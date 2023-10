Ganymede: Daaha ka qaadida siraha dayaxa xiisaha leh ee Jupiter

Dabeecaddu waxay leedahay hab lagu horjoogsado xudduudaha aan isku dayno inaan ku soo rogno, iyada oo la jeexjeexayo xadadka u dhexeeya qaybaha. Qaado Ganymede, dayaxa Jupiter, tusaale ahaan. Iyadoo laga yaabo inaysan u wareegin qorraxda sida meeraha dhaqameed, waxay leedahay sifooyin badan oo meeraha la mid ah oo ka dhigaya jirka samada soo jiidanaya. Indho-indheyntii u dambeysay ee James Webb Space Telescope (JWST) ayaa iftiimisay iftiin cusub oogada hal-abuurka leh ee Ganymede, isaga oo siinaya tilmaamo muujinaya halabuurkiisa iyo taariikhdiisa.

Haddii Ganymede uu ku wareegi lahaa Qorraxda halkii Jupiter, lama kala saari karo meeraha. Waxay ku faantaa qaab-dhismeed gudaha ah oo kala duwan, oo dhammaystiran oo leh xudun dhalaalaysa oo soo saarta goob birlab ah. Goosha silikoonku waxay u egtahay kan Dhulka, oo qolofkeeda barafka kakan ee ka hooseeya waxaa ku yaal badweyn oo dhulka hoosteeda ah. Inkastoo jawiga khafiifka ah, Ganymede wuu ka weyn yahay Mercury wuxuuna ku dhow yahay cabbirka Mars, taasoo ka dhigaysa nooc qadiimi ah oo ka mid ah adduunka biyaha.

Si kastaba ha ahaatee, xitaa annaga oo aqoon durugsan u leh dayax-gacmeedkan weyn, waxa jira su'aalo aan wali jawaab loo helin. Daraasad dhowaan la sameeyay oo cinwaan looga dhigay "Abuuritaanka iyo sifooyinka kulaylka ee dusha Ganymede ee ka soo jeeda JWST/NIRSpec iyo MIRI indha-indheyn," koox cilmi-baarayaal caalami ah ayaa adeegsaday JWST's NIRSpec iyo MIRI aaladaha si ay u baaraan astaamaha dusha sare ee Ganymede. Waxa hogaaminaya saynisyahanka meeraha Faransiiska D. Bockelee-Morvan, daraasaddu waxa ay dhexda u gashay siraha xiisaha leh ee ka kooban Ganymede.

Dusha sare ee Ganymede waxay inta badan ka kooban tahay laba nooc oo dhul ah: gobol dhalaalaya, baraf leh oo jeexdin ah, iyo meelo madow. Qiyaastii saddex-meelood laba meelood oo korkiisa waxaa ku daboolan dhulal dhalaalaya, halka qaybta soo hartayna ay ku daboolan tahay gobollo madow. Inkasta oo labada noocba yihiin kuwo qadiimi ah, meelaha mugdiga ah ayaa si muuqata u da'weyn oo cufan ay calaamad u yihiin jeexjeexyada saamaynta leh. Waxa xiiso leh, in labadan dhul ay isku xidhan yihiin, maadaama gobollada ifaya ay gooyeen dhulkii mugdiga ahaa.

Hawlgalladii hore ee Galileo iyo Juno, oo ay weheliyaan telescopes-ku-salaysan dhulka, waxay bixiyeen aragtiyo ku saabsan kiimikada dusha sare ee Ganymede. Si kastaba ha ahaatee, dhowr su'aalood oo furan oo ku saabsan dabeecadeeda, asalkeeda, iyo ka koobnaanta dusha sare ayaa weli taagan. Gaar ahaan xiisaha waa u fiirsashada kaarboon laba ogsaydh (CO2) ku filan ee Ganymede, inkasta oo ay u muuqato inay ku xayiran tahay unugyada kale. Iyaga oo dejinaya qaybinta CO2, saynisyahannadu waxay rajeynayaan inay daaha ka qaadaan aqoonsiga iyo habka samaynta unugyadan xiisaha leh.

Barafka biyaha ayaa sidoo kale ku yaal Ganymede, ugu horrayn qaab amorphous ah. Iyadoo loo marayo khariidaynta taxadarka leh ee JWST, cilmi-baarayaashu waxay aqoonsadeen koox nuugista cusub oo ah 5.9 micrometers (μm) oo ku taal Ganymede. Go'aaminta asalka kooxdan gaarka ah, iyo sidoo kale muhiimaddeeda, ayaa weli ah mudnaanta koowaad ee baaritaannada mustaqbalka.

U fiirsashada JWST ayaa sii daaha ka qaaday in kala duwanaanta heerkulka dusha sare ee Ganymede uu ka dhigayo mid aan suurtogal ahayn in baraf CO2 saafi ah uu jiro. Taa beddelkeeda, qayb ka mid ah CO2 waxay u muuqataa inay ku xayiran tahay barafka biyaha, taasoo ka kooban kaliya 1% cufka dayaxa. CO2 haray ayaa la rumeysan yahay inuu ku dhex jiro macdano iyo milixyo kala duwan.

Dhanka barafka biyaha, natiijooyinka JWST waxay muujinayaan baraf badan oo daboolan oo ka jira gobollada Ganymede's polar. Meelahan waxay la kulmaan duqaynta tamarta tamarta leh ee Jupiter, iyada oo qaabaynaysa oogada dayaxa iyada oo loo marayo habab ay ka mid yihiin saamaynta micro-meteoroid-ka iyo ion irradiation. Sidaa awgeed, walxaha aan barafku ahayn waxa daboola uumiga biyaha ee dib loo soo celiyay, samaynta baraf biyo saafi ah oo ay si sahal ah u ogaato JWST.

Dhacdada baahsan ee 5.9-μm band nuugista ee Ganymede, in kasta oo kala duwanaansho maxalli ah, ayaa ka yaabisay saynisyahannada. Iyadoo walxaha dabiiciga ah ee aan milmi karin ee ay bixiyaan chondrites carbonaceous ama comets markii hore loo tixgeliyey sharraxaad suurtagal ah, qorayaashu waxay ugu dambeyntii ka saareen suurtagalnimadan. Taa baddalkeeda, waxay soo jeedinayaan in hydrates sulfuric acid (H2SO4 + H2O) ay ku xisaabtami karaan kooxda 5.9-μm ee hal-abuurka leh.

In kasta oo natiijooyinkan faahfaahsan ay shaki la'aan siinayaan aragtiyo qiimo leh saynisyahannada, fasiraadda muhiimaddooda ayaa laga yaabaa inay caqabad ku noqoto dadweynaha guud. Si kastaba ha ahaatee, daahfurka kale ee xiisaha leh, sida faraqa u dhexeeya hogaanka Ganymede iyo dhinacyadii daba socday, ayaa soo jiidanaya male awaalkayaga. Kala duwanaanshiyahan guryaha muuqaalku waxay u baahan yihiin baadhitaan dheeraad ah, oo ku qotoma xidhiidhka kakan ee firfircoon ee u dhexeeya Ganymede iyo waalidkeed weyn, Jupiter.

Beerta birlabeedka ee Jupiter ee aadka u xooggan ayaa si weyn u saameysa Ganymede, oo ah dayaxa keligiis leh oo leh goobtiisa magnetka. Maaddaama Ganymede's magnetosphere uu ula falgalo balaasmaha xooggan ee Jupiter, waxay soo saartaa auroras-ka-soo-kabashada waxayna door ka ciyaareysaa qaabeynta kiimikada dusha dayaxa. Shaki la'aan, xidhiidhka u dhexeeya Ganymede iyo Jupiter waa mid adag, isaga oo ka tagaya tilmaamo soo jiidasho leh si loo furo siraha ka kooban Ganymede adduunka soo jiidashada leh.

Socdaalkii Ganymede tan iyo markii la aasaasay Jupiter's sub-nebula balaayiin sano ka hor wuxuu sawiray dayax xamaasad leh oo ku dhawaaday inuu diido soocidda. Iyada oo badweynta dhulka hoostiisa ah oo aad u ballaadhan oo ilaalinaysa awoodda lagu taageero nolosha iyo kimisteriga dusha sare ee adag oo sugaya in la furo, Ganymede waxa ay sii waddaa in ay soo jiidato saynisyahannada iyo xiddiglayaasha si isku mid ah. In kasta oo indha-indhaynta JWST ee dhawaanahan ay horumarisay fahamkeenna, su'aalo badan ayaan jawaabo loo hayn - xasuusin waarta in sahaminta sayniska ay tahay dabagal joogto ah, oo inta badan aan lahayn jawaabo fudud oo sugan.

