Ciwaanka cusub: Sahaminta siraha dayaxa madoobaadka ee 2023

By

Dayax-madoobaadka ayaa had iyo jeer soo jiitay dadka da' kasta leh, taasoo kicinaysa dareen yaab iyo amakaag. 2023, dhacdo samada ah oo loo yaqaan Chandra Grahan ama Dayax madoobaad ayaa dhici doonta, taas oo soo jiidata dareenka dadka xiiseeya xiddigiska ee adduunka oo dhan. Inta lagu jiro dayax madoobaadka, dhulku waxa uu maraa inta u dhaxaysa qorraxda iyo dayaxa, isaga oo hadhkiisa saaraya oogada dayaxa. Dhacdadani waxa ay dhici kartaa oo keliya inta uu dayaxu buuxo, marka Qorraxda, Dhulka, iyo Dayaxu ay si toos ah u siman yihiin.

Chandra Grahan 2023: Dayax madoobaad, Taariikhda iyo wakhtiga

Dayax-madoobaadka qayb ka mid ah ayaa lagu wadaa inuu bilaabmo Sabtida, Oktoobar 28, isagoo sii socon doona saacadaha hore ee Axadda, Oktoobar 29. Sida dayaxu ku dhaco hooska penumbra ee dhulka 28ka Oktoobar, wuxuu mar dambe geli doonaa gobolka madow ee loo yaqaan Umbra.

Waqtiga Chandra Grahan 2023: Ma lagu arki doonaa dayax madoobaad gudaha Hindiya?

Haa, dayax-madoobaadkan ayaa ka muuqan doona Hindiya iyo guud ahaan qaaradda Aasiya. Sida laga soo xigtay wakaaladda hawada sare ee Maraykanka ee NASA, Hindiya waxay siisaa fursado daawasho wanaagsan dhacdadan samada ah.

Chandra Grahan 2023: Halkee kale ayaa laga arki doonaa Dayax-madoobaad?

Marka laga reebo Hindiya, dayax-madoobaadka ayaa sidoo kale laga arki doonaa dhammaan Bariga Dhexe, oo ay ku jiraan aagagga Afrika, Yurub, Aasiya, iyo Australia. Si kastaba ha ahaatee, goobjoogayaasha ku sugan dalka Maraykanka ma heli doonaan fursad ay ku marag kacaan muqaalkan. Qaar ka mid ah gobollada Brazil ee Koonfurta Ameerika ayaa laga yaabaa inay la kulmaan dayax-madoobaad inta lagu jiro xilliga dayxu soo baxay.

Dayax madoobaad 2023: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal Time

Muddada sutak, oo loo arko inay socoto ku dhawaad ​​9 saacadood, waxay bilaaban doontaa 04:06 PM Sabtida, Oktoobar 28, waxayna dhammaanaysaa 02:22 subaxnimo Axadda, Oktoobar 29keeda.

Chandra Grahan 2023, Dayax madoobaad: Sharad Purnima tithi, taariikhda iyo wakhtiga

Purnima tithi, oo calaamad u ah dayaxa buuxa, wuxuu bilaaban doonaa 04:15 subaxnimo Sabtida, Oktoobar 28, wuxuuna dhammaan doonaa 01:52 subaxnimo Axadda, Oktoobar 29.

Waa maxay Dayax-madoobaad?

Dayax madoobaadku waa dhacdooyin caadi ah oo samada ka dhaca oo laga arki karo meelo kala duwan oo dhulka ah. Waxay ka kooban yihiin laba weji oo waaweyn: Madoobaadka penumbral iyo embral eclipse. Dayax madoobaadka penumbral waa marxaladda bilawga ah marka uu dayaxu galo hadhka penumbral ee dhulka, isaga oo keenaya saamayn yar oo mugdi ah. Dayax-madoobaadka xuddunta ayaa ah wejiga ugu yaabka badan, kaas oo dayaxu galo hooska xudunta dhulka. Marka ay hoos u sii socoto, dayaxu waxa laga yaabaa inuu madoobaado oo uu yeesho midabyo casaan, oranji, ama bunni ah - ifafaale inta badan loo yaqaan "moonka dhiigga." Midabkan cajiibka ah waa natiijada iftiinka qorraxdu ku kala firdhiyaan jawiga dhulka, taas oo u oggolaanaysa mawjadaha dhaadheer ee iftiinka inuu gaadho oo iftiimiyo Dayaxa.

Dayax madoobaad 2023: Ammaan ma tahay in la arko Chandra Grahan?

Si ka duwan qorrax-madoobaadyada u baahan ilaalin gaar ah oo indhaha ah, dayax-madoobaadku waa ammaan in lagu eego isha qaawan. Binocular-yada ama telescope-ku waxay wanaajin karaan waayo-aragnimada iyagoo siinaya aragti dhow. Waxaa xusid mudan in muuqaalka iyo muddada dayax-madoobaadku ay ku kala duwanaan karaan dhacdo kale, iyadoo ku xiran hadba meesha uu Dayaxu ku sugan yahay wareeggiisa iyo jihada dhulka.