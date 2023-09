By

Cilmi-baadhayaashu waxay horumar ka sameeyeen horumarinta graphene nanoribbons (GNRs), oo ah qayb ka mid ah qalabka hal-cabbir ah oo muujinaya ballan-qaadka isticmaalka qalabka microelectronic. Kooxdu waxay adeegsatay hannaan ku salaysan iskaanka tunneling-ka-qorista tooska ah (STM) si ay u abuuraan xidhiidhada birta cabbirka nanometer-ka ah ee GNR-yada gaarka ah, taas oo u oggolaanaysa in la xakameeyo hantidooda elektiroonigga ah.

Graphene, lakab hal-atom- dhumuc ah oo atamka kaarboon ah, ayaa soo jiidatay dareenka iyada oo ah walxo elektaroonik ah oo xawaare sare leh. Si kastaba ha ahaatee, la'aanta guryaha semiconductor waxay ahayd xaddid. Daraasaddan, atomically-sax GNRs ayaa la abuuray waxaana si guul leh loo sameeyay xiriirada biraha, taasoo keentay shaqada lagama maarmaanka u ah hawlgalka transistor.

Cilmi-baarayaashu waxay isticmaaleen farsamo ku lug leh mikroskoob tunnel-ka iskaanka si ay u sawiraan dusha oo ay u aqoonsadaan GNR-yada ku habboon. Markii GNR la aqoonsaday, dhigista birta ayaa la kiciyay iyadoo la isticmaalayo fiilo elektaroonig ah si loo abuuro fiilooyinka. Habkan xadhiga GNR-yada waxa la ogaaday in uu ka saxsan yahay oo aan la hubin sidii hore.

Mid ka mid ah faa'iidooyinka habkan ayaa ah in lagu sameeyo jawi vacuum ah oo aad u sarreeya, hubinta nadaafadda walxaha iyo ka hortagga hoos u dhaca waxqabadka qalabka. Cilmi-baadhayaashu waxay sidoo kale ogaadeen in xidhidhiyaha birta ah ee GNRs, sifooyinka elektaroonigga ah ee GNRs la bedelay. Tani "doping" ee GNR-yada waxaa lagu gaari karaa in la dhigo noocyo kala duwan oo biraha ah, iyada oo la siinayo hab lagu hagaajiyo sifooyinka GNR-yada iyada oo aan loo baahnayn fal-celin kiimikaad.

Talaabada xigta ee cilmi-baarayaashu waa in ay abuuraan transistor shaqaynaya iyaga oo isticmaalaya habkan oo ay cabbiraan sifooyinkiisa. Horumarinta hab sax ah oo la isku halayn karo oo loogu talagalay samaynta xidhiidhada birta ee GNR-yada gaarka ah waxay nagu soo dhawaynaysaa xaqiijinta aaladaha microelectronic ee isticmaalaya nanoribbons graphene.

