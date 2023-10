Warbaahintu way ku guul daraysatay inay wax ka qabato Saamaynta Deegaanka ee waji-gashiga-hal-isticmaalka

Dib u eegis ay dhawaan sameeyeen koox khubaro ah oo ka socotay jaamacadda Bangor ayaa iftiimisay sida ay warbaahintu ugu guul darraysatay in ay xoogga saarto saamaynta xun ee waji-xidhashada hal mar la isticmaalo ay ku leedahay deegaanka. Daraasadda, oo lagu falanqeeyay baahinta saxaafadda Ingiriiska iyo Irish laga soo bilaabo Maarso 2020 ilaa Diseembar 2021, ayaa shaaca ka qaaday in wargeysyadu inta badan doorbidaan maaskaro qalliin oo keliya marka la eego warbixintooda, iyada oo aan si waafi ah looga hadlin arrinta maareynta qashinka iyo sii jirista deegaanka.

Sida laga soo xigtay Dr. Anaïs Augé, qoraaga ugu horreeya ee daraasaddan, habka ay warbaahintu uga warranto waji-xidhka ayaa si weyn u saamaysay doorashada xidhashada maaskaro ee dadka inta lagu jiro cudurka faafa. Erayga 'maskax' ayaa inta badan loo adeegsan jiray in lagu tilmaamo maaskaro la tuuri karo, halka 'daboollada' ay la xiriiraan maaskaro alaab guri lagu sameeyay ama dukaan laga soo iibsaday. Warbaahintu waxay kaloo u janjeertay inay adeegsato 'maaskaro' markay ka hadlayaan xidhashada qasabka ah, halka 'wejiga-daboosha' la adeegsan jiray marka ay jirto shay doorasho.

In kasta oo dood cilmiyeed laga yeeshay badbaadada iyo dib-u-isticmaalka waji-xidhashada, wargeysyadu inta badan way dayaceen inay xogtan u gudbiyaan dadweynaha. Dr. Morwenna Spear, oo ah saynis yahan agabka, ayaa carabka ku adkeeyay in fiiro gaar ah la siiyay walaaca deegaanka ee la xiriira waji-xidhaha la isticmaalo, xitaa marxaladaha hore ee masiibada COVID-19.

Kooxda cilmi-baadhistu waxay aaminsan tahay in wargeysyadu ay door ka qaateen kor u qaadista isticmaalka maaskaro-hal-isticmaalka oo ay gacan ka geysteen korodhka qashinka la soo saaro. Daraasadu waxay iftiimisay baahida loo qabo warbixin ka masuul ah oo tixgalinaysa saamaynta deegaanka ee xulashooyinka waji-xidhka ee kala duwan oo dhiirigelinaya qaadashada daboolka dib loo isticmaali karo.

Daraasadani waxay qayb ka ahayd mashruuca Golaha Cilmi-baadhista Fanka iyo Aadanaha ee uu hoggaamiyo Prof. Nathan Abrams, kaas oo ujeeddadiisu ahayd in la fahmo arrimaha saamaynta ku leh doorashada macaamiisha iyo hab-dhaqannada la xidhiidha waji-xidhka. Mashruucu wuxuu carrabka ku adkeeyay mas'uuliyadda ka saaran in la tuuro waji-gashiga iyo muhiimada fariimaha warbaahintu u leedahay saamaynta dhiirigelinta dadweynaha iyo go'aan qaadashada.

Isku soo wada duuboo, dib u eegista ayaa hoosta ka xariiqaysa fursada ay seegtay warbaahinta si ay wax uga qabato cawaaqib xumada deegaanka ee waji-gashiga hal mar la isticmaalo iyo wacyigelinta bulshada. Waxa ay ku baaqaysaa hab aad u dhamaystiran oo loo warabiyo taas oo tixgalinaysa tixgalinta waarta oo awood u siinaya shakhsiyaadka in ay sameeyaan doorashooyin xog ogaal ah si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada iyo deegaanka labadaba.