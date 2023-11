Daraasad Cusub Oo Soo Bandhigtay Shabakadda Wabiga Qadiimiga Ah Ee Balaaran ee Mars

By

Daraasad ay dhowaan sameeyeen cilmi-baarayaal ka tirsan Jaamacadda Gobolka Pennsylvania (Pennnnn State) ayaa iftiimisay iftiin cusub oo ku saabsan joogitaanka webiyada Mars. Si ka soo horjeeda malo-awaalkii hore, daraasaddu waxay soo jeedinaysaa in Mars uu lahaa shabakad wabiyo ah oo ka sii ballaadhan intii markii hore la rumaysnaa. Natiijadu waxay ku salaysan tahay xog laga soo ururiyay rover-ka Curiosity rover ee Gale Crater.

Dhaqan ahaan, saynisyahannadu waxay ogaadeen hadhaagii webiyada Martian iyagoo u marayey astaamo la aqoonsan karo sida sariiraha webiyada ee duugga ah iyo tiirarka hargabka. Si kastaba ha ahaatee, daraasadda Penn State waxay soo bandhigaysaa nooc gaar ah oo nabaad-guurka ah oo loo yaqaan qaab-dhismeedka kursiga-iyo-sanka, kuwaas oo ugu horreyn lagu arkay gudaha godad. Qaababkani waxay ka kooban yihiin fadhiyo dhaadheer oo cidhiidhi ah oo ay weheliyaan tiirar jeexan oo loo yaqaan sanka.

Iyaga oo adeegsanaaya moodallo tirooyin ah oo la ekaysiiyay geeddi-socodyada nabaad guurka balaayiin sano, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in qaababkan kursiga-iyo-sanka ay u badan tahay inay yihiin kaydka webiyada. Falanqaynta isbarbardhigga ee Mars iyo Earth's stratigraphy waxay sii taageertay mala-awaalkan, maadaama ay muujisay astaamo la mid ah meerayaasha labadaba.

Maxaa ka dhigaya kuwan nabaadguurka ah inay ku badan yihiin godadka? Jawaabtu waxay ku jirtaa xukunka nabaad guurka dabaysha ee Mars, kaas oo ay ugu horrayn saamayn ku leedahay muuqaalka muuqaalka gaarka ah ee jeexjeexyada, dabaylaha u kala qaada jihooyin gaar ah. Iyadoo wax laga beddelayo moodooyinka kumbuyuutarka si loogu daro nabaad-guurka jihada ee ay sababto dabayshu jeexjeexyada, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay abuuraan qaab-dhismeedka keydka-iyo-sanka halkii ay ka ahaan lahaayeen tiirarkii hore ee hargabka.

Saamaynta daraasaddan waa mid muhiim ah. Ma aha oo kaliya in ay balaadhiso fahamkayaga taariikhda juquraafiyeed ee Mars, laakiin waxa ay sidoo kale kor u qaadaysaa suurtogalnimada kaydka wabiga ee aan la ogaan ee ka jira meeraha oo dhan. Benjamin Cardenas, oo ah qoraaga hogaaminaya daraasadda iyo kaaliyaha borofisar ku takhasusay cilmiga geosciences ee Penn State, wuxuu xusay in tani ay soo jeedinayso qayb weyn oo ka mid ah rikoorka sedimentary ee Mars laga yaabo in ay qaabeeyeen webiyaal inta lagu gudajiro muddada la noolaan karo.

Jiritaanka wabiyada Mars ayaa keenaya su'aasha: Miyay taageeri karaan nolosha? Cardenas waxay soo jeedinaysaa in marinnada webiga Mars laga yaabo inay ciyaareen door la mid ah kuwa Dunida, ilaalinta xaaladaha ku habboon nolosha iyo fududaynta wareegyada muhiimka ah ee kala duwan. Caddaynta cusub ee la helay ee webiyada qadiimiga ah ee baaxadda leh ee Mars ayaa sawir rajo wanaagsan ka bixinaya awoodda meeraha ee sii jirista nolosha waagii hore.

FAQ:

S: Sidee bay cilmi-baarayaashu u aqoonsadeen shabakadda qadiimiga ah ee webiga ee Mars?

J: Cilmi baadhayaashu waxay adeegsadeen xog laga soo ururiyay rover-ka Curiosity waxayna sameeyeen jilid tirooyin ah oo hababka nabaadguurka ah ee Mars, iyaga oo is barbar dhigaya jaangooyada dhulka.

S: Maxay yihiin samaynta kursiga-iyo-sanka?

J: Qaababka sanka-iyo-sanka waxay ka kooban yihiin kuraas dhaadheer oo cidhiidhi ah oo ay la socdaan tiirar jeexan oo loo yaqaan sanka. Waxay yihiin astaamo nabaadguur ah oo la xidhiidha kaydadka webiga qadiimiga ah.

S: Waa maxay sababta ay u samaysan yihiin kuraasta-iyo-sanku ugu badan yihiin godadka?

J: Sawirka dhulka godadka Mars wuxuu toosiyaa nabaadguurka dabaysha, taasoo ka dhigaysa deegaan bohol ah oo ku habboon samaynta qaababka kursiga-iyo-sanka.

S: Waa maxay saamaynta ay daraasaddu leedahay?

J: Daraasadu waxay soo jeedinaysaa jiritaanka kaydka webi ee aan la ogaan ee Mars waxayna kordhinaysaa fahamkayaga taariikhda juqraafiga meeraha.

S: Ma laga yaabaa in webiyada Mars ay taageeraan nolosha?

J: Cilmi-baadhayaashu waxay soo jeedinayaan in marinnada webiga Mars laga yaabo inay ciyaareen door la mid ah kan Earth, taasoo u sahlaysa inay taageeraan nolosha.