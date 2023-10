Sharci Cusub oo Caalamiga ah ee Dabiiciga ah: Kobcinta waxay khusaysaa dhammaan nidaamyada isku dhafan

By

Koox saynis yahano ah iyo faylasuufyo ah ayaa soo bandhigay fikrad cusub oo ay ugu yeedhaan "sharciga maqan ee dabiiciga ah." Waxay ku doodayaan in horumarku aanu ku koobnayn nolosha noolaha balse uu yahay geedi socod asaasi ah oo khuseeya dhammaan nidaamyada kakan ee koonka, laga soo bilaabo Jidadka samada ilaa qaab-dhismeedka atomiga. Kooxdu waxay soo jeedinaysaa "Sharciga Kordhinta Macluumaadka Waxqabadka," kaas oo sheegaya in nidaam kasta, nool ama aan noolayn, uu kobcin doono haddii qaabayn kala duwan lagu sameeyo xulashada ku salaysan shaqeynta.

Cilmi-baadhayaashu waxay aqoonsadaan saddex sifo oo qeexaya hababka kobcaya: badanaanta qaybaha, kala duwanaanta habaynta, iyo xulashada shaqada. Waxay soo jeedinayaan in sifooyinkani ay caadi u yihiin hababka koboca ee kakan ee dhinacyada kala duwan.

Furaha sharcigan caalamiga ah ee dabeecadda ayaa ku jira fikradda "doorashada shaqada." Cilmi-baarayaashu waxay ku balaadhiyeen aragtida xulashada dabiiciga ah ee Darwin, iyaga oo u kala saaraya shaqada saddex nooc oo kala duwan: xasillooni, adkaysi firfircoon, iyo cusub. Shaqadu hadda kuma koobna sifooyinka badbaadada, laakiin waxa ku jira sifooyinka gacan ka geysta jiritaanka joogtada ah ee nidaamka, kala duwanaanshiyaha, iyo kakanaanta.

Daraasaddu waxay aragtidan ku tusaysaa tusaalayaal laga soo qaatay xaaladaha nafleyda iyo kuwa aan noolaha ahayn labadaba. Waxay muujinaysaa socdaalka horumarka nolosha ee Dunida, laga bilaabo soo bixitaanka photosynthesis ilaa horumarinta dabeecadaha adag. Si kastaba ha ahaatee, fikradda horumarku waxa ay dhaafsiisan tahay nolosha dabiiciga ah. Boqortooyada macdanta, tusaale ahaan, waxay soo bandhigtaa dariiqeeda kobcinta, halkaas oo qaabeynta macdanta fudud ay keentay kuwa sii kordhaya waqti ka dib.

Intaa waxaa dheer, xiddiguhu laftoodu waxay u taagan yihiin yaabab korriin iyagoo abuuraya walxo ka culus, waxna ka taraya kala duwanaanta kiimikada iyo kakanaanta caalamka.

Cilmi-baaristu waxay xoogga saaraysaa in kobaca Darwiniga uu yahay kiis gaar ah oo ku dhex jira dhacdadan dabiiciga ah ee ballaadhan. Waxay soo jeedinaysaa in mabaadi'da wadista kala duwanaanshaha nolosha Dunida ay sidoo kale khuseeyaan nidaamyada aan noolayn.

Daraasaddan, oo lagu daabacay Proceedings of the National Academy of Sciences, waa dadaal iskaashi oo ay ku lug leeyihiin saynisyahano ka socda qaybo kala duwan. Aqoonsiga u janjeersiga caalamiga ah ee nidaamyada qalafsan si ay u dhaliyaan wax cusub, xasilooni, iyo ku adkaysasho firfircoon, cilmi-baadhistani waxa ay dib u qeexdaa fahankayaga horumarka sida sifo la taaban karo oo ka mid ah caalamkeena soo koraya.

