Daraasad Cusub Oo Muujinaysa Saamaynta Ka-Diidinta Galacial-Hoosaadka ee Dib-u-celinta glacial Antarctic

By

Daraasad dhowaan la daabacay oo ay sameeyeen saynisyahano ka tirsan UC San Diego's Scripps Institute of Oceanography ayaa iftiiminaysa arrin hore loo ilduufay oo gacan ka geysanaysa luminta barafka glacial ee Antarctic. Daraasadu waxay soo jeedinaysaa in biyaha dhalaalka ah ee ka soo qulqulaya badda hoostooda glaciers Antarctic, oo loo yaqaan dheecaan glacial ah, ay sababto in barafka uu lumiyo baraf si xawli ah.

Aragtida cusubi waxay saamayn wayn ku leedahay saadaasha sare u kaca heerka badda ee caalamiga ah. Waqtigan xaadirka ah, moodooyinka waaweyn ee ay adeegsadaan ururada sida Guddiga Isbahaysiga Isbeddelka Cimilada (IPCC) kuma xisaabtamaan khasaaraha barafka dheeraadka ah ee ay keento qulqulka glacial. Haddii habkani uu caddeeyo inuu yahay darawalka muhiimka ah ee khasaaraha barafka ee dhammaan xaashida barafka ee Antarctic, waxay la macno noqon kartaa in saadaasha hadda jirta ay dhayalsato xawliga sare u kaca heerka badda caalamiga ah tobannaanka sano ee soo socda.

Daraasadu waxay diiradda saartay laba baraf oo ku yaal Bariga Antarctica, Denman iyo Scott, kuwaas oo wada leh baraf ku filan oo keena ku dhawaad ​​1.5 mitir (5 cagood) ee heerka badda. Iyadoo lagu darayo saameynta dheecaanka glacial ee qaabkooda, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in glaciers-yadani ay ku biirin karaan 15.7% wax ka badan kor u kaca heerka badda sanadka 2300 marka loo eego saadaasha hore.

Mid ka mid ah natiijooyinka muhiimka ah ee cilmi-baarista ayaa ah in marka dib-u-gurashada barafkan ay gaaraan jiirta dheer ee godka qaaradaha, wax ku biirintooda kor u kaca heerka badda ayaa la filayaa inay si xawli ah u kordhaan. Marka la tixgalinayo saamaynta dheecaanka glacial-ka hoose, moodeelku wuxuu muujiyay in glaciers-ku ay dib uga noqdeen xadkan qiyaastii 25 sano ka hor intii ay heli lahaayeen la'aanteed.

Muhiimadda cilmi-baadhistani ma aha oo kaliya in la fahmo doorka dheecaanka glacial-ka ee dardar-gelinta kor u kaca heerka badda laakiin sidoo kale xoojinta baahida loo qabo tallaabo degdeg ah si loo xakameeyo qiiqa gaaska aqalka sare. Qoraaga daraasadda, Jamin Greenbaum, ayaa ku nuuxnuuxsaday in "sheekada qiyaamaha" ee dhabta ah ay weli tahay qiiqa ay soo saaraan hawlaha bani'aadamka.

Dheecaan glacial ah ayaa soo baxa marka dhalaaliddu ay ka dhacdo meesha barafku la kulmo sariirta qaarada. Waxa sababa arrimo is biirsaday sida is jiid jiid iyo kulaylka dhulka hoostiisa. Marka dheecaankani u soo baxo badda, waxa ay dardar galin kartaa dhalaalka barafka barafka oo sababa in barafka sare uu kordho, taaso keenta sare u kaca heerka badda.

Iyadoo bulshada saynisyahanadu ay si weyn u aqbaleen in dheecaanka glacial-ka hoose uu ka qaybqaato dhalaalidda shelf baraf dheeraad ah, saameynta ay ku leedahay kor u kaca heerka badda si buuxda looguma xisaabin saadaasha sababtoo ah hubanti la'aanta ku hareeraysan saameynteeda deegaanka. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddan cusub ayaa muujinaysa muhiimada ay leedahay in lagu daro dheecaanka glacial ee moodooyinka kor u kaca heerka badda mustaqbalka.

Natiijadu waxay hoosta ka xariiqaysaa degdegga ah ee qaadista tallaabo lagu dhimayo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo laguna yareeyo saameynta isbeddelka cimilada. Saadaasha saxda ah ee kor u kaca heerka badda ayaa muhiim u ah bulshooyinka xeebaha adduunka oo dhan si ay ugu diyaar garoobaan oo ay ula qabsadaan saamaynta kor u kaca heerka badda.

FAQ

S: Waa maxay dheecaanka galaaska hoose?

J: Dheecaan glacial ah waxa loola jeedaa biyaha dhalaalka ah ee u soo qulqula badda ee ka imanaya barafka hoose, ka qaybqaata dhalaalka korodhka iyo luminta barafka.

S: Waa maxay sababta dheecaanka galaaska hoostiisa uu muhiim u yahay?

J: Dheecaan glaciers ah ayaa door weyn ka ciyaara dardargelinta dhalaalidda khaanadaha barafka ee barafka iyo dib u gurashada barafka, ugu dambeyntiina gacan ka geysta kor u kaca heerarka badda.

S: Sidee ayuu dheecaanka galaaska hoose u saameeya kor u kaca heerka badda?

J: Dheecaan glacial ah waxa uu dadajiyaa dhalaalka khaanadaha barafka oo sababa in barafka sare uu kordho, taasoo keenta korodhka heerka badda.

S: Saadaasha kor u kaca heerka badda ee hadda ma saxbaa?

J: Daraasadu waxay soo jeedinaysaa in saadaasha hadda jirta ay dhayalsan karto xawliga kor u kaca heerka badda ee caalamiga ah sababtoo ah tixgelin la'aanta saameynta dheecaanka glacial.