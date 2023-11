Xaashida Barafka ee Antarctica ee dhalaalaysa: Fahamka Doorka Bixinta glacial hoose

By

Iyada oo ku dhex jirta muuqaalka barafaysan ee Antarctica waxaa ku jira xaashida barafka Antarctica, oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka cimilada meereheena. Xaashidan baaxadda leh ee barafku maaha oo kaliya inay ka tarjumayso iftiinka qorraxda, taasoo ka caawinaysa inuu dhulku qaboojiyo, laakiin sidoo kale wuxuu kaydiyaa 70 boqolkiiba biyaha macaan ee adduunka. Si kastaba ha ahaatee, daraasad ay dhowaan sameeyeen saynisyahano ka socda Machadka Scripps ee Oceanography ee Jaamacadda California, San Diego (UCSD), ayaa iftiimisay arrin khuseeya oo si weyn u saamayn karta heerarka baddaha caalamka.

Cilmi baadhistan oo lagu daabacay joornaalka Science Advances ayaa daaha ka fayday in marka biyaha barafka hoose ay dhalaalaan oo ay badda u soo baxaan, ay sababto in barafku uu si degdeg ah u dhalaaliyo. Saynis yahannadu waxay habkan u yaqaanaan dheecaanka galaaska hoose. Markii hore, saadaasha waaweyn ee kor u kaca heerka badda, sida kuwa ay sameeyeen guddida dawlad-goboleedka ee Isbeddelka Cimilada, ma tixgalinayn khasaaraha barafka dheeraadka ah ee ka dhashay qulqulka galaaska hoose.

Sida laga soo xigtay Tyler Pelle, oo ah madaxa qoraaga daraasadda, saadaasha saxda ah ee kor u kaca heerka badda ee caalamiga ah ayaa muhiim u ah wanaagga bulshooyinka xeebaha. Qiyaasaha hadda jira waxa laga yaabaa in la dhayalsado heerka sare u kaca heerka badda ee adduunka oo dhan, taas oo cawaaqib xun u yeelan karta malaayiin qof oo ku nool aagagga hoose ee xeebaha. Pelle waxa uu carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in lagu daro dheecaanka glacial ee dadaalka qaabaynta si loo bixiyo saadaal sax ah.

Daraasadu waxay diiradda saartay laba glacier ee Bariga Antarctic: Denman iyo Scott. Barafkan, oo ku yaal meel isku xigta oo ku taal dusha sare ee godka qaaradaha oo qoto dheer oo ka badan laba mayl, waxay awood u leeyihiin inay kor u qaadaan heerka badda ilaa shan fiit. Iyaga oo isticmaalaya xaalado kala duwan oo qiiq ah, cilmi-baarayaashu waxay sameeyeen tusaalooyin dib-u-noqosho glacial ah illaa sannadkii 2300. Markii dheecaanka glacial ka soo baxa la soo saaray, moodeelku wuxuu saadaaliyay in labada glaciers ay gaari doonaan jiirada godka 25 sano ka hor intii hore loo maleynayay.

Jamin Greenbaum, oo ka mid ah qoraaga daraasadda, ayaa xusay in cilmi-baaristu ay u adeegto baaq toos ah oo loogu talagalay bulshada qaabaynta. Ku guuldareysiga in lagu xisaabtamo dheecaanka glacial ka soo baxa waxay wiiqaysaa saxnaanta saadaasha. Intaa waxaa dheer, daraasaddu waxay muujineysaa doorka muhiimka ah ee bini'aadanku ka ciyaaro yareynta kor u kaca heerka badda iyadoo la xakameynayo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo. In kasta oo dheecaanka glacial-ka hooseeya uu yahay mid muhiim ah, haddana ugu dambeyntii waa ficillada bini'aadminimada kuwa haya furaha si looga fogaado dhacdo qiyaamaha ah.

Saameyntu waxay dhaafsiisan tahay Denman iyo Scott glaciers. Biyo dhalaaleedka glacial-ka hoostiisa ayaa lagu arkay barafka Antarctic-ka ee kala duwan, sida Thwaites, Pine Island, iyo Totten. Cilmi-baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo fahmo baaxadda saameynta dheecaanka glaciers-ka-hoosaadka uu ku leeyahay barafkan iyo kor u kaca heerka badda ee xiga.

Iftiiminta doorka dheecaanka glacial ee dhalaalka barafka Antarctic, daraasaddan waxay u adeegtaa xasuusin adag oo ah baahida degdega ah ee wax looga qabanayo isbedelka cimilada. Saadaasha mustaqbalka iyo u-diyaargarowga bulshada xeebuhu waxay ku xidhan yihiin fahamka saxda ah ee kor u kaca heerka badda. Kaliya marka la tixgeliyo dhammaan qodobbada, oo ay ku jiraan saameynta dheecaanka glacial, waxaan si wanaagsan ugu socon karnaa waddada loo maro mustaqbal waara.

FAQ

Waa maxay dheecaanka galaaska hoose?

Dheecaan glacial ah waxa loola jeedaa habka ay biyuhu dhalaalayaan barafka hoose ee u soo qulqulaya badda. Waa arrin muhiim ah oo soo dedejisa dhalaalka barafka oo ka qayb qaata kor u kaca heerka badda.

Maxay muhiim u tahay saadaasha sare u kaca heerka badda ee saxda ah?

Saadaasha saxda ah ee kor u kaca heerka badda ayaa muhiim u ah daryeelka bulshooyinka xeebaha. Malaayiin dad ah ayaa ku nool aagagga hoose ee xeebaha, iyo saadaasha saxda ah ayaa gacan ka geysata u diyaarinta bulshooyinkan saameynta ka dhalan karta kor u kaca heerka badda.

Waa maxay saamaynta dheecaanka glacial ee kor u kaca heerka badda?

Daraasadu waxay soo jeedinaysaa in saadaasha hadda jirta ee kor u kaca heerka badda laga yaabo in la dhayalsado heerka sababtoo ah khasaaraha barafka dheeraadka ah ee uu keeno qulqulka glacial. Ku darida habkan moodooyinka waxay gacan ka geysaneysaa bixinta saadaasha saxda ah iyo caawinta fahamka baaxadda saameynta barafka ee adduunka oo dhan.

Waa maxay doorka qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee kor u kaca heerka badda?

Daraasadu waxay xooga saaraysaa in ficilada aadanaha, gaar ahaan yaraynta qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo, ay door muhiim ah ka ciyaaraan yaraynta kor u kaca heerka badda. In kasta oo dheecaanka glasisku uu muhiim yahay, xakamaynta qiiqa ayaa muhiim u ah in laga fogaado dhacdo qiyaamaha ah.

