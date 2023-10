Da'da hawada sare waxay ka tagaysaa calamkeeda hawada sare ee dhulka

Daraasad dhowaan lagu daabacay Proceedings of the National Academy of Sciences ayaa shaaca ka qaaday in Space Age uu saameyn ku yeelanayo jawiga dhulka. Cilmi-baadhayaashu waxay heleen xaddi badan oo biro ah hawada hawada ku jirta, lagana yaabo inay ka yimaaddaan tirada sii kordhaysa ee dayax-gacmeedyada iyo dayax-gacmeedyada soo diraya iyo soo laabashada. Joogitaankan birta ahi waxa ay bedeshaa kimistarka jawiga, taas oo suurtogal ah in ay saamayso lakabka ozone iyo cimilada.

Waxaa hogaaminaya Dan Murphy oo ka socda Maamulka Badweynta iyo Cimilada Qaranka, kooxda cilmi-baarista waxay ogaadeen in ka badan 20 walxood oo saamiyo ah oo u dhigma kuwa loo isticmaalo daawaha hawada sare. Waxay arkeen in tirada biraha qaarkood, sida lithium, aluminium, copper, iyo lead, ee dib-u-eegista dayax-gacmeedku ay aad uga badan tahay isku-ururinta birahan laga helay boodhka dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Waxa naxdin leh, ku dhawaad ​​10% qaybaha waaweyn ee sulfuric acid, kuwaas oo gacan ka geysta ilaalinta iyo kaydinta lakabka ozone, waxa ku jira aluminium iyo biraha kale ee hawada sare.

Saynis yahanadu waxay qiyaaseen in 2030, ilaa 50,000 oo dayax gacmeedyo kale laga yaabo inay gaaraan wareega wareega. Tani waxay ka dhigan tahay, dhowrka sano ee soo socda, ilaa nus ka mid ah qaybaha sulfuric acid stratospheric waxay ku jiri karaan biraha dib-u-celinta. Saamaynta ay tani ku leedahay jawiga, lakabka ozone, iyo nolosha dhulka ayaan ilaa hadda la garanayn.

Barashada stratosphere waa caqabad, maadaama ay tahay gobol aysan ku noolayn bini'aadamka. Kaliya duullimaadyada ugu sarreeya ayaa gobolkan gala muddo gaaban. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo qayb ka ah Barnaamijka Sayniska Hawada ee NASA, saynisyahannadu waxay isticmaalaan diyaarado cilmi baaris si ay u ururiyaan muunado stratosphere ah. Qalabku waxay ku xidhan yihiin kooraska sanka si loo hubiyo in hawada la qaaday ay cusub tahay oo aan qasnayn.

Stratosphere waa lakab deggan oo u muuqda mid deggan jawiga. Sidoo kale waa hoyga lakabka ozone, oo ah qayb muhiim ah oo ka ilaalinta nolosha Dunida shucaaca ultraviolet ee waxyeelada leh. Dhawrkii sano ee la soo dhaafay, lakabka ozone ayaa halis ku jiray, laakiin dadaallo caalami ah oo la isku dubariday ayaa la sameeyay si loo hagaajiyo loona buuxiyo.

Tirada sii kordheysa ee soo saarista iyo soo celinta booska ayaa mas'uul ka ah soo saarista biro badan oo ku jira stratosphere. Sida gantaalada la riday iyo dayax gacmeedyada la geeyay, waxay ka tagayaan raad bir ah oo awood u leh inay saameyn ku yeeshaan jawiga siyaabo ay saynisyahannadu wali isku dayayaan inay fahmaan.

Gabagabadii, daraasaddu waxay iftiimisay baahida loo qabo cilmi-baaris dheeraad ah si loo go'aamiyo cawaaqibka saxda ah ee Da'da Space ee jawiga dhulka. Natiijooyinka waxay soo jeedinayaan in joogitaanka sii kordhaya ee biraha ka imanaya dayax gacmeedyada iyo dayax-gacmeedyadu ay saameyn ku yeelan karaan cimilada, lakabka ozone, iyo guud ahaan degenaanshaha meereheena.

