U Quusidda Adduunka Fiidmeerta: Burburinta khuraafaadka iyo sahminta faa'iidooyinka

Fiidmeerta, oo inta badan lagu tilmaamo makhluuqa cabsida leh ee warbaahinta caadiga ah, ayaa runtii ah geesiyaal aan la heesin oo ku saabsan nidaamka deegaankayaga. Nasiib darro, warbaahintu waxay u janjeertaa inay dareento sheekooyinka ku saabsan fiidmeerta, sii wadida khuraafaadka aan sal lahayn iyo abuurista cabsi aan loo baahnayn. Aragtida qalloocan waxay naga horjoogsanaysaa inaan si dhab ah u fahanno doorka muhiimka ah ee fiidmeeruhu ka ciyaaraan adduunkeena.

Si ka soo horjeeda caqiidada caanka ah, fiidmeerigu maaha kuwa xun-xun ee loo sameeyay inay noqdaan. Dhab ahaantii, waxay bixiyaan adeegyo badan oo nidaamka deegaanka lagama maarmaanka ah. Mid ka mid ah adeeggan ayaa ah awoodda ay u leeyihiin inay xakameeyaan dadka kaneecada cudurrada sida iyo cayayaanka beeraha, iyagoo si dadban u ilaalinaya caafimaadka dadka iyo dalagyada beeraha. Fiidmeerta waxay sidoo kale door mug leh ka ciyaartaa fidinta abuur iyo manka, iyagoo gacan ka geysanaya ilaalinta kala duwanaanshaha noolaha ee hab-nololeedkeena.

Daraasad caalami ah oo dhowaan ay sameeyeen khubaro ku sugan Galbeedka Yurub ayaa daaha ka qaaday in warbaahinta xun ee fiidmeerta ee khatarta ku ah caafimaadka aadanaha ay saameyn xun ku yeelato dadaallada ilaalinta. Daraasaddu waxay falanqaysay in ka badan kun maqaallo warbaahin ah waxayna ogaatay in iyada oo maqaallada ecology ay aqoonsan yihiin wax ku biirinta wanaagsan ee fiidmeerta, kuwa diiradda saaraya cudurrada inta badan waxay u muujiyaan fiidmeerta muuqaal xun.

Warbaahintu waxay ku shubtaa cabsida iyo fikradaha khaldan ee ku saabsan fiidmeerta, warbaahintu waxay sii hurisaa dhaqanka cabsida taasoo wiiqaysa dadaallada ilaalinta ee socda. Diiradan aan la meel dhigin ma aha oo kaliya in ay hor istaagto fahamkeena makhluuqaadkan soo jiidashada leh laakiin sidoo kale waxa ay sii waddaa fikrado xunxun.

Laakiin rajo ayaa jirta. Daraasadu waxa ay xoojisay doorka muhiimka ah ee tebinta warbaahineed ee dheeli tiran oo dhamaystiran ka ciyaari karto dib u habaynta sheekada ku xeeran fiidmeerta. Marka la iftiimiyo siyaabaha tirada badan ee ay fiidmeerta uga qaybqaataan fayoobida bini'aadamka iyo caafimaadka nidaamka deegaanka, warbaahintu waxay gacan ka geysan kartaa soo afjarida farqiga u dhexeeya aragtida dadweynaha iyo xaqiiqada muhiimada fiidmeerta.

Marka la eego faafitaanka COVID-19 ee socda, waxaa aad muhiim u ah in laga sheekeeyo sheekooyin togan oo ku saabsan fiidmeerta. In kasta oo ay run tahay in fayrasku u badan yahay inuu ka yimid noocyada fiidmeerta, waxaa muhiim ah in laga fogaado kor u qaadista xiriirka buste ee ka dhexeeya fiidmeerta iyo cudurrada. Taa baddalkeeda, aan diirada saarno sawirka weyn ee fiidmeerta sida wax ku biirinta qiimaha leh ee adduunkeena, iyo sida ilaalintoodu ay muhiim ugu tahay badbaadadayada mustaqbalka fog.

Waxaa la joogaa waqtigii aan meesha ka saari lahayn khuraafaadka, lagana adkaan lahaa cabsidayada, oo aan qadarin lahayn makhluuqa aan caadiga ahayn ee fiidmeerta run ahaantii yihiin. Si wadajir ah, aan u hubinno in fiidmeerta ay leeyihiin mustaqbal halkaas oo ay ku sii wadi karaan inay koraan oo ay wax ku soo kordhiyaan meeraheena.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

S: Runtii fiidmeerta ma u halis badan yihiin sida warbaahinta lagu sheego?

J: Maya, fiidmeerta badankoodu wax dhib ah ma laha waxayna door lama huraan ah ka ciyaaraan hab-nololeedkeena. Fiidmeerta ayaa kaliya halis u ah caafimaadka bini'aadamka marar dhif ah, sida marka ay qaadaan cudurrada qaarkood sida rabitaanka.

S: Fiidmeeruhu ma caawiyaan xakamaynta dadka kaneecada?

J: Haa, fiidmeerigu waa ugaadhsiga dabiiciga ah ee kaneecada waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta dadkooda. Fiidmeerta oo cunta tiro badan oo kaneeco ah iyo xasharaadka kale ee qaadi kara cudurrada, waxay si dadban uga qaybqaataan wanaagga bini'aadamka.

S: Fiidmeerigu ma u gudbin karaa cudurrada?

J: Iyadoo fiidmeerta qaar ay qaadi karaan cudurrada sida rabitaanka, khatarta gudbinta waa mid aad u yar ilaa iyo inta laga taxadarayo. Inta badan isdhexgalka bini'aadamka iyo fiidmeerta waa mid aan waxyeello lahayn, waxaana lagama maarmaan ah in la xasuusto in xayawaanno kale oo badan, oo ay ku jiraan xayawaanka rabaayada ah, ay sidoo kale u gudbin karaan cudurrada aadanaha.

S: Maxaan samayn karaa si aan uga caawiyo ilaalinta fiidmeerta?

J: Waxaa jira dhowr siyaabood oo looga qayb qaadan karo ilaalinta fiidmeerta. Waxaad taageeri kartaa ururada u heellan ilaalinta fiidmeerta, waxaad siisaa deegaan-saaxiibtinimo ee fiidmeerta daaradaada, waxaadna faafin kartaa wacyiga ku saabsan doorka muhiimka ah ee fiidmeerku ka ciyaaraan nidaamka deegaankayaga. Waxbarashada iyo khuraafaadka beeninta ayaa ah tillaabooyin muhim ah oo lagu kobcinayo habdhaqan togan oo ku wajahan fiidmeerta.