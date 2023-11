Gaaritaanka Duulimaadka Mars: Helikopterka Hal-abuurka leh

By

Injineer farsamoyaqaan oo Hindi ah Dr. J Bob Balaram, oo wax ka bartay Machadka Tignoolajiyada Hindiya (IIT) Madras, ayaa door muhiim ah ka ciyaaray kooxda NASA ee Mars Mission ee Shaybaadhka Jet Propulsion (JPL). Naqshaddiisa hal-abuurka leh iyo khibraddiisa injineernimada ayaa waddada u xaartay abuurista helikobtarrada Ingenuity, taas oo hadda ku dul duulaysa dusha sare ee Martian.

Xariifnimada, oo si wacan loogu naaneeso "Ginny," waa guul soo jiidasho leh oo ay gaartay wakaaladda hawada sare ee Mareykanka. Iyada oo culeyskeedu yahay 1.8 kg, diyaaraddan aan caadiga ahayn waa qayb ka mid ah NASA's Perseverance rover, taas oo la bilaabay 2020 oo sii wadda in ay ka shaqeyso Mars. Duulimaadka guusha leh ee Helikobterka ayaa markhaati u ah qiirada iyo dedaalka Dr. Balaram.

Xariifnimada Ingenuity ma aha oo kaliya dhismaheeda laakiin sidoo kale awoodda ay u leedahay inay ku socoto jawiga Martian. Si la mid ah ku duulista diyaaradda dhulka, fahamka xaaladaha cimilada ayaa muhiim u ah hawlgallada duulimaadka ee badbaadada leh. Dr. Balaram, maqaal uu ku qoray shabakada NASA ee Mars Helicopter, waxa uu iftiimiyay muhiimada cimilada jawiga iyo hawada sare ee awooda duulimaadka Ingenuity.

Cimilada atmospheric waxaa loola jeedaa arrimo ay ka mid yihiin cufnaanta hawada, heerkulka, iyo astaamaha dabaysha, kuwaas oo si toos ah u saameeya waxqabadka helikabtarka. Qiyaasta duulimaadka waxay u baahan yihiin in la hagaajiyo si waafaqsan shuruudahan. Intaa waxa dheer, khataraha duulimaadka ee la xidhiidha duulista, degista, iyo dabaylaha sare waa in sidoo kale si taxadar leh loo tixgeliyo, si la mid ah welwelka duuliyaha dhulka.

Si loo hubiyo duullimaadyada badbaadada leh, hawl-wadeennada Ingenuity waxay la tashadaan khubarada cimilada kuwaas oo adeegsada noocyo iyo qalab kala duwan oo laga heli karo rover-ka. Moodooyinkani waxay ka kooban yihiin moodooyinka wareegga caalamiga ah ilaa moodooyinka juqraafiyeed ee heerkoodu wanaagsan yahay ee qabta saamaynta maxalliga ah ee Crater-ka Jezero. Xogta laga helay Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) ee ku saabsan adkaysiga, oo ku qalabaysan dareemayaasha jawiga, waxay sii wargelinaysaa habka go'aan qaadashada.

Nasiib wanaag, saadaasha cimiladu ee Mars aad ayay uga fudud tahay marka loo eego dhulka iyadoo ay ugu wacan tahay maqnaanshaha badaha. Nidaamyada Mars waa kuwo la sii saadaalin karo, taasoo u oggolaanaysa kooxda inay falanqeeyaan xogta cimilada ee taariikhda u horseedaysa duulimaadka oo ay sameeyaan go'aamo xog ogaal ah.

Xariifnimada lafteedu waa tignoolajiyada cajiibka ah. Lagu dhisay fibre kaarboon oo aad u fudud oo dhererkiisu yahay nus mitir, waxay muujinaysaa xariifnimada injineernimada casriga ah. Jawiga Martian-ka khafiifka ah, qiyaastii boqol-meelood meel cufnaanta dhulka, wuxuu u baahan yahay in daabyada helikabtarka ay ku wareegaan xawaare dhan 2400 ilaa 2900 rpm, toban jeer ka dheereeya helikabtarrada dhulka.

Tijaabadan dhagax-dhigga ahi waxay calaamad u tahay duullimaadkii ugu horreeyay ee ku shaqeeya oo la xakameeyo ee meere kale. Ka dib markii aan u safray Mars gudaha Perseverance rover, Ingenuity waxaa la geeyay dusha Martian Abriil 3, 2021. Muddo 30 maalmood ah oo daaqad tijaabo ah, waxay samayn doontaa duulimaadyo tijaabo ah oo taxane ah, iyada oo sii kordhinaysa fahamkayaga duulista hawada ka baxsan.

Dr. Balaram, oo ah Injineer is-hoosaysiin ah oo hawl kar ah, ayaa qorshaynaya in uu dhawaan ka fadhiisto NASA, isaga oo leh aragti uu ku dhiirigelinayo oo uu ku taageerayo ardayda Hindida ah raadinta sahaminta hawada sare. Waxa uu ku qiimeeyaa tababarkiisa IIT Madras guusha uu gaaray wuxuuna aaminsan yahay in ay jiraan arday karti badan oo Hindiya jooga oo sugaya in qaranka ay ku faanaan.

