NASA ayaa soo gabagabaysay tijaabada soo saarista Ogsajiinta ee Mars

NASA ayaa dhawaan ku dhawaaqday gabagabada tijaabada ka faa'iidaysiga kheyraadka ee Mars Oxygen In-Situ (MOXIE), tijaabo loogu talagalay in laga soo saaro ogsajiinta jawiga Mars. MOXIE, oo ay abuureen injineero iyo saynisyahano ka socda MIT, ayaa la orday 16 jeer muddadii ay ku jirtay meeraha cas, taas oo soo saartay wadar dhan 122 garaam oo Ogsajiin ah. Heerkeeda wax soo saar ee ugu sarreeya ayaa ahaa 12 garaam saacaddii, taas oo dhaaftay yoolalka asalka ah ee NASA. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ay guulaysteen, ma jiraan wax qorshe ah oo loogu talagalay MOXIE 2.0.

Habka ay MOXIE u shaqayso waxa ay ku lug lahayd shaandhaynta hawada soo gelaysa si loo saaro boodhka ka dibna la cadaadiyo oo lagu kululeeyo 800°C (1,470°F). Heerkulkan, ogsijiinta waxaa laga soo saari karaa kaarboon laba ogsaydh ee jawiga Martian. Ogsajiinta la soo saaray ayaa markaas la tijaabiyay ka hor inta aan dib loogu soo celin jawiga. Waxay qaadatay laba saacadood in la diiriyo unugga ka hor inta aan hawsha soo saariddu bilaabmin.

MOXIE waxay ahayd wax soo kordhin gaar ah oo lagu sameeyay rover-ka Perseverance, iyadoo ujeedadu ahayd in lagu taageero sahaminta aadanaha ee Mars. Waxay muujisay in ay suurtogal tahay in shaqaaluhu ay ku badbaadaan Mars oo ay ku noqdaan guryahooda iyaga oo isticmaalaya kheyraadka dusha sare yaal. Fikradda ka faa'iidaysiga kheyraadka goobta-guud (ISRU) waa mawduuc aad u xiiseeya NASA iyo la-hawlgalayaasheeda, marka ay sahamiyaan suurtagalnimada hawlgallada muddada dheer.

Ogsajiinta ay dhaliso MOXIE waxay leedahay codsiyo kala duwan oo suurtagal ah, iyada oo ay ugu muhiimsan tahay adeegsiga gantaalada. Si kastaba ha ahaatee, tiro badan ayaa loo baahan doonaa ujeedadan. Inkasta oo tijaabadaasi lagu guulaystay iyo aqoonta laga faa’iiday, haddana ma jiro wax qorshe ah oo lagu horumarinayo MOXIE 2.0. Taa beddelkeeda, tallaabada xigta ee NASA waxay ku lug yeelan doontaa horumarinta nidaam dhammaystiran oo ay ku jiraan koronto dhaliyaha Ogsajiinta oo la mid ah MOXIE, iyo sidoo kale habka dareeraha iyo kaydinta ogsijiinta la dhaliyo.

