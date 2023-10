Maqaal Cusub: Eclipse Eclipse Eclipse: Dhaqankii hore iyo Aragtiyada Casriga ah

By

Dayax-madoobaad, waa arrin cirka ku jirta oo soo jiitamaysay qarniyo badan, waa dhacdo aad looga naxo oo dhacda marka uu dhulku dhex maro qorraxda iyo dayaxa. Marka dayaxu si tartiib tartiib ah ugu sii socdo hadhka dhulka, waxa uu maraa wejiyo kala duwan oo mid kastaaba leeyahay astaamo u gaar ah. Dayax-madoobaadka soo socda, oo lagu wado inuu dhaco Oktoobar 29, wuxuu ballan-qaadayaa inuu noqon doono muuqaal mudan in laga markhaati furo, iyadoo wejiga xuddunta uu bilaabmayo 1:05 subaxnimo wuxuuna socon doonaa 1 saac iyo 19 daqiiqo.

In kasta oo saynisku uu ina siinayo faham qoto dheer oo ku saabsan makaanikada ka dambeeya dayax madoobaadka, dhaqamada qadiimka ah ayaa soo gudbiyay dhaqamo iyo tilmaamo badan oo la xidhiidha dhacdadan jannada. Inkasta oo dhaqamada qaarkood ay u ekaan karaan kuwo aan la aqoon ama xitaa khuraafaad shakhsiyaadka casriga ah, waxay siyaan muuqaal xiiso leh oo ku saabsan caqiidooyinka iyo caadooyinka awoowyaasheen.

Mid ka mid ah caado qadiim ah ayaa kula talisa shakhsiyaadka inay qubaystaan ​​ka hor iyo ka dib dayaxa madoobaadka, taasoo calaamad u ah nadiifinta jidhka iyo ruuxa. Ku rushaynta Gangajal, biyaha wabiga Ganges ee barakeysan, ee guriga dhexdiisa waa caado kale oo dhaqameed la rumeysan yahay inay ka nadiifiso goobta nolosha tamarta xun.

Si xiiso leh, caadooyinka qaarkood waxay soo jeedinayaan in Tulsi Patra ama Kusha iniinaha lagu daro cuntada iyo cabitaanka inta lagu jiro qorrax-madoobaadka, maadaama walxahan dabiiciga ah loo maleynayo inay ka ilaalinayaan waxyeello kasta oo suurtagal ah. Caadooyinkaas ka sokow, ka-hortagga cunto karinta iyo cunista inta lagu jiro dayax-madoobaadka ayaa si weyn loo arkaa, iyada oo la aaminsan yahay in cunista cuntada inta lagu jiro wakhtigan ay keeni karto inay jidhka ku soo biirto tamarta xun.

Dunida maanta oo ah mid aad u xowli badan, oo waqtigu inta badan nuxurka yahay, waxaa muhiim ah in la xasuusto muhiimadda ay leedahay hoos u dhaca inta lagu jiro dhacdooyinka jannada sida dayax-madoobaadka. Caadooyin badan ayaa ku dhiirigeliya shakhsiyaadka inay ka fogaadaan hurdo la'aanta inta lagu jiro qorrax-madoobaadka, taas beddelkeeda waxay dooranayaan Dhyan Yog ama Meditation iyagoo ku dhawaaqaya codka xurmada leh ee 'Om'. Dhaqankani waxa uu u ogolaanayaa is-milicsiga iyo nabadda gudaha oo ku dhex jirta muuqaalka samada.

In kasta oo qaar ka mid ah caadooyinkan laga yaabo inay waqti yar dhammaadeen, haddana dad badan ayaa weli u hoggaansan taxaddarrada qaarkood inta lagu jiro dayax-madoobaadka. Tusaale ahaan, ka fogaanshaha bixida iyo bilaabista dadaallada cusub inta lagu jiro wakhtigan qaar baa u arka mid caqli-gal ah, halka qaar kalena ay doortaan inay iska ilaaliyaan la tacaalida qalabyada fiiqan ama booqashada macbadyada.

Waxaa xusid mudan in dhaqamadani ay ku kala duwan yihiin dhaqamada iyo shakhsiyaadka, mana jiraan wax caddayn cilmiyaysan oo taageeraya ama diidaya waxtarkooda. Si kastaba ha ahaatee, ixtiraamka iyo qirashada xigmadda ku duugan caadooyinkan waxay keeni kartaa xidhiidh qoto dheer oo ku saabsan taariikhda aan wadaagno iyo koofiyadaha qarsoon ee kor ku xusan.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo:

S: Ma wax cuni karaa ama ma karin karaa xilliga dayax madoobaadka?

J: Caadooyin badan ayaa niyad jabiya in wax la cuno ama la kariyo xilliga dayax madoobaadka sababtoo ah aaminsanaanta in ay soo jiidan karto tamar xun. Waa doorasho qofeed, laakiin raacida dhaqamadii qadiimiga ahaa inta lagu guda jiro dhacdadan jannada waxay ku dari kartaa taabashada qarsoodiga iyo ixtiraamka.

S: Maxaa loogu taliyay in aad qubeysato ka hor iyo ka dib dayax madoobaadka?

J: Qubaysiga ka hor iyo ka dib dayax-madoobaadka waxa loo tixgaliyaa fal astaan ​​u ah daahirinta jidhka iyo ruuxa. In kasta oo laga yaabo in aanay lahayn sal cilmiyaysan, waxa ay haysataa muhiimada dhaqan iyo ruuxeed ee caadooyinka kala duwan.

S: Miyaan ku jiraa gudaha gudaha xilliga dayax madoobaadka?

J: Inkastoo aysan qasab ahayn, dhaqamo badan ayaa soo jeedinaya inaad gudaha ku jirto inta lagu jiro dayax-madoobaadka, ka fogaanshada bilawga mashaariicda cusub, iyo inaad diirada saarto fikirka ama is-milicsiga. Waxay u ogolaataa shakhsiyaadka inay marag ka noqdaan oo ay ku xidhmaan muraayada samada ee heer shakhsi ahaaneed.

S: Ma booqan karaa macbad inta lagu jiro dayax madoobaad?

J: U fiirsashada anshaxa dayax-madoobaadku way ku kala duwan yihiin shakhsiyaadka iyo dhaqamada. Qaar ka mid ah caadooyinka waxay ku taliyaan inaan la gelin macbadyada inta lagu jiro qorrax-madoobaad, halka kuwa kalena aysan wax xannibaad ah saarin. Waa caqli-gal in aad ixtiraamto caadooyinka iyo caqiidada deegaanka meel kasta oo aad joogtid.

S: Ma jiraan faa'iidooyin cilmiyeed oo ku jira raacitaanka dhaqamada dayax madoobaadka?

J: Dhaqannada la xidhiidha dayax-madoobaadku waxay si qoto dheer uga soo jeedaan dhaqamo iyo caadooyin hore. In kasta oo laga yaabo in aanay lahayn sal cilmiyeysan, waxay bixiyaan fursad is-dhex-gal, qaddarin dhaqameed, iyo dareenka xidhiidhka cosmos-ka.