Aragtiyo cusub oo ku saabsan Mars 'core ayaa shaaca ka qaaday daraasadihii dhawaa

Daraasadihii ugu dambeeyay ee ay sameeyeen kooxaha cilmi-baarista ee jaamacadda Swiss ETH Zürich iyo Université Paris Cité ayaa iftiimiyay iftiin cusub oo ku saabsan xudunta Mars, iyaga oo caqabad ku ah fikradihii hore ee ku saabsan halabuurka iyo qaab-dhismeedka. La bilaabay 2016, NASA's InSight lander's Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) mashruuca waxa uu bixiyay xog qiimo leh sanadka 2021, taas oo soo jeedinaysa in ubucda Mars ay ku wareegsan tahay lakab dhagax dhalaal ah oo ka yar sidii hore loo rumaysan yahay.

Markii hore, saynisyahannadu waxay ku wareereen helitaanka tiro badan oo walxo fudud ah, sida sulfur, carbon, oxygen, iyo hydrogen, oo ku jira xudunta Mars marka loo eego aragtiyaha taariikhda samaynta meeraha. Si kastaba ha ahaatee, daraasadaha cusub, oo lagu daabacay Nature, ayaa bixiya sharraxaad kale. Waxay soo jeedinayaan in xudunta birta dareeraha ah ee Mars ay dhab ahaantii ku daboolan tahay lakab 150km ah oo dhagax silicate ah oo dhalaalay. Intaa waxaa dheer, daraasadahaani waxay soo jeedinayaan radius xudunta u yar oo cufnaanta sare leh marka loo eego natiijooyinkii hore ee InSight. Natiijooyinkani waxay si aad ah ugu dhow yihiin waxa laga og yahay isku dhafka kiimikada Mars.

Marka la falanqeeyo xogta seismological ee howlgalka InSight, kooxaha cilmi-baaristu waxay gaareen gunaanad la mid ah. Labada kooxoodba waxay ku heshiiyeen in dareeraha Mars 'iron-nickel core' uu ku fidsan yahay kaliya kala badh dusha meeraha. Waxa kale oo ay aqoonsadeen lakabka dhagaxa dhalaalay iyaga oo isticmaalaya saddex calaamadaha seismological aasaasiga ah. Mowjadaha seismic ee dhaadheer, ama mowjadaha P, waxay maraan gunta hoose ee marada Mars laakiin kuma faafiyaan xudunta. Isla mar ahaantaana, mowjadaha seismic-ka ee transverse, ee loo yaqaanno S mowjadaha, ayaa ka soo baxaya dhulgariirrada u dhow dhul-beereedka, waxay ku faafiyaan gobollada dhexe iyo sare ee gogosha, taasoo muujinaysa xaalad qabow oo adag. Intaa waxaa dheer, caddaynta milicsiga hirarka S ee ka imanaya lakabka sare ee dhalaalka ah ayaa xaqiijinaya dabeecaddiisa adag.

Natiijooyinkan cusubi waxay bixinayaan aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan xudunta u ah Mars iyo qaab dhismeedka gogosha. Isku darka indha-indheynta seismological iyo aqoonta samaynta terrestrial-meeraha iyo horumarka, iyo sidoo kale xogta cabbirka meeraha, qaabka, wareegga, iyo goobta cuf-jiidadka, waxay bixisaa aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan taariikhda juquraafi ee Mars iyo dhaqdhaqaaqa mustaqbalka. Cilmi baaristu kaliya ma wanaajineyso fahamka Mars laakiin waxay sidoo kale bixisaa macnaha muhiimka ah ee fahamka meerayaasha dhulka sida Dhulka.

Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in cilmi-baaristu ay soo bandhigtay sawirro heer gobol ah oo Mars ah, baaritaanno dheeraad ah oo lagu sameeyo meelo kala duwan ayaa lagama maarmaan u ah in la helo faham buuxa oo gudaha meeraha ah. Hadda, ma jiraan wax qorshayaal ah oo wakaaladaha hawada sare ay ku qabtaan hawlgalo bixin doona xog dheeraad ah si loo caddeeyo arrintan. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddan dhowaanahan waxay ka dhigan tahay horumar la taaban karo oo laga gaaray daah-furka siraha ubucda Mars.