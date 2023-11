Raadinta Madow Madow: Horumarka laga gaaray Tijaabada Koonfurta SABER

Iyaga oo baadi-goob ugu jira sidii loo daah-furi lahaa siraha koonka, saynisyahannadu waxa ay bilaabeen mashruuc gogol-xaadh ah oo lagu ogaanayo walxaha mugdiga ah. Tijaabada Koonfurta SABER, oo la qorsheeyay in loo qaado shaybaadhka sanadka 2024, ayaa ujeedadeedu tahay in lagu iftiimiyo walxahan cosmic-ga ah. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aan la guurin, waa in la qaado tillaabooyin hufan si loo ilaaliyo daacadnimada deegaanka ku hareeraysan tijaabada.

Mid ka mid ah dhinac muhimka ah ee dadaalkan waa duubista heerarka hoose ee shucaaca. Heerarka shucaaca waa in si dhow loola socdo si loo hubiyo in deegaanku u ahaado mid nadiif ah intii suurtagal ah. Marka sidaas la sameeyo, cilmi-baarayaashu waxay ogaan karaan xitaa calaamadaha ugu liita ee walxaha mugdiga ah. Xogta ugu horraysa ee uu ururiyay muon detector, maalmihii hore ee tijaabada, ayaa shaaca ka qaaday in calaamadaha la duubay ay aad uga hooseeyaan sidii la filayay. Iyadoo in ka badan 1.8 milyan oo is-dhexgal laga filayo in ay ka sarreeyaan dhulka, kaliya qiyaastii shan calaamadood ayaa la ogaaday maalintii.

Tijaabada Koonfurta SABER waa soo-noqosho tijaabo la mid ah oo lagu sameeyay Waqooyiga Hemisphere. Waxay raadineysaa inay hubiso in akhrinta ay heleen cilmi-baarayaasha Talyaanigu ay yihiin natiijada isbeddelka xilliyeed ama haddii ay dhab ahaantii muujinayaan jiritaanka walxaha mugdiga ah. Iyada oo la adeegsanayo falanqaynta isbarbardhigga, saynisyahannadu waxay rajeynayaan inay helaan aragtiyo qoto dheer oo ku saabsan dabeecadda iyo dabeecadda walaxdan hal-abuurka leh.

Elisabetta Barberio, oo ah maamulaha Xarunta Sare ee ARC ee Fiisigiska Madow Matter (CDM), ayaa carrabka ku adkeysay tallaabooyinka la taaban karo ee lagu dhimay shucaaca koofiyadaha. Dhisidda shaybaarka 1 kiiloomitir dhulka hoostiisa ah ee Stawell Gold Mine ayaa la xaqiijiyay qalab lagu yareynayo faragelinta uu keeno shucaaca cosmic. Saynis yahanada Australiya waxay sii wadi doonaan inay si taxadar leh ula socdaan heerarka muon, iyagoo hubinaya in shucaaca uu sii ahaanayo ugu yaraan.

Bulshada sayniska caalamiga ah waxay si hagar la'aan ah u sugayaan natiijada mashruucan cajiibka ah. Tijaabada Koonfurta SABER waxa ay ka dhigan tahay dadaal xoog leh oo laga yaabo in uu wax ka beddelo fahamkayaga walxaha madow. Marka aqoontayada caalamku ay sii korodho, waxaynu ku sii dhowaanaynaa inaan daaha ka qaadno siraha qarsoon ee ku dhex jira guntiisa hoose.

FAQ

Waa maxay arrinta madow?

Maaddada mugdiga ahi waxa ay tilmaamaysaa qaab mala awaal ah oo walax ah oo aan la falgelin iftiinka ama shucaaca kale ee korantada. Waxa la rumaysan yahay in ay qayb muhiim ah ka tahay wadarta guud ee arrinta koonka oo ay door muhiim ah ka ciyaarto samaynta iyo qaab-dhismeedka galaxies.

Waa maxay sababta ay u adag tahay in la ogaado maaddada madow?

Mawduuca mugdiga ahi waa mid la fahmi karo sababtoo ah ma sii daayo, ma nuugo, mana iftiimiso iftiin, taas oo ka dhigaysa mid aan la arki karin hababka ogaanshaha dhaqameed. Saynis yahanadu waxay ugu horrayn ku tiirsan yihiin caddayn aan toos ahayn iyo farsamooyin tijaabo ah si ay u daraaseeyaan saamaynta ay ku leeyihiin arrimaha muuqda.

Waa maxay muons?

Muons waa qaybo subatomic ah oo la mid ah electrons laakiin leh cuf sare. Inta badan waxaa loo soo saaraa wax soo saar ka soo baxa fallaadhaha cosmic ee la falgala jawiga dhulka. La socodka heerarka muon waxay lama huraan u tahay yaraynta faragelinta shucaaca cosmic ee tijaabooyinka sida tijaabada South SABER.

Waa maxay shucaaca cosmic?

Shucaaca cosmic wuxuu ka kooban yahay qaybo tamar sare leh, sida protons iyo nuclei atomic, oo ka yimid ilo kala duwan oo cosmic ah, oo ay ku jiraan qorraxda iyo galaxies fog. Waxay caqabad ku tahay tijaabooyinka sayniska ee xasaasiga ah maadaama ay faragelin karto cabbirada oo ay soo bandhigi karto calaamadaha asalka ah ee aan loo baahnayn.

Ilo:

- [ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics (CDM)](https://www.darkmatter.org.au/)