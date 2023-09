Saamaynta Is-dhexgalka Bini'aadmigu ku leeyahay Sharks Whale: Daraasad ayaa daaha ka qaaday Natiijooyinka Natiijooyinka

By

Shark Wale, oo ah kalluunka ugu weyn adduunka, ayaa noqday goob loo dalxiis tago oo caan ah. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baadhis dhawaan lagu daabacay Nature oo uu qoray cilmi-nafsiga British-ka ah ee Joel Gayford ayaa soo jeedinaysa in isdhexgalka bani'aadamku uu saameeyay habdhaqanka iyo deegaanka kuwan jilicsan.

Si ka duwan daraasadihii hore, Gayford waxay isticmaashay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u eegaan dhaqdhaqaaqa shark nibiriga iyada oo aan la carqaladayn habdhaqankooda dabiiciga ah. Natiijooyinku waxay muujinayaan in joogitaanka bini'aadamku ay kordhiso suurtagalnimada isbeddelka dabeecadda ee sharks nibiriga, sida wakhti dheer oo qalalaase, kharashyada tamarta sare, iyo xawaaraha oo yaraada. Isbeddelkan ku yimaadda hab-dhaqanka waxa uu u horseedi karaa saamayn la taaban karo oo loo yaqaanno trophic cascades, taasoo saamaynaysa tirada badan ee noocyada guud ahaan nidaamka deegaanka.

Sharks Whale waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kala iibsiga nafaqeynta ee u dhexeeya nidaamyada deegaanka. Sidaa darteed, isbeddel kasta oo ku yimaadda dookhooda degaan ama ay ku adkaato helitaanka cuntada waxay saameyn joogto ah ku yeelan kartaa baaskiil wadida nafaqeynta. Dhaqdhaqaaqyada ay keeneen isdhexgalka dadku waxay saameyn xun ku yeelan karaan socdaalka, taranka, iyo noocyada kale ee nolosha.

Ixtiraamka meesha bannaan ee sharks nibiriga waxay noqon kartaa mid adag sababtoo ah caannimadooda. Tilmaamaha ay bixiyaan hagayaasha waxaa ka mid ah in aan la taaban, fuulin, ama aan la gelin jidka xayawaanka. Si kastaba ha ahaatee, u hoggaansanaanta xeerarkan ayaa ka maqnaa, gaar ahaan meelaha ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyada dalxiiska ee sarreeya. Cilmi-nafsiga badda ee Irene Gómez ayaa aragtay in dad badan aysan u hoggaansamin xeerarka wada-noolaanshaha, taasna ay keentay in tiro aad u badan oo ka mid ah sharkiyada nibiriga la dhaawacay, inta badanna ay sabab u tahay jaranjarada doonyaha.

Si looga hortago isbeddelada dabeecadda xun ee shark nibiriga, Gayford waxay soo jeedinaysaa in la kordhiyo masaafada ugu yar ee u dhaxaysa bini'aadamka iyo shark. Isbeddel habdhaqan la mid ah ayaa lagu arkay noocyada kale, iyo Komishanka Qaranka ee Deegaanka la ilaaliyo ee Mexico ayaa horeba u qaaday tillaabo ay ku joojinayaan dalxiiska shark meelaha qaarkood dhaqamada aan badbaadada lahayn awgeed.

Ecotourism, oo ah qaab fasax ah oo ujeedadiisu tahay in uu mas'uul ka noqdo dabeecadda, ayaa sidoo kale u horseedi karta saameyn xun oo deegaanka ah haddii aan si habboon loo maamulin. Wasakhowga, xaalufinta nidaamka deegaanka, iyo beddelka caadooyinka xayawaanka ayaa ka mid ah saamaynta iman karta. Sidaa darteed, dhaqangelinta heerarka iyo hab-dhaqanka mas'uulka ah ayaa lagama maarmaan u ah ilaalinta nuxurka dhabta ah ee dalxiiska.

Daraasadu waxay iftiimisay baahida loo qabo wada shaqayn dhex marta saynisyahano iyo hawl-wadeenada warshadaha ecotourism si loo hubiyo badbaadada noocyada sida sharks nibiriga. Is dhexgalka saxda ah iyo iskaashiga, waxaa suurtagal ah in la abuuro dheelitirka u dhexeeya isdhexgalka aadanaha iyo ilaalinta makhluuqaadkan quruxda badan.

Qeexitaanno:

- Cascades Trophic: saameyn weyn ku leh nidaamka deegaanka ee ay sababto isbeddellada tirada badan ee noocyada qaarkood.

– Ecotourism: waa qaab fasax oo ujeedadiisu tahay in aad mas’uul ka noqoto dabeecadda.

– Gooyo mashiin: dhaawacyo ay sababeen mashiinnada doonyaha.

Ilo:

- Joel Gayford, baayooloji Ingiriis, daraasadda dabeecadda.

- Irene Gómez, cilmiga bayoolajiga badda ee Jaamacadda Granada.

– Komishanka Qaranka Mexico ee deegaanka la ilaaliyo.

- Cilmi-baarista Ururka Caalamiga ah ee Ilaalinta Dabeecadda (IUCN).