Muuqaal Cusub oo CCTV-ga La Helay ayaa Muujinaya Iftiinka Iftiinka ee Ka Horeeya Bangi Qadhaadh ee Melbourne

Muuqaallada Kaamirada CCTV ee laga soo duubay Melbourne, ee waqooyi bari Australia ayaa qabsaday iftiin lama filaan ah oo uu daba socday jug weyn, taasoo dadka deegaanka ku noqotay yaab. Muuqaalkan oo uu qaaday qof degan magaalada Doreen ayaa muujinaya iftiin ifaya iyo dhawaqa qarxa. Dadka walaacsan ee ka yimid aagagga u dhow, sida Balwyn iyo Doncaster, ayaa qabsaday baraha bulshada si ay jawaabo uga raadiyaan.

In kasta oo ay jireen mala-awaal kala duwan, cirbixiyeenka Jaamacadda Qaranka ee Australia Brad Tucker waxa uu rumaysan yahay in ifafaale ay u badan tahay inuu sababay kala go'ay saadaasha hawada. Waxa uu sharaxay in marka asteroid-ka degdega ah uu soo galo jawiga dhulka, tamarta la sii daayo ay abuurto sonic boom, taasoo keentay dhawaaqa qarxa. Tucker waxa kale oo uu carabka ku adkeeyey in aanay ahayn wax aan caadi ahayn in dhacdooyinkan oo kale ay degaan oo ay markhaati ka noqdaan dadka degan meelo gaar ah.

Iyada oo ku saleysan cabbirka iftiinka iyo qaraxa, Tucker waxa uu ku qiyaasay in asteroidku uu yahay ku dhawaad ​​4 ilaa 16 inji oo ballac ah, qiyaastii cabbirka kubbadda kolayga. Qaybaha asteroid-ku waxay guban lahaayeen marka ay hawada soo galaan ama waxay hoos u dhigi lahaayeen dhulka.

In kasta oo saynisyahannadu ay aad ugu yaqaaniin ogaanshaha asteroids ka weyn 100 mitir, kuwa yar yar sida dhacdadii dhawaan dhacday lama ogaan karo ilaa wax yar ka hor saamaynta. Tucker waxa uu dammaanad qaadayaa in aanay suurtogal ahayn in asteroid la mid ah cabbirka kan mas'uulka ka ah dabar-goynta dinosaurs in uu ku dhufto Dhulka. Si kastaba ha noqotee, asteroids-ka yaryar ayaa wali sii deyn kara xaddi badan oo tamar ah.

Markhaatiyaal, sida Jason Busuttil oo Langwarrin ah, ayaa sheegay inay arkeen saadaasha hawada oo ku sii jeedda Dandenongs. Sawirada CCTV-ga ayaa siisay cadaymo qiimo leh saynisyahanada baranaya dhacdooyinkan samada.

