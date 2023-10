Daah-fur Cusub: Saynis-yahannadu waxay ogaadeen Qarxyadii Qarsoonaa ee Mowjadaha Raadiyaha 8 Billion ka hor

Khubarada cirbixiyeenada ayaa dhawaan sameeyay daah-fur aad u xiiso badan,iyaga oo ogaanaya qarax xooggan oo mowjadaha raadiyaha ah oo ay ku qaadatay 8 bilyan oo sano in ay dhulka soo gaaraan. Dhacdadan, oo loo yaqaano raadiyaha degdega ah ee dilaaca (FRB), maahan oo kaliya mid aad u fog laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu tamarta badan abid.

Dildilaaca raadiyaha degdega ah waa dilaaca mowjadaha raadiyaha ee socda millise seconds oo kaliya, asalkooduna waxa uu qarsoodi u yahay cirbixiyaasha. FRB-gii ugu horreeyay waxaa la aqoonsaday 2007dii, tan iyo markaas, tiro aan la tirin karin oo ka mid ah hillaacyada samada ayaa la ogaaday kuwaas oo ka yimid meelo kala duwan oo ku baahsan baaxadda ballaaran ee caalamka.

In kasta oo in ka badan toban sano oo cilmi-baaris ah, sababaha saxda ah ee FRB-yadan ayaa weli ah mid la fahmi karo. Si kastaba ha ahaatee, saynisyahannadu waxay soo saareen dhowr aragtiyood si ay u sharxaan dhacdooyinkooda. Mid ka mid ah sharraxaadda suurtagalka ah ayaa ah in dilaacyadan ay ka dhashaan xiddigaha neutron-ka ee aadka magnetized ee loo yaqaan magnetars oo sii daaya xaddi badan oo tamar ah. Mala-awaal kale ayaa soo jeedinaysa in FRB-yadu ay noqon karaan natiijada isku darka godadka madow ama xiddigaha neutronka.

Helitaanka FRB-kan gaarka ah, kaas oo soo maray masaafo cajiib ah oo dhan 8 bilyan oo sano, ayaa u taagan guul muhiim ah oo xiddigiska. Markay baranayaan dhacdooyinkan fog, cilmi-baarayaashu waxay rajeynayaan inay helaan fikrado ku saabsan xaaladaha iyo hababka ka jiray caalamka hore.

Fahamka asalka iyo dabeecadda dilaaca raadiyaha degdega ah waxay bixin kartaa tilmaamo qiimo leh oo ku saabsan dhacdooyinka koonka ee qaabeeyay koonkeena balaayiin sano. Saynis yahanadu waxa ay sii wadaan in ay baadhitaan dheeraad ah ku sameeyaan sirta calaamadahan raadiyaha ee awooda badan,iyaga oo isticmaalaya qalab kala duwan iyo telescopes si ay u daraaseeyaan hantidooda iyo qaabkooda.

In kasta oo horumar badan laga sameeyay daah-furka siraha idaacadaha degdega ah ee dilaaca, indho-indhayn iyo xog dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si si kalsooni leh loo ogaado dabeecadooda dhabta ah. Ogaanshaha FRB-gan fog waxay markhaati u tahay xariifnimada iyo adkaysiga xiddigiyayaashu markay raadinayaan inay fahmaan siraha koonkeena.

