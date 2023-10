Aragti Cusub oo Nolosha ah: Sahaminta Caalamka iyo Helitaanka Meeshayada

By

Astronomer iyo Astrobiologist Dr. Aomawa Shields waxa ay bilawday baadi goob ay ku raadinayso nolol ka baxsan dhulka, iyada oo samaynaysa sidaas, waxay heshay faham cusub oo ku saabsan macnaha nolosha meeraheena. Baaxadda iyo miisaanka adduunku waxay siisay aragti cusub oo ku wajahan muhiimadda jiritaankeenna.

Xusuus-qorkeeda, "Nolosha meerayaasha kale: Xusuus-qorka Helitaanka Meeshayda Caalamka," Gaashaantu waxay ka tarjumaysaa socdaalkeeda saynisyahan ahaan iyo saamaynta qoto dheer ee ay ku yeelatay aragtideeda. Waxay ku bilaabataa iyada oo ka fikiraysa baaxadda koonka ee baaxadda leh, oo leh xiddigo badan sida hadhuudh ciid ah oo ku yaal xeebaha dhulka. Garashadani waxa ay u adeegtaa sidii xasuusin ah sida baaxadda iyo cabsida cosmosku run ahaantii u yahay.

Gaashaamanku waxa kale oo ay ka tarjumaysaa muhiimadda ay leedahay matalaadda iyo kala duwanaanta xagga cilmiga xiddigiska. Iyada oo ah haweeney Afrikaan Mareykan ah oo ku jirta goob taariikhiyan ah oo ay raggu ku badan yihiin, waxay dhiirigelin ka heshay madaxweynenimada Barack Obama. Guusha uu gaadhay waxa ay u noqotay iftiin hagaya, isaga oo tusaya in shakhsiyaadka asalkoodu hooseeyo ay ku fiicnaan karaan goob kasta, oo ay ku jirto cilmiga xiddigiska.

Xusuus-qorku waxa uu si dheeraad ah u sahamiyaa dheelitirka u dhexeeya raacitaanka hamiyada iyo riyooyinka kala duwan. Shields ayaa markii hore sii waday xirfad ay ku jili karto, laakiin waxay isu aragtay inay dib ugu soo laabatay cilmiga xiddigiska, oo ah goob had iyo jeer ka dhex shiday dareen yaab leh. Dib-u-soo-noqoshada xididkeeda cilmiyeed waxay ahayd xasuusin in riyooyin iyo rabitaanku ay sii jiraan, iyagoo diidaya in la iska indho tiro.

Mid ka mid ah dhinac soo jiidashada leh ee cilmi-baarista Shields wuxuu diiradda saarayaa nooca meeraha loo yaqaan "Terminator Habitable." Meereyaashani waxay leeyihiin cimilo gaar ah oo ay noloshu ka jiri karto oo keliya xadka u dhexeeya xaaladaha daran ee habeen iyo maalin weligeed ah. Baadhitaankeedii iyo baadhitaankeedii ayay Shields iyo kooxdeedu ku ogaadeen jiritaanka suurtagalnimada meerayaashan oo kale.

Guud ahaan, xusuusta Shields waxay iftiiminaysaa saamaynta qoto dheer ee sahaminta cosmosku ku yeelatay nolosheeda gaarka ah iyo xirfadeeda. Markay eegaysay meereheena ka baxsan, waxay heshay qaddarin qoto dheer oo ku saabsan quruxda iyo isku xirnaanta nolosha Dunida. Sheekadeedu waxa ay dhiirigelin u tahay kuwa kale si ay u qaataan rabitaankooda, raacaan riyooyinkooda, oo ay macno u helaan baaxadda caalamka.

Ilo:

– Gaashaaman, Aomawa. "Nolosha meerayaasha kale: Xusuus-qorka Helitaanka Meeshayda Caalamka."

- Jimcaha Sayniska. "Ka Helitaanka Macnaha Cosmos."