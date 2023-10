Baaritaanno Cusub oo ku saabsan Hawlgalka Adeegyada Soo-celinta Ganacsiga ee 29-aad ee SpaceX ee Saldhigga Hawada Caalamiga ah

By

Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare (ISS) Shaybaadhka Qaranka iyo NASA waxay aad ugu faraxsan yihiin inay ku dhawaaqaan webinar soo socda oo ka dhex bixi doona baadhitaannada xiisaha leh ee ka dhacaya hawsha SpaceX ee 29-aad ee Adeegyada Wax-soo-celinta Ganacsiga (CRS) ee xarunta hawada sare. Hadafkani wuxuu ballan qaadayaa inuu keeno horumaro cilmiyeed oo la taaban karo oo saameyn weyn ku yeelan kara aadanaha.

Webinar-ka ayaa ka soo muuqan doona dood-yahanno la qaddariyo kuwaas oo ka doodi doona culeysyada kala duwan ee lagu soo rogay dayax-gacmeedka SpaceX Dragon oo sahamin doona sida cilmi-baarista lagu sameeyay ISS ay noo wada faa'iideysan karto. Dood-cilmiyeedka waxaa ka mid ah khubaro ka kala socota dhinacyo kala duwan, mid walbana wuxuu keenayaa aragtidiisa gaarka ah iyo khibradda dooda.

Dr. Emilie Dressaire, Kaaliyaha Professor ee Jaamacadda California, Santa Barbara, ayaa iftiimin doonta baaritaanka NSF ay maalgeliso "Wicking in Gel-Coated Tubes". Cilmi-baaristan waxay ujeedadeedu tahay in la fahmo doorka xab-xabku ku leeyahay bixinta dawada gudaha sambabada, taasoo suurtogal ah in ay wax ka beddesho daaweynta neefsashada.

Dr. Sonja Schrepfer, oo ah borofisar ka tirsan Waaxda Qalliinka ee Jaamacadda California, San Francisco, ayaa wadaagi doonta fikradaha ku saabsan baaritaanka NSF ay maalgeliso "Tissue Engineered Immune Chips in Microgravity". Iyadoo la baranayo xiriirka ka dhexeeya gabowga habka difaaca jirka iyo awoodaha dib u soo kabashada ee unugyada beerka, cilmi-baaristan ayaa u gogol xaari karta habab cusub oo lagula dagaallamo cudurrada la xiriira gabowga.

Dr. Ken Savin, Saynisyahanka Sare ee Redwire Space, ayaa ka wada hadli doona horumarinta bioprinting, gaar ahaan qorshaha hamiga Redwire ee daabacaadda unugyada wadnaha bini'aadamka ee meel bannaan iyadoo la isticmaalayo ay dhulka-jebin BioFabrication Facility. Cilmi-baadhistan bilawga ah waxay furi kartaa fursado cusub oo dawada dib-u-soo-nooleynta ah waxayna suurtogal tahay inay ka gudubto xaddidaadyada soo food saartay Dhulka.

David Corporal, oo ah Injineer Cilmi-baaris ah oo ka tirsan Boeing, ayaa u dhexgeli doona baaritaanka "Boeing Antimicrobial Coating". Iyadoo lagu tijaabinayo walxaha lidka ku ah jeermiska ee meelo kala duwan oo ku yaal saldhigga hawada sare oo dhan, cilmi-baaristan waxay ujeeddadeedu tahay in la wanaajiyo oo la hubiyo badbaadada hawlgallada bannaan ee mustaqbalka iyadoo la yareynayo khatarta wasakhowga microbial.

Dr. Kathryn Gardner-Vandy, Kaaliyaha borofisar Duulista iyo Hawada ee Jaamacadda Oklahoma State, ayaa wadaagi doona faahfaahinta ku saabsan mashruuca wacyigelinta waxbarashada "Choctaw Heirloom Seeds". Dadaalkan ayaa ujeedadiisu tahay in lagu dhiirigeliyo oo lagu baro ardayda muhiimada ay leedahay ilaalinta abuurka dhaxalka iyo doorka suurtagalka ah ee ay ka ciyaari karaan beerashada waarta.

Webinar-ka, loo qorsheeyay Talaadada, Oktoobar 31, 2023, 1 pm EDT, ayaa diyaar u noqon doona baahinta tooska ah mareegta Shaybaadhka Qaranka ee ISS ee dadweynaha iyo Zoom ee warbaahinta. Xubnaha warbaahinta ee doonaya inay ka qaybqaataan waxaa lagu dhiirigelinayaa inay iska diiwaan geliyaan gelitaanka Zoom ugu yaraan hal saac ka hor munaasabadda. Intaa waxaa dheer, dadweynuhu waxay ku lug yeelan karaan iyagoo su'aalo waydiinaya cilmi-baarayaasha iyagoo isticmaalaya hashtag #ISSNationalLab ee warbaahinta bulshada.

SpaceX CRS-29 ayaa la filayaa inay bilaabato ugu horrayn Axadda, Noofambar 5, 2023, saacada 10:01 pm EST ee xarunta NASA's Kennedy Space Center. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan mashaariicda ay maalgalisay ISS National Lab ee howlgalkan waxaa lala wadaagi doonaa warbaahinta iyo dadweynaha maalmaha soo socda.

FAQ:

S: Waa maxay ujeedada webinar-ka soo socda?

J: Webinar-ka waxa uu hiigsanayaa in uu bixiyo fikrado ku saabsan baaritaanada ka dhacaya howlgalka SpaceX ee 29-aad ee Adeegyada Soo-celinta Ganacsiga ee Saldhigga Caalamiga ah.

S: Waa kuwee doodayaasha ka qayb galaya webinar?

J: Falanqeeyayaasha waxaa ka mid ah khabiiro ay ka mid yihiin Dr. Emilie Dressaire, Dr. Sonja Schrepfer, Dr. Ken Savin, David Corporal, iyo Dr. Kathryn Gardner-Vandy.

S: Sideen uga qayb qaadan karaa webinar-ka?

J: Webinar-ka waxa si toos ah looga daawan doonaa mareegta Shaybaadhka Qaranka ee ISS ee dadweynaha iyo Zoom-ka ee warbaahinta. Wakiilada warbaahinta ayaa iska diwaan galin kara gelitaanka Zoom, dadwaynuhuna waxa ay su'aalo ku waydiin karaan hashtag #ISSNationalLab ee baraha bulshada.

S: Goorma ayaa SpaceX CRS-29 la bilaabayaa?

J: Daah-furka waxa hadda loo qorsheeyay Axadda, Noofambar 5, 2023, saacada 10:01 pm EST laga bilaabo NASA's Kennedy Space Center.