Venus waxa la ogaaday calaamado la rumaysan yahay inay hillaac yihiin. Si kastaba ha ahaatee, hawlgaladii ugu dambeeyay sida Cassini ee NASA iyo Parker Solar ayaa ku guuldareystay inay helaan calaamadaha raadiyaha ee hillaaca.

Halkii laga heli lahaa hillaac, cilmi-baarayaashu hadda waxay qiyaasayaan in iftiinka lagu arkay daruuraha Venus ee wareegaya ay noqon karaan natiijada saadaasha hawada ee ku kala firdhisan jawiga cadawga ah ee meeraha. Venus waxay leedahay jawi aad u qallafsan, oo leh heerkul aad u daran iyo jawi qaro weyn, sun ah oo ay ka buuxaan kaarboon laba ogsaydh oo aad u daran iyo daruuro sulfuric acid ah.

Marka la tiriyo tirada biligliyeyaasha lagu arkay Kormeeraha Steward iyo Japan ee Akatsuki orbiter, cilmi-baarayaashu waxay ku qiyaaseen in inta u dhaxaysa 10,000 ilaa 100,000 oo iftiimaya ay dhacaan sannadkii. Cilmi-baadhayaashu waxay soo jeedinayaan in nalalkani ay u eg yihiin weerarrada saadaasha hawada. Halabuurka gaarka ah ee jawiga Venus ayaa laga yaabaa inuu keeno kubbadaha dab-demiska ee saameyntan si ay u gubaan si ku filan si loo ogaado.

Fahamka ifafaalahan ayaa muhiim u ah qorsheynta himilooyinka mustaqbalka ee Venus, gaar ahaan marka la eego caddaymihii dhawaa ee soo jeedinayay suurtagalnimada dhaqdhaqaaqa volcano ee dusha meeraha. Haddii danabku ku dhoco walaac, ilaalintu waxay lagama maarmaan u noqonaysaa baadhitaanada isku dayaya inay ku degaan Venus ama kuwa ku dul sabaynaya jawigeeda cufan muddo dheer.

Gebogebadii, daahfurka in nalalka dahsoon ee daruuraha Venus laga yaabo inay yihiin meteors gubanaya waxay bixisaa aragtiyo qiimo leh oo loogu talagalay himilooyinka mustaqbalka ee meeraha. In kasta oo joogitaanka hillaaca uu weli yahay mid aan la hubin, suurtogalnimada saadaasha hawada ayaa bixisa sharraxaad kale oo ku saabsan ifafaalahan xiisaha leh.

