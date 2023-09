Daanyeeradu waxay kordhiyaan Isticmaalka Calaamadaha udgoonka si ay magdhow uga bixiyaan wasakhowga qaylada aadanaha

Daraasad cusub ayaa lagu ogaaday in tamarinada pied ay kordhiso isticmaalka calaamadaha udgoonka si ay u magdhowdo wasakhowga sanqadha aadanaha. Tamarida pied waa nooc asal ah oo laga helo badhtamaha Brazil, laakiin deegaankeeda ayaa si isa soo taraysa loogu xad-gudbay deegaanka magaalooyinka. Daraasadda, oo ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka socda Universidade Federal do Amazonas iyo Anglia Ruskin University, waxay adeegsadeen raadiyaha raadiyaha si ay u eegaan habdhaqanka sagaal kooxood oo kala duwan oo ah tamarinada duurjoogta ah. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in inta jeer ee calaamadaynta urta ay korodhay iyadoo la raacayo heerarka qaylada ee ay sababaan gaadiidka waddooyinka, diyaaradaha, dadka soo booqda jardiinooyinka, iyo dhaqdhaqaaqa milatariga. Tani waxay soo jeedinaysaa in daanyeerka ay aad ugu tiirsan yihiin calaamadaynta urta marka isgaarsiintooda codku ay noqoto mid waxtarkeedu yaraado buuqa bini'aadamka awgeed.

Isgaarsiintu waxay muhiim u tahay badbaadada noocyada, iyo tamarinada pied waxay isticmaalaan calaamadaynta udgoonka si ay u gudbiyaan macluumaadka taranka iyo dhulka. Qoraaga hormoodka ah ee daraasadda, Tainara Sobroza, ayaa sharraxaysa in noocyo badan ay ku tiirsan yihiin calaamadaha dhawaaqa macluumaadka muhiimka ah, sida soo jiidashada lammaanaha, caleenta, iyo digniinaha ugaarta. Cilmi-baadhistu waxay muujinaysaa in magaalooyinka iyo kor u kaca heerarka qaylada ay saameeyaan xidhiidhka tamarinada. Maaddaama muuqaalka magaaladu uu ku sii siqayo dhulkooda, calaamadaynta udgoonka ayaa noqonaysa mid aad u baahsan oo ah habka isgaadhsiinta.

Qoraaga la midka ah Dr. Jacob Dunn ayaa xusay in aadanuhu ay soo kordhiyeen kicinta muuqaalka xayawaanka, iyaga oo qarqinaya dhawaaqyada dabiiciga ah. Isticmaalka sii kordhaya ee calaamadaynta urta ee pied tamarin ayaa loo arkaa inay tahay jawaab-celin dabacsan oo isbeddelka deegaanka ah. Si kastaba ha ahaatee, si ka duwan dhawaaqa dhawaaqa, calaamadaynta uduga waxtar uma laha isgaarsiinta fogaanta. Iyada oo deegaanka tamarintu ay noqoto mid kala qaybsan oo kooxuhu noqdaan kuwo aad u go'doonsan, la qabsigani waxa uu saamayn xun ku yeelan karaa nuuc markii horeba ku jiray xaalad halis ah.

Guud ahaan, daraasaddu waxay iftiimisay siyaabaha ay xayawaanku ula qabsanayaan hab-dhaqankooda iyaga oo ka jawaabaya isbeddellada uu bini'aadamku keenay ee deegaankooda. Fahamka la qabsigaan ayaa muhiim u ah dadaallada ilaalinta iyo hubinta badbaadada noocyada dabar-go'aya.

Tainara V. Sobroza et al, Tamarinada pied miyay kordhiyaan calaamadaynta udgoonka iyagoo ka jawaabaya buuqa magaalada?, Ethology Ecology & Evolution