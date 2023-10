Sida Loo Qabto Sixirka Dayax Madoobaad Qaybeed

By

Sida dhulka, dayaxa, iyo qorraxdu ay iswaafaqaan bisha Oktoobar, dhacdo cirka isku shareeraysa ayaa qarka u saaran inay dhacdo — dayax madoobaad qayb ah. Dayaxa dhex mara hadhka dhulka waxa uu samayn doonaa muuqaal cajiib ah, iyada oo dayaxu uu qaadanayo midab casaan-madow ah. Dhacdadan samada ah ayaa laga arki doonaa meelo kala duwan oo caalamka ah, oo ay ku jiraan Aasiya, Ruushka, Afrika, Ameerika, Yurub, Antarctica, iyo Oceania. Magaalada New Delhi ee dalka Hindiya, waxaa laga arki doonaa dayax-madoobaadka cirka koonfur-galbeed.

Si aad si buuxda u qadariso sixirka dayax-madoobaadka qayb ka mid ah, halkan waxaa ah talooyinka qaar si loo xaqiijiyo waayo-aragnimo badbaado leh oo xiiso leh:

1. Hubi taariikhda iyo wakhtiga

Kahor intaadan qabsan muraayadaha indhahaaga oo aadan dibadda u bixin, hubi inaad ogtahay taariikhda saxda ah iyo wakhtiga dayax-madoobaadka qayb ahaan ee goobtaada. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad iska ilaaliso inaad seegto dhacdadan cajiibka ah.

2. Hel meesha ugu fiican

Si aad sare ugu qaaddo muuqaalka, dooro bar madow oo ka fog nalalka magaalada iyo wasakhowga fudud. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad naftaada ku dhex milmiso quruxda ifafaalaha jannada.

3. Isku xidh

Maaddaama qaboowga Oktoobar uu buuxiyo hawada, si diiran u labistaan ​​waa lama huraan, gaar ahaan haddii aad qorsheyneyso inaad waqti dheer ku qaadato dibadda. Raaxada ayaa kor u qaadi doonta khibradaada.

4. Kaalay oo diyaarsan

Soo qaado cuntooyin fudud iyo biyo si aad naftaada u nafaqayso oo u nafaqayso. Imaanshaha goobtaada daawashada si fiican ka hor waxay hubin doontaa inaadan seegin mid ka mid ah marxaladaha kala duwan ee dayax-madoobaadka.

5. Qabso wakhtiga

Tixgeli inaad keento kamarad si ay u waarto dayax-madoobaadka quruxda badan. Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow inaadan waligaa si toos ah u eegin qorraxda, sababtoo ah waxay keeni kartaa dhaawac daran oo indhaha ah. Taa beddelkeeda, isticmaal ilaalinta isha saxda ah ama qabso jawiga ku xeeran.

6. Qabsoo gudcurka

Yaree iftiinka macmalka ah ee agagaarkaaga si loo yareeyo wasakhowga iftiinka. Haddii aad u baahan tahay iftiin, dooro tooshka cas ama tooshka caadiga ah ku dabool cellophane cas si aad u ilaaliso aragtidaada habeenkii.

7. Kobcinta farsamada

Haddii aad heli karto binoculars ama telescopes, isticmaal si aad u wanaajiso khibradaada daawashada. Waxay kuu soo dhowaan karaan dayaxa, iyagoo muujinaya tafaasiisha qallafsan ee dayaxa.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Ilaa intee ayuu dayax-madoobaadku caadi ahaan jiraa?

J: Dayax-madoobaadku wuxuu noqon karaa dhacdooyin dheer, markaa u diyaargarow inaad wakhti dibadda ah ku qaadato indho-indheynta wejiyada kala duwan ee dayax-madoobaadka.

S: Maxaa dhacaya haddii ay jiraan daruuro?

J: In kasta oo ay niyad-jab ku tahay marka daruuruhu xannibaan aragtida, had iyo jeer waa mudan tahay in la hubiyo saadaasha cimilada. Helitaanka macluumaadkan waxay kaa caawin doontaa inaad si habboon u qorsheysato oo aad u diyaargarowdo mugdiga iman kara.

S: Ma ku arki karaa dayax-madoobaadka indho qaawan?

J: Haa, waad daawan kartaa qorrax-madoobaadka adigoon haysan qalab gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, xasuusnoow inaad ilaaliso indhahaaga inta lagu jiro qorrax-madoobaadyada iyo dayax-madoobaadka labadaba adigoo isticmaalaya ilaalin habboon oo isha ah.

Sida dhulka, dayaxa, iyo qorraxdu isula socdaan, ka faa'iidayso fursadan si aad ula yaabto mucjisooyinka dabiiciga ah ee koonkeena. Markaad raacdo tilmaamahan, waxaad si buuxda u qaadan kartaa sixirka dayax madoobaadka qayb ahaan waxaadna abuuri kartaa xasuus waarta dhacdadan xiddigiska ee yaabka leh.