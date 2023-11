Sameynta Dayaxa: Aragtida Dhulka Waagii Hore

By

Cilmi-baadhis dhowaan lagu daabacay Waraaqaha Aragtida Kiimikada ayaa iftiimisay iftiin cusub samaynta Dayaxa Dhulka. Iyadoo la falanqeynayo crystals-ka laga soo celiyay Dayaxa ee Apollo 17 cirbixiyeenada, saynisyahannadu waxay go'aamiyeen in dayaxu uu yahay ugu yaraan 4.46 bilyan sano - qiyaastii 40 milyan oo sano ka weyn kuwii hore ee la aaminsan yahay.

Qoraaga hormuudka ka ah daraasadda, Jennika Greer oo ka tirsan jaamacadda Glasgow, ayaa sharraxaysa in kooxda cilmi-baarista ay la soo xiriireen Bidong Zhang iyo Audrey Bouvier si ay u helaan faham nanoscale ah oo ku saabsan muunadaha dayaxa. Markii la baarayay kiristaalo yaryar oo soo saaray balaayiin sano ka hor, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay si sax ah u go'aamiyaan taariikhda samaynta Dayaxa si ka badan sidii hore.

Markii asteriyoodh aad u wayn uu ku dhacay dhulka intii lagu jiray marxaladihii hore ee abuuritaanka Nidaamka Qorraxdu, waxa ay sababtay in dhagaxa oo hadhow noqda oogada Dayaxa uu dhalaalo. Tani waxay ka dhigan tahay in kiristaalo zircon, oo ku sameysma xaalado gaar ah, aysan ku jiri karin dusha dhalaalka ee Dayaxa. Kiristaalo kasta oo laga helo Dayaxa maanta waa in ay soo baxaan ka dib marka la qaboojiyo badweynta magma dayaxa.

Isticmaalka farsamada loo yaqaan atom probe tomography, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay falanqeeyaan atomka zircon crystals by atamka. Baadhitaankan ayaa daaha ka qaaday tirada atamka ee ku dhacay suus shucaac ah oo ku dhex jira crystals. Markay daraaseeyeen saamiga isotopes-ka kala duwan ee rasaasta, saynis-yahannadu waxay xisaabiyeen in da'da Dayaxa ay ku dhowdahay 4.46 bilyan oo sano.

Fahamka da'da Dayaxa waa muhiim maadaama uu door muhiim ah ka ciyaaro nidaamka meereheena. Waxay dejisaa dhidibka wareegta dhulka, abuurtaa hirarka, waxayna go'aamisaa muddada maalmaheenna. Dayax la'aanteed, nolosha dhulka aad bay u kala duwanaan lahayd. Cilmi-baaristan cusub waxay u adeegtaa sidii qayb qiimo leh oo ka mid ah halxiraalaha raadinta si aan si wanaagsan u fahanno taariikhda adduunkeena dabiiciga ah.

FAQ:

S: Meeqa sano ayuu Dayaxu jiraa?

J: Dayaxa waxa la rumaysan yahay in uu jiro ugu yaraan 4.46 bilyan oo sano, sida lagu sheegay cilmi-baadhis dhawaan la sameeyay.

S: Sidee loo go'aamiyay da'da Dayaxa?

J: Saynis yahanadu waxay falanqeeyeen kiristaalo zircon oo laga soo qaaday muunado dayaxa iyaga oo isticmaalaya farsamo loo yaqaan atom probe tomography, taas oo u ogolaatay inay baaraan kiristaalo atamka atamka oo ay ogaadaan suuska shucaaca.

S: Maxay muhiim u tahay in la ogaado da'da Dayaxa?

J: Dayaxu waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa xasilinta dhidibka wareegta dhulka, go'aaminta hirarkayaga, iyo saamaynta dhererka maalmaheena. Fahamka da'diisa waxay naga caawinaysaa inaan si wanaagsan u fahanno taariikhda iyo horumarka meeraheena.