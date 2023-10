Horumarka Aragtida Sawirka: Hagaajinta Qaab-dhismeedka Shabakada ee Nidaamyada Isgaadhsiinta

By

Aragtida garaafka, oo ah laan xisaabeed oo sahaminaysa xidhiidhada iyo sifooyinka garaafyada, ayaa samaysay horumar la taaban karo sannadihii u dambeeyay. Goobtani waxay bixisaa fikrado qiimo leh oo lagu hagaajinayo qaabdhismeedka shabakada waxayna leedahay awood ay uga faa'iideysato hababka isgaarsiinta. Dr. Xujun Liu, oo ah cilmi-baare ka tirsan Jaamacadda Xi'an Jiaotong-Liverpool, Shiinaha, oo ay weheliyaan la-hawlgalayaashiisa, ayaa si guul leh u xalliyey dhibaato adag oo soo jiidatay dareenka gudaha gudaha.

Haddaba, waa maxay dhab ahaan aragtida garaafka? Bal qiyaas in aad rabtay in aad go'aamiso habka ugu habboon ee aad tareen ugu kala safri karto laba magaalo. Waxaad u matali kartaa magaalo kasta dhibic ahaan (oo loo yaqaan vertex) iyo waddooyinka u dhexeeya magaalooyinka sida xariiqo ama qaloocyo (loo yaqaan geesaha). Isku darka geesaha iyo geesaha ayaa sameeya garaaf. Aragtida garaafku waxay u ogolaataa xisaabyahannada inay qaabeeyaan oo ay falanqeeyaan shabakadaha kakan ee dhinacyo kala duwan, oo ay ku jiraan sayniska kombiyuutarka iyo injineernimada korontada.

Hal dhinac oo ka mid ah aragtida garaafyada ee Dr. Liu uu diiradda saarayay waa midabaynta, taas oo ka hadlaysa dhibaatada calaamadaynta qaybaha garaafyada si ay ugu hoggaansamaan xeerarka qaarkood oo ay uga fogaadaan isku dhacyada. Waxa uu si gaar ah uga shaqeeyaa nooc ka mid ah midabaynta loo yaqaan "packing coloring", kaas oo la xidhiidha dhibaatooyinka meelaynta soo noqnoqda ee shabakadaha baahinta.

Shaqadiisii ​​ugu dambaysay, Dr. Liu iyo la-hawlgalayaashiisu waxay si guul leh u xaliyeen mushkilad la xidhiidha qaybinta garaafyada hoose. Dhibaatadani waxay ku lug leedahay qaybinta cidhifyada fasallo badan iyada oo la tixgelinayo laba nooc oo kala duwan oo geesood ah: Nooca I, halkaasoo lammaane kastaa aanu wadaagin barta dhamaadka, iyo Nooca II, halkaas oo cidhifyada labada geesood aanay ku xidhnayn gees kale. Su'aasha ay uga gol lahaayeen in ay ka jawaabaan ayaa ahayd in ay suurtagal tahay in la yareeyo tirada fasallada Nooca II iyada oo tirada fasallada Nooca I lagu hayo hal mid.

Xallinta mala-awaalkan, Dr. Liu iyo kooxdiisu waxay gacan weyn ka geysteen fahamkayaga qaab-dhismeedka garaafyada hoose. Intaa waxaa dheer, natiijooyinkoodu waxay bixin karaan fikrado lagu xallinayo malo-awaalka caanka ah ee Erdős-Nešetřil waxayna bixiyaan hagitaan lagu xallinayo mashaakilaadka shabakadaha isgaarsiinta.

Cilmi-baadhistii Dr. Liu ee garaafyada garaafka ayaa kasbaday aqoonsi, waxana uu helay martiqaadyo uu ku soo bandhigo shaqadiisa shirar kala duwan. Waxa uu qorsheynayaa in uu sii wado sahaminta dhibaatooyinka midabaynta garaafyada waxana uu rajaynaya in uu wax ku biiriyo wax ku ool ah beerta iyada oo loo marayo habab dheeraad ah sida Combinatorial Nullstellensatz iyo hababka macquulka ah.

Guud ahaan, horumarka aragtida garaafyada ayaa awood weyn ku leh hagaajinta qaab-dhismeedka shabakadda ee nidaamyada isgaarsiinta. Cilmi-baarista Dr. Xujun Liu waxay gacan ka geysataa horumarkan waxayna furaysaa dariiqooyin sahamin dheeraad ah oo ku saabsan goobtan xiisaha leh.

FAQ:

S: Waa maxay aragtida garaafka?

J: Aragtida garaafka waa laan xisaabeed oo sahaminaysa xidhiidhada iyo sifooyinka garaafyada, kuwaas oo ka kooban geeso iyo geeso matalaya walxo kala duwan iyo isku xidhkooda.

S: Waa maxay garaaf midabaynta?

J: Midabaynta garaafku waa qayb ka mid ah aragtida garaafka oo ka hadlaysa dhibaatada calaamadaynta qaybaha garaafyada si ay ugu hoggaansamaan xeerarka qaarkood loogana fogaado isku dhacyada.

S: Sidee bay aragtida garaafku uga faa'iidaysan kartaa hababka isgaarsiinta?

A: Aragtida garaafku waxay bixisaa aragtiyo lagu hagaajinayo qaabdhismeedka shabakada, taas oo kor u qaadi karta waxtarka iyo isku halaynta hababka isgaarsiinta.

S: Dhibaato noocee ah ayay Dr. Liu iyo la shaqayntiisa xaliyeen?

J: Dr. Liu iyo kooxdiisu waxay si guul leh u xaliyeen mushkilad la xidhiidha qaybinta garaafyada hoose, taas oo ku lug lahayd qaybinta cidhifyada fasallo badan iyadoo la tixgelinayo xeerar gaar ah oo ku saabsan xidhiidhada cidhifyada.

S: Sidee bay cilmi-baadhista Dr. Liu gacan uga geysataa goobta?

J: Cilmi-baadhista Dr. Liu waxay kor u qaadaysaa fahamkayaga sifooyinka qaab-dhismeedka garaafyada hoose waxaana laga yaabaa inay bixiso fikrado lagu xallinayo malo-awaal kale oo ku jira aragtida garaafyada. Waxa kale oo ay bixisaa hagis lagu xallinayo mashaakilaadka ka jira shabakadaha isgaarsiinta.