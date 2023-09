Doorka DNA-da Mitochondrial ee Taranka Aadanaha

By

Maqaalkani waxa uu sahaminayaa cilmi-baadhis cusub oo xaqiijinaysa fahamka sayniska ee ah in DNA-da mitochondrial (mtDNA) ay si gaar ah uga dhaxlaan hooyada. Daraasadda, oo lagu daabacay joornaalka Nature Genetics, waxay ahayd iskaashi ka dhexeeya Jaamacadda Caafimaadka & Sayniska ee Oregon iyo machadyo kale.

Markii hore, waxaa la rumaysan yahay in mtDNA aabbaha la tirtiray ka dib markii la bacrimiyo, laakiin daraasaddu waxay ogaatay in shahwada qaan-gaadhka ahi ay qaado tiro yar oo mitochondria ah, inkasta oo aysan lahayn mtDNA. Cilmi-baarayaashu waxay sidoo kale ogaadeen in unugyada shahwada ay ka maqan yihiin borotiinka lagama maarmaanka u ah ilaalinta mtDNA. Sababta ka-reebistan hadda lama garanayo, laakiin waxa laga yaabaa inay la xidhiidho baahida tamarta sare ee shahwada inta lagu jiro bacriminta, taasoo keeni karta ururinta isbeddellada mtDNA.

Taas bedelkeeda, horumarinta ukumaha, loo yaqaan 'oocytes', ugu horreyntii waxay ku tiirsan yihiin unugyada ku hareeraysan tamarta waxayna ilaaliyaan mtDNA oo aan caadi ahayn. Kala soocidaani waxay gacan ka geysataa faa'iidada korriinka ee dhaxalka hooyada ee mtDNA, maadaama ay xaddidayso halista cudur-sidaha mtDNA ee dhalmada. Isbeddellada ku jira mtDNA waxay keeni karaan cudurro dilaa ah oo saameeya xubnaha leh baahiyo tamar sare leh, sida wadnaha, muruqa, iyo maskaxda.

Si looga hortago gudbinta cudurrada mtDNA ee la yaqaan, daawaynta beddelka mitochondrial (MRT) ayaa la sameeyay. MRT waxay ku lug leedahay ku beddelashada mtDNA mutant mtDNA caafimaad qabta oo laga helo ukumaha deeqaha iyada oo loo marayo bacriminta vitro. Si kastaba ha ahaatee, tijaabooyinka caafimaad ee MRT ee Maraykanka ayaa hadda xaddidan, waxaana tijaabooyinka lagu sameeyaa waddamo kale sida Boqortooyada Ingiriiska iyo Giriiga.

Daah-furka cusub ee ku saabsan doorka mtDNA ee korriinka shahwada iyo bacriminta ayaa saameyn muhiim ah ku leh bacriminta aadanaha iyo daaweynta unugyada jeermiska. Fahamka shaqada borotiinada ku lug leh dayactirka mtDNA waxay u horseedi kartaa horumar xagga daawaynta dhalmo la'aanta iyo tignoolajiyada taranka ee la caawiyay.

Xigasho: ANI | | Waxaa dhejiyay Tapatrisha Das, Washington Dc, Sebtembar 20, 2023

Qeexitaanno:

- DNA-da Mitochondrial (mtDNA): Koodhka hidde-sidaha ee lagu kaydiyo mitochondria, kaas oo u shaqeeya sidii tamarta unug kasta oo jidhka ah.

– Oocyte: Ukun koraysa.

- Qodobka qoraalka Mitochondrial A (TFAM): borotiinka lagama maarmaanka u ah dayactirka mtDNA.

- Daawaynta beddelka Mitochondrial (MRT): Habka beddelka mtDNA-da mutant mtDNA caafimaad qaba iyada oo loo marayo bacriminta vitro.

Xigasho: Macluumaad dheeri ah lama bixin