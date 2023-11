Maqaal Cusub: Suurtagalnimada Taranka ee Meel Sare oo Lagu Sahamiyay Daraasadda Embryo

Saynis yahano ka tirsan Jaamacada Yamanashi’s Advanced Biotechnology Centre iyo Hay’adda Hawada Sare ee Japan (JAXA) ayaa cilmi baadhis cusub ku sameeyay Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare (ISS), iyaga oo daaha ka qaaday suurtogalnimada in bani’aadamku ku taran karo hawada sare. Cilmi-baaris hore loo sameeyay ayaa ku lug lahayd koritaanka embriyaha jiirka ee deegaanka microgravity ee ISS, taasoo keentay natiijooyin wanaagsan.

Daraasadan oo ah kii ugu horeeyay ee nooceeda ah, embriyaha jiirka ee la qaboojiyey ayaa loo raray ISS iyaga oo saaran gantaal bishii Agoosto 2021. Markay saldhiga gaadheen, uurjiifkii waa la dhalaaley iyadoo la isticmaalayo qalab gaar ah waxaana la dhigay shuruudo ku haboon horumarka. Si la yaab leh, embriyaha ayaa si caadi ah u koray muddo afar maalmood ah, isaga oo u gudbaya blastocysts, kuwaas oo ah unugyo muhiim ah oo hadhow u koraya uurjiifka iyo mandheerta labadaba.

Falanqaynta lagu sameeyay blastocysts ka dib markii ay ku soo noqdeen Earth ma muujin wax isbeddel ah oo ku yimid DNA-da iyo hidde-sideyaasha, taas oo xoojinaysa fikradda ah in microgravity uusan saameyn la taaban karo ku yeelan horumarka caadiga ah ee uurjiifka naasleyda. Natiijooyinkan aasaasiga ah ayaa lagu faahfaahiyay joornaalka sayniska ee iScience, oo muujinaya suurtagalnimada nolosha naasleyda inay ku badbaadaan oo ku koraan meel bannaan.

Wakiillo ka socday Jaamacadda Yamanashi iyo machadka cilmi-baarista qaranka ee Riken ayaa si wadajir ah u muujiyay dareenkooda farxadeed, iyagoo sheegay in daraasaddan ay tahay tii ugu horreysay ee lagu muujiyo awoodda naasleyda si ay ugu koraan hawada sare. Beerista guusha leh ee embriyaha naasleyda ee heerka hore ee deegaanka buuxa ee microgravity ee ISS waxay u gogol xaareysaa cilmi baaris dheeraad ah, oo ay ku jirto ku-tallaalidda blastocysts ee jiirarka. Talaabadani waxay ujeedadeedu tahay in la xaqiijiyo in dhalmo caafimaad qaba ay dhaceen iyo in kale iyo in la xaqiijiyo jiritaanka embriyahan.

Saamaynta cilmi-baadhistani waxay ka baxsan tahay xiisaha sayniska. Sida wakaaladaha hawada sare, oo ay ku jirto NASA, ay u eegaan himilooyinka mustaqbalka ee Dayaxa iyo Mars, fahamka suurtagalnimada taranka hawada sare ayaa noqonaysa mid sii khusaysa. Barnaamijka Artemis, oo ay bilowday NASA, wuxuu diiradda saarayaa dib u celinta bini'aadamka ee Dayaxa si ay u helaan aqoonta muhiimka ah ee nolol waarta iyo gumeysiga ee jirka kale ee samada. Ugu dambayntii, cilmi-baadhistan socota waxa laga yaabaa inay gacan ka geysato aragtiyo muhiim ah sahaminta meel fog ee fog iyo suurtagalnimada gumeysiga aadanaha mustaqbalka.

FAQ:

S: Maxay tahay natiijada ugu weyn ee laga helay daraasadda ay sameeyeen saynisyahannada Japan?

J: Daraasad ay sameeyeen saynisyahano reer Japan ah ayaa lagu ogaaday in embriyaha jiirka ee ku koray deegaanka microgravity ee Xarunta Hawada Caalamiga ah ay u horumareen si caadi ah, taas oo muujinaysa suurtagalnimada taranka hawada sare.

S: Sidee baa embriyaha loogu qaaday Saldhigga Hawada Sare?

J: Uurjiifkii jiirka ee la qaboojiyey waxaa loo raray ISS iyadoo saaran gantaal.

S: Waa maxay blastocysts?

J: Blastocysts waa marxalad muhiim u ah korriinka embriyaha hore waxayna ka kooban yihiin unugyo hadhow u koraan ilmaha caloosha ku jira iyo mandheerta.

S: Ma jiraan wax isbeddello ah oo lagu arkay DNA-da iyo hidde-sideyaasha blastocysts?

J: Wax isbedel ah oo la taaban karo laguma arag DNA-da iyo hiddo-wadaha blastocysts ka dib markay ku soo laabteen Dhulka.

S: Maxay cilmi-baadhistani muhiim u tahay?

J: Cilmi-baadhistani waxay muhiim u tahay hawlgallada sahaminta hawada sare iyo gumaysiga mustaqbalka, maadaama ay iftiiminayso suurtogalnimada taranka hawada sare iyo jiritaanka muddada dheer ee naasleyda deegaanka microgravity.