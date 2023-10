Daraasadu waxay soo jeedinaysaa taranka naasleyda ee meel bannaan inay suurtogal tahay, laakiin cilmi-baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay

By

Daraasad dhowaan ay sameeyeen cilmi-baarayaal Japan ayaa muujisay in taranka naasleyda ee hawada sare ay suurtagal tahay. Tijaabada, oo lagu sameeyay Xarunta Hawada Caalamiga ah, ayaa iftiimisay saamaynta microgravity ee uurjiifka naasleyda ah. Iyadoo daraasaddu ay ballan qaadayso gumeysiga mustaqbalka mustaqbalka, cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo natiijooyinka loona xalliyo cilladaha aan caadiga ahayn ee iman kara.

Daraasadu waxay ku lug lahayd in 90 laba unug oo uurjiif ah oo uurjiif ah loo diro Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare iyada oo la adeegsanayo qayb dhalaalaysa embriyaha gaarka ah. Mar ay cirbixiyeenadu soo galeen wareega, waxay dhalaaliyeen uurjiifkii barafoobay waxayna sii wateen dhaqankoodii. Si la yaab leh cilmi-baarayaasha, unugyadu waxay u koraan blastocysts, marxaladda hore ee korriinka embriyaha, si la mid ah si la mid ah embriyaha ayaa u dhaqantay xaaladaha shaybaadhka caadiga ah ee Dunida.

Si ka duwan daraasadihii hore ee soo jeedinayay cilladaha embriyaha ee ku koray culeyska eber, embriyaha jiirka ayaa soo bandhigay tirooyinka unugyada caadiga ah iyo sifooyin kale. Daah-furkaani wuxuu caqabad ku yahay fikradda ah in taranka naasleyda ee meel bannaan aysan suurtagal ahayn. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaashu waxay ka digeen in natiijooyinkoodu ay ahaayeen kuwo hordhac ah oo loo baahan yahay in la ansixiyo iyada oo loo marayo tijaabooyin dheeraad ah.

Iyadoo natiijooyinkan bilowga ah ay yihiin kuwo rajo leh, waa in la qiraa xaddidaadaha daraasadda. Tijaabadu waxay diiradda saartay kaliya jiirarka, iyo saamaynta uurjiifka bini'aadamka way kala duwanaan kartaa. Daraasado hore ayaa shaaca ka qaaday cillado aan caadi ahayn oo ku jira urchin badeedka iyo embriyaha amphibian oo ku koray mikrogravity. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la sameeyo cilmi-baaris dheeraad ah si loo fahmo saameynta suurtagalka ah ee miisaan la'aanta ee taranka naasleyda.

Rajada guusha taranka ee meel bannaan waxay saameyn weyn ku leedahay dadaallada gumeysiga meel bannaan ee mustaqbalka. Natiijooyinka daraasaddan ayaa laga yaabaa inay waddada u xaarto taranka bani'aadamka iyo xayawaanka ee hawada sare, oo ay ku jiraan xoolaha, ugu dambeyntii awood u siinaya joogitaanka bini'aadamka ee ka baxsan Earth. Si kastaba ha ahaatee, waa in aan taxaddarnaa oo aan sii wadnaa baaritaanka saameynta suurtagalka ah iyo caqabadaha la xiriira taranka ee deegaanka microgravity.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Naaslaydu si guul leh ma ugu taran karaan meel bannaan?

J: Daraasad dhowaan lagu sameeyay Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare waxay soo jeedinaysaa in taranka naasleyda ee meel bannaan ay suurtagal tahay. Si kastaba ha ahaatee, cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo loona ballaariyo natiijooyinkaan.

S: Maxay daraasadu ku lug lahayd?

J: Daraasaddu waxay ku lug lahayd in embriyaha jiirka loo diro Saldhigga Hawada Sare ee Caalamiga ah, halkaas oo lagu dhalaaliyay oo lagu dhaqan geliyay. Uurjiifku waxa ay isu rogeen blastocysts heer hore, iyaga oo u dhaqmaya si la mid ah embriyaha lagu dhaqay xaaladaha shaybaadhka caadiga ah ee Dunida.

S: Natiijooyinka ma khuseeyaan aadanaha?

J: Daraasadu waxay diiradda saartay jiirarka, iyo saamaynta microgravity ee uurjiifka bini'aadamka way kala duwanaan kartaa. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la sameeyo cilmi-baaris dheeraad ah si loo fahmo saameynta ay ku yeelan karto taranka aadanaha ee meel bannaan.

S: Waa maxay saamaynta taranka guusha leh ee meel bannaan?

J: Haddii taranka naasleyda si guul leh loogu gaari karo meel bannaan, waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa dadaallada gumeysiga hawada mustaqbalka, taasoo u oggolaaneysa joogitaanka joogtada ah ee bini'aadamka ee ka baxsan Dunida.

S: Waa maxay caqabadaha u baahan in wax laga qabto?

J: Inkasta oo daraasaddu ay soo jeedinayso in taranka naasleyda ee meel bannaan ay suurtogal tahay, suurtagalnimada cilladaha aan caadiga ahayn ama dhibaatooyinka aan la filayn ayaa loo baahan yahay in si qotodheer loo baadho ka hor inta aan la samayn dadaalladaas.