Telescope-ka NASA ee Roomaanka si uu wax uga beddelo Sahaminta Jidka Caano

NASA's soo socda ee Nancy Grace Roman Space Telescope ayaa lagu wadaa in ay bixiso aragtiyo aan hore loo arag xudunta u ah galaxyada Milky Way. Loo qorsheeyay in la bilaabo 2027, howlgalkan ayaa adeegsan doona farsamada microlensing si ay u eegaan boqollaal milyan oo xiddigood, taasoo suurta gal ah in ay horseeddo daahfurka horudhaca ah ee xiddigiska-waqtiga-Domain-ka.

Beddel xigashooyinka: Hawlgalku wuxuu ujeedkiisu yahay in uu la socdo xiddigaha si ay u sheekeystaan ​​flickers, taasoo muujinaysa joogitaanka meerayaasha, xiddigaha fog, walxaha baraf ah ee hareeraha nidaamka qoraxda, iyo sidoo kale go'doonsan godad madow iyo ifafaale kale cosmic. Iyada oo la eegayo indha-indhaynteeda, Telescope-ka Roomaanka ayaa la filayaa inuu dejiyo rikoor cusub oo lagu aqoonsanayo exoplanet-ka ugu fog ee la yaqaan, isaga oo daaha ka rogaya xaafad kale oo galactic ah oo hoy u noqon karta adduunyo aan la garanayn.

Xidigiska-time-domain-ka waxa uu diiradda saarayaa in la barto sida caalamku u horumariyo wakhti ka dib, iyo kormeerka muddada dheer ee Roomaanka ayaa wax weyn ku soo kordhin doona goobtan. Telescope-ku waxa uu ku biiri doonaa shabakad indha-indheeyeyaal ah oo adduunka oo dhan ah, isaga oo si wada jir ah u qabanaya una falanqeynaya isbeddellada kosmos-ka. Sahanka Galactic Bulge Time-Domain Survey, oo uu fuliyay Roman, ayaa si gaar ah u sahamin doona Jidka Caano, iyada oo adeegsanaysa awooddeeda infrared si ay u dhex gasho daruuraha boodhka ah ee xannibaya aragtida gobolka dhexe ee galaxyada.

Telescope-ka Roomaanka waxaa lagu qalabayn doonaa shaandheyn cusub oo infrared-ku-dhow oo u sahlaysa kormeeruhu inuu ogaado mawjadaha dhaadheer ee iftiinka. Kobcintani waxa ay ballaadhinaysaa baaxadda su'aalaha koonka ee uu telescope-ku wax ka qaban karo, kana soo bilaabmaya cidhifka nidaamka qoraxda ilaa cidhifyada ugu fog caalamka.

Mid ka mid ah farsamooyinka muhiimka ah ee uu isticmaalo Telescope Roomaanku waa microlensing. Tani waxay dhacdaa marka shay uu si fiican ula qabsado xiddigta dambe, taasoo keenta in iftiinka xiddigta uu ku leexiyo shayga. Dhacdooyinkan microlensing-ka ah waxay abuuraan cirfiid ku meel gaar ah dhalaalka xiddigta, taasoo muujinaysa joogitaanka shay dhexgal ah. Markay la socdaan dhacdooyinkan oo kale ee bartamaha Jidka Caano, cirbixiyayaashu waxay aqoonsan karaan walxaha aan la arki karin sida meerayaasha, xitaa haddii aysan si toos ah u arki karin.

Qorshaha sahanka waxa ka mid ah in sawiro la qaado 15-kii daqiqiba ilaa laba bilood, iyada oo lagu celcelinayo habka lix jeer hawsha hore ee telescope-ka ee shanta sano ah. Ololahan indho-indheynta ballaaran ayaa la filayaa inuu daaha ka rogo meerayaal cusub oo ku yaal dhul aan la aqoonsan oo ku dhex jira galaxyadayada.

Iyada oo la adeegsanayo tignoolajiyadeeda horumarsan iyo istaraatiijiyad sahan oo dhammaystiran, Telescope-ka Roomaanku wuxuu diyaar u yahay inuu beddelo fahamkayaga Jidka Caano oo uu si weyn u horumariyo aqoontayada caalamka ka baxsan.

FAQ

1. Waa maxay microlensing?

Microlensing waa dhacdo dhacda marka shay, sida xidigta ama meeraha, ay la jaanqaadaan xidigta asalka ah, taasoo keenta iftiinka xidigta danbe inuu ku soo leexiyo shayga dhexda ka galay. Tani waxay abuurtaa iftiimin ku meel gaar ah oo iftiinka xiddiga gadaashiis ah, taasoo muujinaysa joogitaanka shayga dhexgalaya.

2. Sidee buu Telescope-ka Roomaanku u isticmaali doonaa microlensing?

Telescope-ka Roomaanku wuxuu shaqaaleysiin doonaa microlensing si uu u eego xarunta galaxy-ga Milky Way. La socodka isbedbedelka dhalaalka xiddigaha dambe, telescope-ku waxa uu ogaan karaa jiritaanka walxaha aan la arki karin, sida meerayaasha iyo godadka madaw ee xudunta u ah galaxyada.

3. Waa maxay xidigiska waqtiga-domain?

Astronomy-time-domain waa laan ka mid ah xiddigiska oo diiradda saaraya barashada sida walxaha samada iyo ifafaale isu beddelaan waqti ka dib. Markay fiirsadaan oo ay falanqeeyaan isbeddelladan, saynisyahannadu waxay heli karaan fikrado ku saabsan geeddi-socodka iyo dhaqdhaqaaqa koonka.

4. Waa maxay Sahanka Domain-Waqtiga Buuxda Galactic?

Sahanka Domain Time-Domain-ka Galactic Bulge waa olole indho-indhayn gaar ah oo uu sameeyo Telescope-ka Roomaanka. Waxa ay ujeedadeedu tahay in ay daraasad ku sameyso xarunta dhexe ee galaxyada Milky Way iyada oo la isticmaalayo telescope’s vision’s infrared vision, taas oo u ogolaanaysa saynis yahanadu in ay ka dhex arkaan daruuro boodh ah oo inta badan qariya aragtida gobolkan. Sahankan ayaa bixin doona xog qiimo leh oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa iyo astaamaha gobolka dhexe ee galaxyada.

5. Goorma ayaa la bilaabayaa Telescope-ka Roomaanka?

Daah-furka Telescope-ka Roomaanku waxa uu qorshaysan yahay 2027. Marka la geeyo Telescope-kan waxa uu bilaabayaa hawl-galkiisa aasaasiga ah ee shanta sano ah, muddadaas oo uu wax weyn ka bedeli doono fahamka Waddada Caano, isla markaana uu wax weyn ku soo kordhin doono dhinaca cilmiga xiddigiska.