Cilmi-baadhayaashu waxay baranayaan Saamaynta Farsamooyinka Mowjadaha ee Wakhtiga

Cilmi-baadhayaal ka socda Jaamacadda Tampere iyo Jaamacadda Bariga Finland ayaa sameeyay daraasad ku saabsan farsamooyinka hirarka wakhtiga kala duwan ee sawir-qaadista. Waxay ujeedadoodu ahayd inay qeexaan sida warbaahinta wakhtiga-kala duwan u saamayso ifafaalaha hirarka waxayna baadhaan waxka bedelka lagu sameeyay isla'egta hirarka marka xawaaraha hirarku aanu joogto ahayn. Kooxdu waxay soo saartay isla'egta mowjadda dardargelinta taas oo xisaabinaysa isbeddellada xawaaraha hirarka muddo ka dib.

Markii hore, cilmi-baarayaashu waxay la kulmeen caqabado markii ay xallinayeen isla'egta, laakiin waxay ogaadeen in hab-dhaqanka xalku u eg yahay ifafaale dib-u-celinta. Waxay ogaadeen in xawaaraha tixraaca joogtada ah, sida xawaaraha vacuum ee iftiinka, uu lagama maarmaan u yahay in la soo saaro xalal ku habboon habdhaqanka la filayo. Cilmi-baadhistani waxay keentay in la helo "falaarta wakhtiga," taas oo dejisa jihada si fiican loo qeexay ee waqtiga marka la eego xawaaraha hirarka. Cilmi-baadhayaashu waxay arkeen in isla'egta hirarka dardargelinta ay oggol yihiin oo keliya xalalka halka wakhtigu horay u socdo, laakiin aan dib u dhicin.

Intaa waxaa dheer, daraasaddu waxay eegtay ilaalinta tamarta iyo xawaaraha mowjadaha joogtada ah ee isdhexgalka. Ilaalinta iftiinka iftiinka waxay ahayd mawduuc doodeed oo loo yaqaan muranka Abraham-Minkowski. Cilmi-baaristooda, saynisyahannadu waxay caddeeyeen in saameynta dib-u-celinta ay door ka qaadato ilaalinta xawaaraha hirarka. Waxay ku sababeeyeen dhalanteedka ilaalinta la'aanta foosha dheer ee ay sababtay fidinta wakhtiga ee ay la kulantay mowjadda gudaha qalab dhexdhexaad ah.

Isla'egta mowjadu waxay leedahay codsiyo ballaadhan waxaana lagu shaqaaleysiin karaa qaabaynta falanqaynta hirarka joogtada ah, xitaa agabyada kala duwan ee waqtiga. Waxay u ogolaataa cilmi-baarayaasha inay sahamiyaan xaalado markii hore ahaa kuwo tiro ahaan lagu xallin karo. Mid ka mid ah dhacdadan ayaa ku lug leh wakhtiga photonic-ka ee khalkhalsan, walax mala awaal ah oo mawjadaha si xad dhaaf ah u gaabiyaan inta ay tamar helayaan. Qaabka rasmiga ah ee kooxdu waxa ay muujisay in isbeddelka tamarta ee kiisaskan ay sabab u tahay wakhtiga qalloocan ee ay la kulmeen mowjadu.

Daraasadani waxay gacan ka geysataa horumarinta fahamka warbaahinta waqti-gaaban iyo saamaynta ay ku leeyihiin ifafaalaha hirarka. Waxa kale oo ay muujinaysaa sifooyinka aasaasiga ah ee dabeecadda, oo ay ku jiraan jihada go'an ee waqtiga iyo ilaalinta dhaqdhaqaaqa hirarka. Cilmi-baaris dheeraad ah oo goobtan laga sameeyay waxay u horseedi kartaa hal-abuurnimo muhiim ah oo ku saabsan sawir-qaadista iyo wixii ka dambeeya.

